Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 settembre.

In famiglia e nei rapporti amichevoli siete adattabili e non vi attestate su questioni di principio. La Luna vi rende più percettivi e intelligenti, ma anche più giudicanti del solito: non esagerate. Giove vi aprirà ottime occasioni da cogliere al volo. La forma fisica è eccellente. Andate incontro alla persona amata e adattatevi alle sue necessità. Se siete single e appartenete alla prima decade, una Venere Bilancia frizzante e anti convenzionale vi apre occasioni di flirt piccanti. Pur con le conferme che avete ricevuto nella vostra attività, può restarvi una piccola scontentezza per quel che avete fatto: colpa di Saturno.

La Luna vi rende più coerenti e inflessibili del solito. Seri e precisi in ogni circostanza: avete di fronte una giornata in cui potete dare sfogo al vostro carattere ordinato e alla vostra natura perfezionista. I pianeti vi danno gli strumenti per organizzare al meglio tutte le vostre iniziative e attività concrete. In famiglia sarete d'aiuto a chi non ha la vostra stessa abilità tecnico – pratica o la vostra dimestichezza nei rapporti interpersonali. I sentimenti fluiscono liberi. Successi per tutti i single. Vi ponete obbiettivi prestigiosi: è un vostro diritto, specie se avete abbracciato la libera professione. Nettuno vi chiede solo di fare attenzione.

I pianeti mettono in luce la vostra simpatia e le capacità socializzanti. Venere vi fa percepire sentimenti e sensazioni con una sensibilità spiccata. Mercurio vi apre a nuovi contatti, spesso con persone di alto livello. In famiglia si richiede una vostra presenza più assidua e, forse, questo sarà l'unico neo del periodo. Nel weekend saprete conciliare famiglia e amicizie. La comunicazione sarà il vostro più prezioso strumento di seduzione. La vostra anima gentile non si smentisce, anche se ricevete qualche sgarbo in ufficio.

Gli astri vi guardano con piglio positivo. La lucidità e aumenta e affina il vostro a volte silente senso dell'umorismo. Dedicate maggiore attenzione alla famiglia. Malgrado la positività planetaria, si raccomanda pure prudenza nelle manovre economiche. Quest’oggi non vi interessa solo l’aspetto fisico, per voi il benessere si conquista anche con l'arricchimento culturale: un buon libro vi conquisterà. Con la vostra carica passionale potete lasciarvi alle spalle diversi cuori infranti. Venere può farvi capitolare, per un'emozione unica. La notevole sicurezza in voi stessi vi consente di aiutare alcuni colleghi in difficoltà.

Gli astri vi costringono a mettervi in discussione in ogni contesto. C’è per molti di voi la necessità di staccarvi dalle incombenze quotidiane. La sensibilità e l'empatia col prossimo vi penalizzeranno. Se siete single non vi lanciate in avventure troppo esaltanti. Siete attivissimi. Non vi curate di chi vi critica solo perché non possiede le vostre qualità.

Raccogliete i frutti della vostra applicazione costante: i pianeti vi spalleggiano. La vostra vita sta cambiando positivamente anche grazie a loro. Solo se fate parte della seconda decade verginea dovrete reggere a qualche contrarietà di troppo. La Luna intanto vi fa sentire in pace con voi stessi e col mondo. La seduzione è al massimo: se siete nati nella terza decade e ci metterete anche un pizzico di fantasia, il gioco della conquista sarà perfetto. Siete dei preziosi alleati e sapete lavorare molto bene in equipe: i vostri colleghi ve lo faranno notare e pioveranno attestazioni di stima.

I pianeti vi rendono ottimisti e fiduciosi. Venere in particolare vi promette spumeggianti successi mondani. Siete in buona salute e avrete voglia di dedicarvi a sport acquatici. Mostrate una natura emotiva e tenera col partner. Saprete tenere fede ai sentimenti veri, specie se siete in coppia con un partner di lungo corso. In questo momento è opportuno non fare il passo più lungo della gamba. Per ogni ambizione di carriera c'è da restarsene buoni.

Sapete di solito sempre prenderla con filosofia e non vi manca un pizzico di leggerezza e di senso dell'umorismo. Sarà un atteggiamento utile in una giornata in cui i pianeti vi remano contro. Nettuno e Plutone tifano però entrambi per voi e vi consentono di difendervi molto bene. Potreste restare conquistati dalle sagre e fiere di paese che danno un gusto di genuina condivisione. Giornata di esplosive conferme per i single che vogliono saggiare le loro possibilità di seduzione. I sentimenti hanno piena cittadinanza. Senza dar fastidio a nessuno vi ritagliate i vostri spazi con la vostra tipica gentilezza. Qualche "capo" vi pesta i piedi? Plutone vi aiuta a rimetterlo a posto.

Astri in maggioranza disposti positivamente rischiarano il vostro cammino. Riuscirete ad uscire facilmente da alcuni intoppi. Il senso dell'umorismo e la voglia di divertirsi con le belle amicizie appena nate non mancheranno. Sarete spumeggianti e solari, pronti per un autunno che vi vedrà risplendere di un fascino ancora più irresistibile dell’estate appena trascorsa. La comunicazione con la vostra dolce metà è serena e senza inciampi. I buoni rapporti che adesso riuscite a stabilire con i capi vi rendono sicuri di voi stessi e molto determinati.

Serenità e conquista di un sereno equilibrio vi caratterizzano in questo giovedì di settembre. I pianeti sono dalla vostra parte. Sarà la famiglia, per voi così essenziale, a darvi qualche lieve preoccupazione. La Luna nell'affettuoso Toro fa aumentare il desiderio di stare da soli con il vostro partner e di godere di un'atmosfera romantica. Per i single: sarete irresistibili. Mostrate slancio, entusiasmo, desiderio di fare in campo professionale.

Il quadro astrale è in generale abbastanza sereno. Una fase di riflessione profonda e positiva vi consente di fare un bilancio sulla vostra vita, sui progetti che avete intenzione di seguire. Anche la valutazione di chi vi è attorno arriva lucida e vi fa affrontare meglio i rapporti. Sarete teneri col partner. Vengono fuori i vostri slanci poetici, che a volte tenete compressi dal temperamento freddo e distante che vi costruite. Se siete single, vi attende una fase di sperimentalismo erotico che vi mette alla prova e vi fa spendere diverse energie psicofisiche. La vostra fermezza vi aiuta a condurre una importante trattativa di lavoro in cui altri hanno fallito.

Il transito astrale vi regala una fase di benessere energetico di cui avevate assolutamente bisogno. Vi concedete le vostre passioni come la lettura e il cinema per recuperare quella verve mentale indispensabile perché anche il corpo sia a posto. Urano è molto beneaugurante per i sentimenti ed espande la parte emozionale di voi stessi: se siete in coppia il vostro romanticismo salirà alle stelle. Per i single: attenzione a non esagerare nelle imprese ad alto rischio. Ci mettete un pizzico di fantasia nella vostra attività lavorativa, grazie all'apporto di un ispirato Nettuno, vostro benefattore.