Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 marzo.

Quadro dei transiti odierni che mostra aspetti lievemente contrastanti in cielo. Altri numi celesti vi danno qualche variazione di programma imprevista sulla vostra tabella di marcia, alti e bassi nel tono e nell’umore. Fate attenzione a non esagerare a tavola nei piaceri enogastronomici. La bella combinazione di Venere e di Mercurio positivi per il vostro segno vi promette una buona comunicazione in campo sentimentale. Potrete aggiustare eventuali malintesi. Il film che in questa giornata potreste rivedere e che si sposa con le caratteristiche di competizione del vostro segno è “La guerra dei Roses” dell’anno 1989.

Con Venere nel vostro segno vi sentite particolarmente rinvigoriti da un’aria nuova con cui riuscite a entrare in relazione con persone nuove, a fare amicizia e a creare ponti. Una persona speciale tocca le corde della vostra sensibilità e vi fa appassionare. Cercate di farvi scivolare di dosso ogni tentazione di dominio sul partner. Il film che questa giornata di inizio primavera potreste vedere se ve lo siete perso è il bellissimo “Suffragette” del 2015.

Profilo dei transiti di una giornata fresca e pimpante come a voi più piace. Il contatto con il mondo circostante appare vivificato dal vostro temperamento brillante. Esplode il flirt nella stagione per voi migliore, dove la vostra personalità gaudente e curiosa ha modo di esprimersi con grande sicurezza nelle proprie possibilità. Un film che possa seguire le indicazioni “frenetiche” del vostro segno è senz’altro il capolavoro “Frantic” del 1988.

Venere transita in posizione felice dal segno alleato del Toro in questa giornata: è possibile dunque ci sia un aumento della sensibilità e dell’intuito sempre molto spiccati in tutti voi cancerini. Non vi inquietino alti e bassi d’umore. La vostra calma, l’equilibrio, la capacità di minimizzare eventuali pressioni negative interne o esterne, vi vengono sempre in soccorso. Saturno e a Plutone pongono freni ad alcune ambizioni e attese in campo sentimentale. Non mirate, almeno per quest’oggi, troppo in alto e cercate di volare il più possibile basso. Il film che oggi potrete gustarvi è “La casa degli spiriti” del 1993.

Apparite particolarmente raggianti, stimolati da ottimi aspetti planetari nei segni amici. Anche se non lo volete, perché non è nella vostra natura, sperimentate un’atmosfera di intensa fusione emotiva con la vostra dolce metà in questa giornata di metà marzo. Guardate (o riguardate) il film “Ferdinando e Carolina”, uscito nel 1999.

Non vi mancano determinazione e forza di volontà unite alla voglia di stupire e di far sentire la vostra voce, se è il caso. La vostra tipica timidezza sembra quest’oggi scomparsa. Siete single? Lo sarete ancora per poco. Se appartenete alla terza decade avete proprio Plutone che vi sponsorizza alla grande. Se non lo avete ancora visto, un classico del Neorealismo italiano da non perdere è “Bellissima” del 1951.

Atmosfera lievemente disturbata dal transito di Giove, che può darvi malumori passeggeri e difficoltà di comprensione con le persone che vi circondano. Niente di grave in realtà. Oggi, prima di parlare, è opportuno contare, se non fino a cento, almeno sino a 50! Il rigore, l’impegno in campo sentimentale che dimostrate, è il vostro punto di favore, la vera qualità che sapete mettete in atto nel relazionarvi col vostro prossimo. Gli astri vi dicono tuttavia oggi di essere più flessibili. Se siete appassionati di cinema, guardate “Padre d’Italia” girato nel 2017.

I pianeti vi donano forza morale, sicurezza in voi stessi, capacità di sfida che non si ferma di fronte a nulla ed è assistita da una razionalità di primordine. Un Nettuno romantico e tenerissimo è trionfalmente vostro sponsor e promette un appagamento sentimentale ed erotico senza precedenti. Se vi volete deliziare con la visione di un bel film classico, guardate “Cronaca di una morte annunciata” del 1987.

Fase astrologica in cui assaporate un momento di ottimismo più intenso, di leggerezza dello spirito, di sensazione di miglioramento delle situazioni globali dell’esistenza. Il fuoco, il calore umano e la generosità del vostro carattere trovano un canale di scorrimento facile e felice in un legame di coppia da poco iniziato, specie se appartenete alla prima decade del Sagittario. Un classico che si sposa perfettamente con le caratteristiche di esplorazione, di scoperta è senz’altro “Nuovomondo” del 2006.

Venere vi apre a una giornata in cui sarete al centro della scena. Solo qualche astro in angolo dissonante può disturbare lievemente i Capricorni che festeggino il loro compleanno nella seconda decade. Senso della misura e volontà di essere sobri non vi abbandonano neanche in quel momento personale e di perdita del controllo emotivo che è l’abbandono dei sensi. Un film classico davvero molto bello che si associa felicemente alle vostre caratteristiche è “Un cuore in inverno” del 1992.

Configurazione astrale in cui potrete dare sfogo alla parte migliore di voi stessi, ovvero alla vostra splendente socievolezza. Vi conquistate l’ammirazione, la stima, a volte l’applauso, per la vostra intelligenza, l’amabilità, il senso dell’umorismo con cui intrattenete, con cui siete veri mattatori in ogni ambiente e situazione vi caliate. In amore avrete un’iniezione di entusiasmo, di passionalità, di coinvolgimento emotivo. L’unico problema sarà dato dal vostro (o dalla vostra) partner. Sarà in grado di stare al vostro passo? Un film di fantascienza psicologica che sposa appieno le caratteristiche del vostro segno è “Cocoon, l’energia dell’universo” uscito nel 1985.

Giornata di metà marzo in cui siete accompagnati dal pianeta vostro nume tutelare, Venere. Un intuito prodigioso accompagna le vostre scelte permettendovi di agire con equilibrio, cautela, leggerezza di tocco e senza dimenticare i vostri vantaggi immediati. La razionalità vi sorregge. Momento sì per gli affetti seri, per la capacità di intrattenere un sentimento sincero per tutti i Pesci che siano nati nella prima e nella seconda decade. Qualche piccolo fraintendimento tocca in sorte invece ai nati nella terza decade. Particolarmente inerente al vostro carattere e anche alla vostra struttura mentale è “Il favoloso mondo di Amelie” del 2001.