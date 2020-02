Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 16 febbraio.

Avvertite in questa giornata di metà inverno un bisogno di riformare molti aspetti della vostra vita, mettere basi solide ai rapporti a cui tenete di più. La strada non è in salita: accettate di guardarvi dentro e fuori, compiendo una meditata selezione. In amore, vi invade una nuova passione. Con la vostra tipica impulsività che tanto vi caratterizza e tanto piace a chi vi conosce e vi vuol bene, vi lanciate alla seria conquista di questo sentimento. Infine, se lavorate anche questa domenica, grazie al Sole nel segno dell’Acquario, una coinvolgente bonomia gioca un ruolo benefico nella vostra professione. I rapporti con i colleghi, infatti, migliorano diventando più sereni e razionali.

Quest’oggi il Sole, nel segno dell’Acquario, può non darvi un grande slancio nella vita sociale e mondana, facendovi preferire la quiete e la protezione delle vostre pareti domestiche. In amore, Giove e Venere abitano il Capricorno e il vicino Ariete, entrambi favorevoli per il vostro segno. Come risultato nella seconda parte della giornata farete chiarezza nel vostro cuore e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, appartenete a un segno a cui piace lavorare ed impegnarsi, che riesce sempre a trovare spunti positivi. Un ottimismo che ogni tanto viene ricompensato nel migliore dei modi: oggi è uno di quei giorni in cui raccoglierete i frutti del vostro impegno.

In questo giorno di metà febbraio, siete alleggeriti da un tocco di spumeggiante verve, che vi permette di muovervi al meglio. In amore, la vostra componente sentimentale spinge per essere ascoltata. Il cuore sente infatti la necessità di una potente sferzata di entusiasmo: provate a darvi una scossetta salutare e muovete la vostra creatività per vitalizzare questa parte fondamentale di voi stessi. Per quanti debbono lavorare anche oggi, infine, Urano vi stimola a dare il meglio. Vedrete che con una buona predisposizione d’animo, la giornata scivolerà via senza affanni.

Il quadro di quest’oggi si presenta molto interessante per il vostro carattere che è da sempre appassionato e capace di sovvertire le situazioni. In amore, ad esempio, sentite il bisogno di ampliare gli orizzonti nel ménage coniugale e lo fate con quell’intuito speciale che vi contraddistingue. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, se lavorate anche oggi che è domenica, governate impulsi un po’ esplosivi nei rapporti con i colleghi e i superiori, specie se appartenete alla prima decade cancerina.

Urano nel segno nemico amatissimo del Toro vi guarda imbronciato, specie in merito ai rapporti con il vostro clan d’origine. Vi occorre riflessione e supporti esterni: trovate, a questo proposito, aiuti e consigli insperati nella cerchia dei vostri amici più fidati. In amore, se siete coinvolti in una storia di lunga durata, attivate quelle risorse segrete, interiori, "magiche", per risolvere le situazioni difficili e le prove inaspettate. Per quanto riguarda il lavoro, infine, a breve potrebbero arrivare nuove responsabilità: fatevi trovare pronti.

Il vostro segno ha ora tre pianeti che gli remano contro, ma, grazie agli stimoli concomitanti che arrivano da altre forze planetarie, si trova comunque a sfruttare e a cavalcare positivamente questa ondata di pungoli provocatori. In amore, una fase lievemente rannuvolata può attraversare oggi il rapporto di lunga durata, ma niente paura, con la vostra calma razionale riuscite a far ritornare il sereno. Giove, Urano e Saturno sono i vostri protettori celesti. Infine, se avete scelto di abbracciare una libera professione e oggi lavorate, un potente fervore attivistico si impossessa di voi e vi permette di raggiungere traguardi insperati.

Quadro dei transiti abbastanza sereno e positivo dove splende ancora per voi il Sole nel segno amico dell’Acquario, a infondervi equilibrio e voglia di giocare sempre a carte scoperte in ogni situazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la presenza di due forze celesti, Mercurio e Nettuno, nel segno dei Pesci, vi porta a vivere indirettamente atmosfere romantiche con la persona che avete accanto, fosse anche per lo spazio di una sola notte. In ambito professionale, invece, chi è costretto a lavorare anche oggi, è meglio che faccia attenzione a non entrare in contrasto con i superiori. Aleggia un’atmosfera di nervosismo, cercate di lasciar correre per evitare guai peggiori.

È inutile negare si tratta di un periodo per voi baciato dalla fortuna, che accende il vostro innato protagonismo e la voglia di divertirvi con gli amici. Oggi infatti ci sono due pianeti nel segno amico dei Pesci: Mercurio, vostro nume tutelare, e Nettuno, che vi danno l’occasione di spiccare il volo. Anche in amore, brillate di un fascino stellare quindi cercate di utilizzarlo al meglio, soprattutto con le nuove conoscenze che potrebbero apparire quest’oggi all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, infine, in arrivo ottime prospettive che vi aiuteranno ad alleggerire le incombenze economiche. Plutone, non a caso, dimostra di essere il vostro più potente benefattore.

Nettuno e Mercurio stanno viaggiando nelle acque per voi stimolanti dei Pesci, segno ambivalente per il Sagittario sulla ruota dello Zodiaco. Attraversate fasi altalenanti: ora vi abbandonate alla vostra spigliata simpatia, ora vi lasciate andare a pause di silenzio solitario. A fine giornata l’ottimismo si rafforza e l’umore migliora. In amore, Marte nel vostro segno vi rende appassionati, travolgenti e capaci di prendere iniziative. E la persona che vi è accanto scopre una parte di voi che non conosceva o sembrava non conoscere ancora del tutto. Sempre il pianeta rosso, se siete costretti a lavorare anche oggi, costituisce un formidabile pungolo all’azione e alla voglia di affermarvi. Impegnatevi e vedrete che riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

Un Mercurio Pesci sempre molto sollecito vi fa avvertire fremiti di irrequietezza che vi inducono a rimettervi in gioco. Il vostro senso del dovere vi frena, ma, a fine giornata, un intelligente consiglio di un amico vi ridona l’equilibrio. In amore, un Giove e un Urano entrambi in posizione benevola vi consentono un notevole slancio altruistico verso la persona amata. Se avete una relazione di lunga durata sperimentate oggi una corrispondenza con il vostro partner come non avveniva da tempo. Infine, se questa domenica lavorate, un’opportunità imprevista attiva la vostra ambizione.

Nel segno dei Pesci vostro buon vicino sulla ruota dello Zodiaco si sono sistemati Mercurio e Nettuno, forze che rafforzano la vostra fantasia e la vostra creatività. Per quanto riguarda la sfera emotiva, non perdetevi dietro a un amore che non vale tutto questo vostro impegno. Nettuno, vostro pianeta nume tutelare, è pronto a procurarvi altri nuovi incontri, altre entusiasmanti relazioni da cui salterà fuori presto una nuova storia. Per quanto riguarda la sfera professionale, infine, se lavorate anche questa domenica, con colleghi e collaboratori occorrerà tutta la vostra diplomazia.

Quasi tutti i pianeti che compongono il vostro segno si trovano in ottima posizione. Nettuno, ad esempio, transita proprio in congiunzione e vi permette di essere fantasiosi e capaci di adattarvi a ogni situazione. In amore, quest’oggi, volteggiate come una libellula, corteggiatori accaniti, amanti imprendibili, specie se appartenete alla seconda decade. Avvertite la necessità di spaziare, di variare gli ambienti e gli orizzonti creativi, anche semplicemente per cambiare aria. Un legame importante, però, vi richiede presenza costante, cura, impegno. Infine, se lavorate pure questa domenica, riuscite con la vostra dedizione a conquistare l’ammirazione dei vostri capi.