Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 dicembre.

Il vostro carattere espansivo trova il modo di esprimersi in famiglia nel migliore dei modi. È il momento di pensare, se non lo avete ancora fatto, a un regalo natalizio per la vostra dolce metà. Cercate solo di non farvi trascinare da decisioni impulsive, ma meditate bene prima di fare ogni acquisto. È molto facile che un segno maschile, competitivo, dominatore come il vostro, si lasci conquistare dal gioco del calcio. Molto spesso è più attratto dalle performance del singolo calciatore, valutato da voi con particolare puntualità e spesso acutezza.



Giornata abbastanza positiva e produttiva. Arriva il momento dei regali da fare a chi vi vuole bene. Siete un segno talmente attento all’altro che ruscite ad ottenere sempre il meglio. Vi immedesimate nella personalità della persona amata così tanto, da pensare a quello che veramente fa comodo a lui o lei. Vi attrae il gioco del calcio e vi lasciate conquistare dalle partite di pallone con amici e ex compagni di scuola. Nel vostro segno spicca il difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Siamo al momento, per alcuni impegnativo, di dedicarsi alla scelta del regalo natalizio destinato a chi avete accanto da tempo, oppure, anche a chi avete conosciuto da poco. Il carattere, spesso decisamente narcisista, vi spinge a scegliere in base ai vostri gusti. Cercate di immedesimarvi di più nella personalità di chi vi ama. Siete uno dei segni più appassionati al gioco del pallone. Per seguire questo vostro interesse siete capaci di mettere da parte alcuni impegni e situazioni anche importanti. Attenzione a non lasciarvi dietro lavoro, famiglia e amore per inseguire la passione del calcio.

Vorreste fare bella figura con un regalo alla persona amata. Non sarete insoddisfatti da quello che sceglierete oggi, comprendendo che è stato necessario mettere insieme tanti elementi per poter giungere alla soluzione più giusta e conveniente. Nonostante la mitezza e l’apparente placidità anti sportiva, siete un segno che si lascia catturare dalla passione del calcio. Il vostro carattere viscerale vi proietta in modo anche forse troppo esclusivistico e con un pensiero dominante verso questa passione, in particolare nei soggetti maschili. Molti i calciatori nati nel vostro segno. Tra i tanti, Simone Zaza, Alberto Gilardino, Antonio Cassano, per finire con Graziano Pellè.

Se avete qualcuno cui volete esprimere il vostro affetto con un regalo natalizio, i transiti planetari vi offrono buone occasioni per riuscire nel vostro intento. Un segno così dominato dalla stella del nostro sistema planetario, il Sole, non può non farsi conquistare dallo sport più popolare dei nostri giorni: il calcio. Non solo se siete uomini, ma anche se appartenete al gentil sesso, vi fate catturare dalla passione per il gioco del pallone. Tra i calcitori del vostro segno Giorgio Chiellini, Daniele de Rossi, Mario Balotelli e Lorenzo Insigne.

La Luna positiva per il vostro segno vi fa sintonizzare con grande efficacia sulle esigenze della vostra dolce metà. E se in questi giorni di festa approfittate per dedicarvi al regalo da fare, a lei o a lui, siete decisamente favoriti da un intuito di primordine, che vi guiderà a fare la scelta migliore. Siete un segno che si lascia conquistare dal gioco del calcio, che seguite con diligenza e capacità di analisi delle mosse dei calciatori. Molti e fenomenali i protagonisti delle partite di pallone che nascono nel vostro segno. Tra i tanti abbiamo Thiago Motta Santon Olivares, calciatore brasiliano naturalizzato italiano.

Giornata che dedicate a un placido relax, al desiderio di ricaricarvi prendendovi delle pause e delle zone di silenzio estremamente corroboranti per una fase che vi ha visto particolarmente affaticati negli ultimi tempi. Dedicate tempo e cure estenuanti nella ricerca del meglio per la persona che amate. Siete il segno che corrisponde alla squadra, dunque impossibile per voi non essere letteralmente incatenati alla passione per il calcio. È qui che alcuni vostri freni si allentano, quando vi lasciate andare a commenti calorosi e a battute a volte tanto taglienti, da non ammettere replica.

Arriva il momento di fare un regalo alla vostra dolce metà: approfittate di queste giornate di festa per girare per negozi e mercatini natalizi e farvi un’idea di quel che potrebbe piacerle. Un segno così sfidante e maschile come il vostro, è impossibile non si lasci rapire dalla passione per il calcio. Vi piace seguire le partite e spesso non disdegnate scendere anche voi in campo e giocare mettendo alla prova i vostri muscoli. Tra i tantissimi calciatori che appartengono al vostro segno, ecco uno dei fuoriclasse che provengono dall’Argentina, terra prolifica di giocatori: si tratta dello Scorpione Paulo Dybala.

Sappiate soprassedere su alcune differenze di vedute che vi possono interessare come coppia. Il vostro spirito generoso vi stimola a cercare un regalo per Natale. Non vi concentrate su quanto il vostro Io esuberante vi suggerisce e piuttosto sforzatevi di immedesimarvi in quel che la persona amata potrebbe veramente desiderare. Siete uno dei segni più autenticamente sportivi dell’intero Zodiaco e praticamente è certo che la maggior parte di voi si rivolga al gioco del calcio con tutta la passione che il vostro segno di Fuoco ci sa mettere. Tra i più promettenti calciatori del vostro segno ecco l’argentino Gonzalo Higuain.

La Luna nel segno amico del Toro vi dona un intuito efficacissimo per scegliere un regalo appropriato alla vostra dolce metà. Il vostro carattere concreto vi vieta la possibilità di sbagliare, ma ricordate che spesso pure il superfluo può essere utile e servire per conquistare, sedurre, tenere legato a voi. Se decidete di seguire il gioco del calcio, lo fate con la calma e la lucidità che il vostro segno vi assicura. Guardate le partite giudicando con equilibrio e imparzialità, tanto le mosse della squadra del cuore, quanto quelle degli avversari. Molti i calciatori Capricorno: ad esempio Claudio Marchisio o Salvatore Sirigu.

Vi affidate all’estro e all’intuizione per trovare un regalo da fare alla persona amata, che vi sappia convincere e soddisfare. Non sarà impresa facile. Un segno frizzante, dal ritmo veloce come il vostro, non può non lasciarsi conquistare dal gioco del calcio, che vi prende spesso anima e corpo. Tanti i giocatori Aquario, tra cui Neymar da Silva Santos Junior. Poi ancora Sebastian Jovinco, Federico Bernardeschi. Senza scordare il chiacchierato Cristiano Ronaldo.

Con la vostra dolcezza e il gusto per il bello, vi ritagliate un momento per scegliere un regalo di Natale alla vostra dolce metà. Seguite il vostro intuito e un pizzico di genialità. Il vostro è proprio il segno del calcio. Vi appassionate con tutta l’emotività di cui disponete a questo gioco, molto spesso vi mette alla prova con amici ed ex compagni di squadra. Il calcio è lo sport che fa per voi. Qualche nome: Alessandro Nesta, il giovanissimo Gianluigi Donnarumma, infine Ciro Immobile. Senza scordare il mitico portiere italiano Dino Zoff.