Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 febbraio.

Momento sì per i sentimenti e anche per le novità di tipo erotico che vi possono capitare in modo del tutto fortuito. Una bella combinazione celeste tra la Luna e Nettuno fa sì che il clima sia positivo allo sviluppo, la crescita, la maturazione di storie affettive che lasciano il segno. Se appartenete alla prima decade del segno fate attenzione a non lasciarvi superare da qualche collega più disinvolto o addirittura più spregiudicato di voi. Un aspetto planetario particolarmente delicato potrebbe oggi farvi abbassare le difese che di solito in voi sono sempre molto alte e pronte allo scatto.

Tenete sotto controllo l'emotività specie nel rapporto con figlie e figli, sorelle e fratelli questa giornata, poiché momenti di nervosismo potrebbero giocarvi qualche piccolo scherzo. Il vostro rapporto di coppia si può evolvere in una prospettiva di lungo respiro, quella prospettiva capace di stabilire importanti tappe nella vostra esistenza, come la nascita di un figlio o la possibilità di convivenza o matrimonio. Sul lavoro siete determinati, ambiziosi e volitivi.

Favoriti i rapporti con le sorelle e i fratelli, le cugine e i cugini, con cui potreste ritrovarvi e ricordare i tempi dell’infanzia e dell’adolescenza. Avrete la possibilità di entrare in contatto con una persona a voi molto cara e che da tempo volevate conoscere. È l’inizio di un incontro che sembra promettere ottimi esiti. Se avete abbracciato la libera professione, avrete la capacità di imprimere il vostro marchio distintivo in una questione lavorativa che oggi vi capiterà sotto tiro.

Ottimo momento per mettere in campo le vostre iniziative sentimentali. Soprattutto se desiderate avviare una nuova relazione d’amore gli astri non potrebbero esservi più propizi. Sappiate approfittarne. Attenzione alle spese. I buoni aspetti che si irradiano per voi in cielo potrebbero rendervi eccessivamente entusiasti dello shopping. Moderate il vostro slancio e siate parsimoniosi.

Non esagerate in pretese con la vostra dolce metà. Urano e il Sole sono in aspetto contrario per il Leone e non favoriscono troppo le iniziative e le mosse che voi mettete in campo. Se siete single gli astri favoriscono considerevolmente il vostro gusto per l’avventura. Organizzate con la vostra grande professionalità il lavoro che avete da svolgere in ufficio e vi assicurate che tutto sia come voi avete previsto.

Esaltati oggi sia l'aspetto passionale che quello sentimentale dell'amore. Se siete single non vi aggrappate a una storiella, che vi ha un po' incuriosito recentemente, ma non mostra di essere particolarmente eccitante e entusiasmante. Concludete un ottimo affare, se avete abbracciato la libera professione e gestite denaro. Luna e Urano in buon aspetto tra Cancro e Vergine, fanno la vostra fortuna.

Non vi mancherà certo oggi una spinta emotiva di rara potenza con il vostro partner, sia esso occasionale o si tratti di una presenza fissa e stabile. Successi strepitosi si profilano per i single in cerca di avventure. Assumete un piglio quasi di comando oggi in ufficio, per risolvere una questione cui nessuno osa mettere mano. Il Sole simbolo di vitalità, di energia e di slancio verso l'iniziativa vi fa promotori di un attivismo che rivela poi conseguenze positive e fortunate su voi e sull'ambiente.

Si diradano definitivamente alcune nebbie che vi avevano tenuto un po' in sospeso in ambito affettivo. Se avete una relazione stabile da tempo questa trova diversi stimoli, interessi e nuova linfa vitale. Se siete single non vi chiudete in casa, frequentate gente nuova e, se potete, entrate nel mondo dei social media. È possibile che una nuova fiamma sia per voi alle porte. È una giornata in cui tutto sembra remare a vostro vantaggio. I rapporti con i colleghi e con i capi sono liquidi e improntati alla collaborazione, oltreché alla stima e alla capacità di creare sinergia. Approfittate di questo momento propizio per darvi da fare nei progetti in cui più credete.

State attraversando un momento positivo per l'amore. Le vostre resistenze ad una relazione importante stanno per crollare. Sia che abbiate una relazione di coppia stabile oppure un rapporto occasionale, avrete modo di assaporare intense soddisfazioni. La vostra efficienza e il rispetto per il lavoro altrui non si discutono. Non vi lasciate prendere da una polemica sterile, che si porta avanti oggi in ufficio e fa perdere soltanto tempo prezioso.

Una giornata decisamente positiva e fortunata per voi Capricorno, rappresentanti di uno dei segni più indomiti dell’intero Zodiaco. Vi godete un momento particolarmente gioioso e propizio all’espansione sentimentale, dove i vostri desideri stanno quasi per tramutarsi in realtà. Non vi lasciate scappare una buona occasione che vi capita in ambito professionale, specie se avete abbracciato la libera professione e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di gennaio.

In famiglia vanno a gonfie vele i rapporti con le sorelle e i fratelli, le zie e gli zii. Più delicato invece il legame genitori - figli che richiede tutta la vostra amorevole cura. Siete oggi molto ricettivi alle esigenze vere del vostro partner. Se svolgete una professione che muove denaro o che sia legata al commercio e alla vendita, dovrete usare la massima attenzione ed evitare manovre azzardate.

Guidati dal vostro sesto senso, riuscirete a percepire con grande maestria il vero carattere di una persona che vi sta particolarmente a cuore. E, se siete ancora in cerca dell'anima gemella, non è escluso per voi riuscire a trovare un canale di comunicazione speciale, esclusivo, che tocchi le corde della reciproca voglia di stare insieme. Per le coppie consolidate troviamo un momento di appagamento emotivo abbastanza evidente. Piccoli incidenti di percorso in ufficio. Il vostro incrollabile ottimismo farà in modo di minimizzare ogni inciampo.