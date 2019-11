Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 novembre.

Gli astri vivacizzano questo momento di pieno autunno. In amore potreste non viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Non vi accanite se scoprite che oggi l’intesa mentale ed emotiva può traballare. Sul lavoro sfoderate un’energia di tutto rispetto, permettendovi di esprimere il vostro piglio aggressivo e grintoso in modo abbastanza convincente e anche produttivo in ufficio. Fate attenzione a tenere conto però anche delle opinioni e delle esigenze altrui.

Venere, Nettuno e Plutone stabilizzano un quadro astrale piuttosto vivace, ridonandovi stabilità. In amore l'intesa con la persona amata sarà perfetta. AMORE: Una splendida Venere, in aspetto per voi felice, vi fa intendere alla perfezione con la persona amata. In serata forse non vorrete, per questioni di stanchezza accumulata, accettare inviti di amici cari e vi scaverete una nicchia di serenità, di coccole e piccoli piaceri gastronomici da condividere in coppia. Sul lavoro ritrovate una maggiore grinta, una carica di energia vitale che mettete in campo nello svolgere la vostra attività professionale. Le vostre migliori virtù, la pazienza, la calma, la razionale capacità di risolvere le questioni con garbo, sono tutte in evidenza e vi fanno andare sempre più avanti. Occhio alle gaffe.

Profilo astrologico di quest’oggi caratterizzato da alti e bassi, che saprete gestire con il consueto dinamismo e la verve tipica del vostro segno. La momentanea distanza emotiva che sentite dalla vostra dolce metà è solo legata a una questione di cause contingenti. In serata recupererete un’intesa piena e profonda. Fase di irrequietezze e di sperimentalismo erotico per i single. Sul lavoro faticherete un po' a tenere alto il morale anche di chi vi sta intorno. Le forze planetarie possono darvi trepidazioni per scadenze imminenti, nervosismi, qualche momentaneo disaccordo con i colleghi. Ritornati a casa in serata, vi accorgerete che siete riusciti a realizzare e a ottenere molto di più di quel che avevate inizialmente previsto.

I pianeti vi donano un umore altalenante e anche il vostro benessere generale richiede cure più decise. Attenti all’apparato digerente, ai denti e alla spina dorsale. La persona che vi è accanto vi chiede maggiore presenza, impegno, partecipazione, non solo emotiva. Non siate pigri o indolenti, ma datevi da fare e dimostrate che siete più bravi di tutti quando lo volete. I pianeti vi suggeriscono di non azzardare mosse troppo drastiche quest’oggi in campo professionale. Chiedete consiglio, se necessario.

Il settore professionale oggi va veramente alla grande. Molto bene anche il settore emotivo e familiare. La vita pratica forse vi sta tenendo un po’ distanti dalla parte sentimentale della vostra esistenza, cui non state forse assegnando l’importanza che merita. Lasciate che l'amore torni a occupare il primo posto nella vostra vita. A infondervi una bella grinta ottimistica ci pensa il Sole. Giove, pianeta del successo e delle occasioni che cambiano radicalmente la vita, è in angolo favorevole e collabora a proporvi “svolte” in campo lavorativo.

I pianeti sono dalla vostra parte. Venere vi dona la sensibilità necessaria a percepire gli umori, i mutamenti negli stati d’animo più impercettibili che caratterizzano la persona amata. E in questo modo riuscirete a comprendere i suoi desideri, i suoi piaceri e quel che non le aggrada. Guadagnerete spazio nel mondo della vostra attività concreta. Vi distinguerete per la vostra capacità di guardare oltre, di scendere in profondità e tenere conto dei tanti aspetti che costellano una situazione operativa.

Un cielo apparentemente faticoso vi porrà degli ostacoli che per voi diventeranno traguardi da raggiungere. C’è da risolvere una questione legata alla famiglia della persona con cui siete legati. La Luna ritorna nel segno amico del Sagittario e vi conferma la bontà delle vostre azioni, che si riflettono anche nell’armonia che sperimentate in coppia. Un po’ di strada in salita in campo professionale non vi deve dare nervosismi. La Luna invita a stare calmi e a non raccogliere le provocazioni.

Sappiate non chiedere veramente troppo al cielo perché adesso vi sta dando veramente tanto. Non cedete alla tentazione di strafare. La grande positività, in contemporanea del pianeta Nettuno, trova il modo di farvi stupire la persona che avete accanto con un’improvvisa ventata di affettività. Un’ottima posizione del pianeta della razionalità, Saturno, vi consente oggi di intuire molti aspetti di quel che i vostri capi stanno organizzando nei “piani alti” dell’attività professionale.

Configurazione astrologica di metà autunno molto produttiva, benefica e, secondo il moto degli astri, generosa. Sappiate prendervi quel che vi spetta! Piacevoli novità sentimentali in arrivo, se siete ancora single e se appartenete alla prima decade. Giove sta transitando nel vostro segno e dona un apporto di vivacità e di nuovi scambi e sorprese che allietano il vostro animo sensibile. I pianeti della praticità vi concedono la possibilità di affermarvi sempre più e anche di realizzarvi nella maniera che voi desiderate.

Venere entra nel vostro segno e il cielo diventa radioso di esaltanti promesse. Profondità, ricerca di una completa e soddisfacente intimità, intesa mentale, tutte queste caratteristiche sono espresse oggi da un parterre planetario d’eccezione. Saturno e Nettuno in particolare vi forniscono le antenne per dirigervi con esito fortunato verso chi vi ha già fatto emozionare. Venere, come capacità di mediazione, vi consente di perfezionare ancora meglio i vostri successi, specie se svolgete una professione connessa con l’arte, la cultura, l’informazione. Vi guadagnate infatti alleanze e appoggi di tutto rispetto, creando reti che vi avvantaggeranno in prospettiva molto produttive per la vostra attività professionale.

Dopo qualche giorno di monotonia, cui il vostro temperamento scoppiettante non sempre è abituato, vi preparate a ricevere soddisfazioni interessanti da un punto di vista amoroso e erotico. Si profilano flirt e svolazzamenti di fiore in fiore, specie se il vostro cuore è libero. Saturno fa sì che le iniziative professionali vadano oggi a buon fine.

Nettuno ispira la “danza planetaria” destinata a migliorarvi, farvi evolvere da un punto di vista sentimentale. Non vi fermate di fronte a nulla. Soltanto chi di voi festeggia il suo compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di marzo stia ancora un po’ in campana e piuttosto guardi quel che succede in questo momento. Tra qualche mese gli astri vi daranno le armi più potenti di seduzione che hanno a loro disposizione, permettendovi un completo rinnovamento delle vostre situazioni emotive. Urano, nel segno amico del Toro, vi apre a saper gestire nuove situazioni in ufficio con grande prodezza tecnico – manuale, specie se siete nati in febbraio.