Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 marzo.

Giornata con momenti altalenanti, niente paura: passeranno. Siete riusciti a organizzare una bella passeggiata con la persona che avete accanto. I mestieri artistici che si adattano meglio al vostro segno sono quello di attore cinematografico, televisivo e di teatro. Avete carisma e capacità di muovervi sulle scene.

Giornata serena e capace di offrirvi qualche soddisfazione. In famiglia avrete la conferma di quanto i vostri conviventi e i parenti vicini siano importanti per voi. In amore, la vostra metà si mostra un po' antipatica ma non fateci caso, aspettate una loro mossa. Il vostro talento artistico lo esprimete nel canto, nella fotografia e nella regia cinematografica.

Un po’ di negatività, oggi, che vi rende scontrosi e irritabili. Se siete single, una persona conosciuta di recente incuriosisce tanto da voler approfondire il rapporto. La scrittura e la regia teatrale, così come la sceneggiatura cinematografica sono lavori tipici del vostro segno.

Fate attenzione a non dare peso a qualche atteggiamento che vi dà fastidio da parte di persone a voi vicine. Sappiate inquadrare le situazioni e non saltate subito alle conclusioni. Non arrabbiatevi se la vostra dolce metà è pigra. Arredamento e architettura, sono le attività ideali del vostro segno.

Giornata piacevole in compagnia della Luna che continua a transitare nel segno. In amore avrete la possibilità di crearvi nuovi contatti e promettenti incontri. Siete bravi in performance sportive come la danza, il nuoto sincronizzato e la ginnastica artistica.

Cielo sereno e positivo, a eccezione dei nati nella seconda decade che devono tenere sotto controllo un po’ di nervosismo. Giornata tutta da condividere con la persona amata. I single ottenengono conquiste inaspettate. Le vostre attitudini artistiche, che potreste anche trasformare in attività concreta, riguardano una buona abilità manuale.

Potreste essere stanchi e desiderare la quiete della vostra casa. Se siete un cuore solitario e sentite il desiderio di avere una relazione avrete l’occasione di avere avventure che possono tramutarsi in qualcosa di più serio. La vostra professione artistica può riguardare la produzione poetica. Siete dotati anche di estro per la pittura e per la grafica.

Nettuno e il Sole continuano a spalleggiarvi dandovi la possibilità di adattarvi agli imprevisti. In amore Plutone vi assicura la fortuna della pienezza dell’intesa. Il vostro segno vi permette dei dedicarvi al teatro con discreto successo, ma anche alla scrittura di gialli o di noir.

Moti planetari molto propizi al vostro cielo, in cui si avvicendano felicemente corpi celesti legati all’empatia e alla socialità. In amore, la Luna vi rende sensibili e ricettivi. Per un’eventuale professione alternativa potreste prendere in considerazione la musica, come composizione, esecuzione, direzione. Ma anche la voce, usata come mezzo di espressione per presentare o cantare potrebbe fare al caso vostro. Maria Callas e Frank Sinatra erano del Sagittario.

Venere alleggerisce alcune tensioni, dandovi uno stato psicofisico soddisfacente. In amore aprite il cuore alle emozioni. Sforzerete di essere un po’ meno chiusi e cauti ma mostrate quel che provate. La scrittura, la regia cinematografica, quella teatrale, televisiva, si legano tutte al vostro segno ma anche la gestione dei libri, la bibliofilia e la recensione dei romanzi, sono proposte più attenenti al Capricorno.

La salute è in una condizione particolarmente ottimale, buoni i rapporti con la famiglia d’origine. In amore,la comunicazione profonda, empatica vi promette scintille sia che siate in una coppia stabile sia che siate single. La vostra inventiva può essere messa a disposizione di un lavoro di comunicazione o di intrattenimento. Non è un caso che molti presentatori, mattatori teatrali e televisivi, siano proprio Aquario.

Orizzonte zodiacale che diventa completamente armonico, grazie ad alcune intense positività celesti. Venere vi dona serenità e sicurezza in voi stessi. Passate la giornata in compagnia della persona amata, c’è la volontà di dimostrare l’affetto in modo genuino, sincero. Il vostro è uno dei segni più artistici del panorama zodiacale: la danza e il balletto sono una possibilità di espressione e di successo. Ma non trascurate la vostra musicalità.