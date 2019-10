Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 ottobre.

Siete favoriti in ogni vostro progetto e vi mettete nelle condizioni di operare cambiamenti a breve termine. Sentite crescere in voi una voglia di divertimento come non avveniva da molto tempo. Sia nei rapporti fissi che in quelli occasionali, l'amore è caratterizzato da una forte carica passionale. In ambito lavorativo è molto importante fare squadra. Cercate di fare accordi con i colleghi, organizzando piani per il futuro che si riveleranno convenienti per tutti.

In famiglia si imporranno riflessioni che avranno lo scopo di mettere in luce alcune questioni lasciate in sospeso. I single ricevono conferme del loro fascino in contesti sociali inaspettati. Vengono un po' rallentati i programmi che avete in mente per raggiungere brillanti posizioni professionali. Intanto godetevi, però, quei piccoli successi, pur sempre gratificanti, che pian piano vi state conquistando.

La persona amata vi chiede una vicinanza emotiva e spirituale maggiore nel rapporto di coppia. Avrete la possibilità di dimostrarle il vostro impegno senza lasciar spazio ad alcun dubbio. Approfittate di questo momento di vicinanza emozionale al partner e trovate il modo per creare occasioni di unione. Con la vostra spigliata leggerezza vi approcciate a un ambiente lavorativo un po' noioso che rende insofferenti i vostri colleghi. Sarete voi a minimizzare i problemi e a portare a una rapida soluzione.

Respirate un'atmosfera di pace in famiglia, condizione necessaria e sufficiente per la vostra serenità. Con spirito risolutivo venite incontro alle esigenze della persona amata. Portate a termine con pazienza impegni di lavoro che vi tengono un po' sotto pressione in ufficio.

Nuovi rapporti umani e un clima decisamente socializzante aprono questa giornata d'ottobre. Stupite la persona amata con quel tocco di gran classe che avete il dono di immettere in ogni istante della vita di coppia e che vi fa apparire, a suoi occhi, spesso unici. Conquistate sempre di più autorevolezza nei risultati mostrati. All'orizzonte si profilano passi in avanti nella carriera.

Sia chi di voi è single oppure chi è in coppia, sappia godere del momento propizio e non se lo lasci sfuggire. Nuove conquiste si profilano all'orizzonte per chi oserà lanciarsi. Non vi interessa conquistare nuovi spazi, ma rendere più solidi quelli già esistenti in campo lavorativo. Il raggiungimento delle vostre mete professionali è fattibile e presto gli avanzamento di carriera potrebbero promettere consistenti introiti.

Siete in grado di risolvere con rapidità questioni familiari e patrimoniali rimaste in sospeso I vostri sentimenti si accendono di passione in questa giornata di ottobre. Mostrate oggi grande coinvolgimento in campo sentimentale. Non vi date pensiero se il vostro capo non vi ha dato quelle conferme che aspettavate. Siate sicuri e convinti di aver agito bene.

Per quanto riguarda il vostro personale benessere, godete di un ottimo stato di salute, ma avete al contempo bisogno di ricaricarvi con un periodo di meritato riposo. Lanciati come siete nelle vostre iniziative personali, potreste trascurare le questioni di cuore mostrando una maggiore serenità di spirito. La scintilla della passione provvede a farvi prestissimo recuperare il terreno perduto. Aumentano le vostre ambizioni professionali. Gli astri vi suggeriscono di farvi avanti nel lavoro, se avete veramente intenzione di migliorare l’attuale posizione.

In questa fase prevale in voi più la passione che il sentimento. Ma questo non costituisce un problema per la vostra vita di coppia. I single del segno sono avvisati: non è il momento questo di lanciarsi in imprese amorose azzardate. È giunto il momento di osare, prendere iniziative importanti o di far valere le competenze e il vostro ruolo in ufficio.

Se siete in procinto di cominciare un'impresa da tempo programmata, questo momento sarà veramente ideale. La concordia tra amici, parenti ed eventuali compagni di viaggio è quest’oggi particolarmente favorita. Il sentimento amoroso si accende oggi in voi, sia che siate single che in una coppia stabile. Siete di nuovo in fervida attività, ma non vi dispiace di certo. Accolti con la simpatia e l'affetto che vi meritate, trovate colleghi che non vi fanno pesare la ripresa.

Potrete contare sulla capacità di trascinare gli altri col vostro entusiasmo davvero eccezionale: ne vedrete gli effetti positivi. Con la vostra leggerezza vi muovete verso la persona che vi interessa. Gli astri vi facilitano lo svolgimento dell'attività lavorativa e i rapporti con i superiori che possono diventare espansivi.

Il successo personale va a gonfie vele. C'è una bella sintonia fisica nella coppia. Seguite il flusso degli eventi senza cercare di contrastarli. Giornata mediamente positiva in ufficio poiché riuscite a lavorare sentendovi in sintonia con l'ambiente. Non vi lascerete trascinare in chiacchiere che coinvolgono uno stimato collega.