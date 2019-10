Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 ottobre.

Potreste avere qualche variazione di umore dovuta a incomprensioni familiari che poi si risolveranno. È possibile che non stiate dando il giusto valore al rapporto affettivo. Mostratevi più teneri e attenti nei confronti della persona amata. In ambito lavorativo, potete giocare d'anticipo, intuendo le mosse di vostri eventuali concorrenti. Vi accorgerete che le decisioni sulle scelte future che potrete prendere saranno mirate.

Avrete la soluzione a portata di mano per ogni situazione che si presenterà sulla vostra strada, riuscendo ad aiutare chi momentaneamente si trova in difficoltà. Superata una fase di stanchezza che aveva caratterizzato la vostra vita di coppia, avrete l'occasione di aprire interamente il vostro cuore alla persona amata. Sarete in grado di vedere bene la piega che stanno prendendo gli eventi in ufficio e agire con prontezza.

Saprete anticipare le mosse altrui e riuscirete a prevenire intoppi dovuti a incomprensioni che si verificheranno nel quotidiano. Gli astri valorizzano i sentimenti nelle coppie di lungo corso. Nelle unioni giovani mettono alla prova la tenuta dei legami. La vostra capacità di mediazione si renderà utile per sciogliere alcune incomprensioni createsi tra alcuni vostri colleghi.

Metterete il cuore temporaneamente in stand-by, ma riscontrerete un aumento dell'attività intellettuale, della sveltezza nel riuscire a portare a termine tutti gli impegni. Le emozioni si presentano ballerine questo giovedì, rendendovi inquieti o lievemente critici con la persona amata. Sarete in grado di alleggerire gli animi con il vostro atteggiamento dolce e delicato. Se avete abbracciato la libera professione, mettete in pratica un progetto che tenevate nel cassetto da tempo.

Gli astri vi donano una vitalità inesauribile e un desiderio di emergere irresistibile. Seducenti e spigliati, se siete in cerca della vostra anima gemella, avete tutti i numeri per trovarla. Se siete liberi professionisti, il vostro talento da leader salta fuori a proposito, in un momento di confusione generale. Riuscirete a prendere in mano una situazione, risolvendola a vostro vantaggio.

Percepite quel che accade attorno a voi in maniera più veloce di tutti gli altri. Potrete sfruttare questa dote nella vostra dimensione intima e familiare. Cercate di ascoltare le esigenze del partner e lasciarvi coinvolgere in quelli che sono i suoi desideri e le sue richieste. Tra qualche giorno vedrete poi i vostri sforzi ripagati da un intenso affetto. Raggiungerete successi professionali di rilievo, ma non vi accontenterete di certo, vorrete sempre di più.

La vostra stagione preferita vi consente di esprimere al massimo tutto il dinamismo, l'energia vitale e il calore umano che possedete di natura. Vi aspettano momenti di rara condivisione con la vostra dolce metà. Se siete single potete azzardare mosse di sicuro successo per arrivare al cuore di chi vi piace. Riuscite a intuire lo stato d'animo dei capi e dei colleghi di lavoro riuscendo a evitarvi incombenze non volute e impegni gravosi.

Non è escluso comunque qualche piccolo inciampo sia nei rapporti sociali che nella delicata sfera familiare e sentimentale. Sarà poi il vostro intuito a farvi muovere con tatto e, nel caso, anche con la diplomazia necessaria per evitare accuratamente i rischi. Gli astri vi spingono a condividere col partner emozioni indimenticabili. È possibile oggi la pianificazione di un viaggio in un paese lontano in compagnia del vostro amore. Userete il vostro acume per comprendere meglio alcune difficoltà e dissapori che si sono create all'interno del vostro gruppo di lavoro. Pacatezza e diplomazia vi aiuteranno a starne fuori.

Sarete particolarmente spigliati, vi sentirete in diritto di ottenere di più, ma fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nell’esigere troppo dal destino. Chi vi vuole bene si sente conquistato dalla vostra spontaneità e freschezza: faccia tuttavia attenzione perchè, quando volete, sapete difendervi bene. La sicurezza nei vostri mezzi che state dimostrando aiuta anche chi vi sta vicino in ufficio e si sente incerto. Riuscite a coordinare brillantemente le competenze altrui. Evitate che in ufficio qualcuno approfitti troppo della vostra disponibilità.

La nuova stagione autunnale ravviva la vostra voglia di fare, lavorare e produrre. Gli astri vi invitano ad usare in campo sentimentale anche le armi della dolcezza e tenerezza per arrivare alla meta. Avrete a vostro favore quel vostro saggio comportamento diplomatico che in tante occasione sapete tenere. Una controversia in ufficio vi farà saltare i nervi: non vi accanite troppo. Per altri versi i risultati che vedete in campo professionale non vi cambiano, anzi vi stimolano a lavorare sempre di più.

Riuscite a prendere buone decisioni e dare ottimi consigli. Tale atteggiamento rinforzerà le simpatie che vi siete costruiti nell'ambiente familiare e in quello lavorativo, facilitando i rapporti. Si annunciano per i nati in febbraio sorprese che possono determinare veri e propri colpi di fulmine. Per tutti gli altri momento di fuoco passionale da vivere fino in fondo. Mosse da veri maestri della diplomazia vi aiutano nel risolvere una situazione economico-lavorativa che appariva inizialmente spinosa.

Vincente la vita familiare, rallegrata dai buoni rapporti e una fresca socievolezza. Lanciatevi e mettete in gioco il vostro fascino, tirando fuori le vostre carte vincenti. Se siete single il divertimento è assicurato. Gli astri vi danno una mano per

portare con facilità a buon fine i vostri progetti. Momento di successo per artisti e creativi.