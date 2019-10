Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 ottobre.

Solari, generosi, sinceri, godete di influssi positivi che permettono di risolvere varie situazioni nel pubblico e nel privato. Ma non insistete più di tanto se non riuscite a piacere o ad accontentare proprio tutti. La salute è ottima: qualsiasi attività prescelta, ludica o di esercizio fisico, sarà coronata dal successo. Esplosivi e vitali, sarete ammirati e corteggiati. Se siete in cerca di una persona d'amare, in questa bella giornata d’ottobre avrete molte occasioni. Siete liberi professionisti? Programmate la settimana lavorativa con l’entusiasmo che vi contraddistingue.

Il periodo è mediamente favorevole: alcuni pianeti vi remano contro, altri vi favoriscono. Per fortuna Plutone benefico riscalda il vostro focolare domestico. Nettuno vi aiuta nel realizzare alcuni brillanti progetti di carattere patrimoniale e familiare: è un buon momento per cambiare casa. Avrete voglia di accogliere la persona amata nel vostro mondo e di farla sentire a proprio agio. I pianeti vi dona anche un attento ascolto delle esigenze del partner. Se siete liberi professionisti è possibile che la vostra attività non si interrompa mai e continuiate infaticabili la girandola di progetti.

L'influsso dei pianeti permetterà una vivace ripresa in ogni campo: dai vostri affari personali alla vita sociale e mondana. Giove è ancora contrario e vi invita a non azzardare manovre finanziarie e investimenti troppo rischiosi, ma sentite un’aria leggera che vi fa sorridere. La forma fisica è al top: potrete fare sport tranquillamente, una bella carica energetica adesso vi sorreggerà. Sensibili e attenti verso la persona amata, nello scambio comunicativo riuscite nell'impresa di conciliare punti di vista opposti. L'erotismo è al top. Decidete di prendervi una pausa di completo relax, anche se avete abbracciato una libera professione e siete tentati di darci dentro ancora oggi: siete un po' stanchi, ma lo stacco vi farà bene.

Sensibilità e intuito, buonumore e affabilità non vi mancheranno. I pianeti a vostro favore vi daranno la possibilità di tenere sempre il polso fermo delle situazioni in campo pratico e attivo. Nettuno vi invoglia a cercare il benessere attraverso i viaggi, presenti e futuri. Le sorprese non mancheranno. Dopo una settimana scorsa un po' faticosa, ritrovate nelle braccia del vostro partner un comfort totale da voi ardentemente agognato. Insieme progetterete vacanze invernali e divertimenti futuri. Per i liberi professionisti: la creatività è in fermento.

I pianeti vi fanno venire voglia di essere mondani. Il Sole e soprattutto Venere vi spingono a essere brillanti, estrosi, spiritosi. Non esponetevi troppo e non fatevi trascinare in polemiche che riguardino questioni di principio, specialmente in famiglia e con gli amici di sempre. Mercurio non vi aiuta a comunicare con il vostro partner. Porgetegli più attenzione: il rapporto ne troverà un grande giovamento. Dovete prendere una decisione importante e con Giove vi aiuta. Servitevi tuttavia dei consigli di chi ha la dovuta competenza e potrà darvi le dritte necessarie.

Un nutrito gruppo di pianeti nei segni di Terra sostiene in voi l'impegno attivo e concreto. Vivrete una condizione di benessere, specie in famiglia. Mettete in secondo piano la vita materiale proiettandovi verso l'acquisizione di una completezza emotiva. La salute è buona, grazie anche alle passeggiate e alle gite all'aria aperta. Il partner invoca il vostro affetto. Attenzione a non negarglielo. I single godono di una felice stagione di successi sessuali Anche se siete noti per essere i più risparmiatori dello zodiaco, potrete lasciarvi andare a qualche spesa extra.

Un cielo luminoso, pur con qualche nube passeggera, vi attende per tutta la giornata di oggi. Il buon equilibrio intimo proverrà da voi stessi e vi aiuterà a gestire una fase di confronto familiare. Per quanto riguarda i personali piaceri, fatevi aiutare dalla musica: karaoke, danze e concerti vi riempiranno l'anima. Il vostro temperamento conciliante vi aiuta a superare un momento di poca comunicazione col vostro partner. Una frizzante Luna vi dà la possibilità economica di spendere senza preoccuparvi troppo e in una sensazione di completa libertà.

I pianeti non sono tutti dalla vostra parte. Potreste avere alcune difficoltà pratiche. Con grande creatività, intuito, e pure un pizzico di fantasia, riuscite a far fronte ad alcune incomprensioni che si verificano nella vostra famiglia. Sul piano personale, il tono muscolare è perfetto per svolgere alcune attività fisiche. Un puzzle di pulsioni, desideri, sogni: questo è per voi l'amore. Riuscirete ad incastrare ogni pezzo? Fate attenzione a come spendete i vostri soldi, a volte vi piace non dar loro tanta importanza. Ma poi a volte vi accorgete che possono finire!

Sarete spensierati e calorosi, sia nei rapporti interpersonali in genere, che nell'ambiente dove normalmente vi muovete. Potete tuttavia anche avere in diverse occasioni la sensazione di non essere compresi e può capitarvi di arrabbiarvi un poco. Difenderete i vostri punti di vista, con un bel piglio aggressivo. Potreste cimentarvi nello judo e nel tai chi chuan. È un po' difficile per voi viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner quest’oggi. Forse avete troppi pensieri per la testa di carattere. Estraniatevi: sarà un bene. Venere vi offre la capacità economica di spendere come più vi piace: fate attenzione.

Plutone nel vostro segno vi rende creativi e portati a una naturale disposizione al comando. In modo amabile o autorevole vi fate valere in famiglia e e con gli amici. Sul piano del benessere psicofisico, il vostro logorio mentale incessante ha bisogno di scaricarsi all'aria aperta. L'intesa col vostro partner è allietata da una felice comunicazione emotiva e da un affiatamento fisico di tutto rispetto. Per i single si annunciano grandi amori in arrivo. Siete un segno parsimonioso da sempre, ma questa giornata potrete concedervi qualche spesa, se non proprio folle almeno libera dalla vostra tendenza costante al risparmio.

Avete voglia di uscire, di veder gente, di socializzare. Ma Mercurio vi è tecnicamente ostile e non vi sostiene, facendovi mancare l’apporto dell’intuito. L'istinto mondano sarà frenato da impegni di carattere familiare. Dal punto di vista del benessere e degli svaghi, i pianeti favoriscono attività come il ballo in coppia o di gruppo. È importante cercare di sintonizzare le vostre esigenze con quelle del (o della) partner: date maggiore spazio al sesso e meno al sentimento. Se avete voglia di spendere e spandere, affidatevi alla prudenza dei pianeti che vogliono frenarvi un po'.

Sentite un'aria di rinnovamento. Apprezzate di più l'affetto della persona amata, della famiglia, dei figli. Alcuni aspetti della vostra vita restano ancora da risolvere, ma un moderato ottimismo vi accompagna, aiutandovi ad affrontare il domani senza paura. Occhio a non sottoporvi ad attività fisiche troppo dure, scegliete un movimento "morbido" con balli e danze. Il vostro legame di coppia vi dona gioia e conforto, ma tenetelo caro. Fate attenzione a non esagerare nelle spese eccessive.