Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 settembre

Giornata che vede un clima altalenante. Una configurazione celeste molto positiva mette in rilievo il vostro altruismo con la persona amata: anticiperete ogni suo piccolo desiderio, specie se siete nati nell’ultima decade del segno. E così vi conquisterete oggi completamente la sua fiducia e la sua dedizione. Il momento è senz'altro impegnativo, ma voi, con la tenacia e la vostra forza morale, vi state dando da fare in maniera ammirevole. Giove vi affianca e presto, vedrete, ricompenserà tutti gli sforzi, con cospicui interessi.

Quadro celeste che vi vede protetti dagli astri. La Luna nel vostro segno oggi vi suggerisce di venire incontro alle richieste del vostro (o della vostra) partner, specie se siete nati nella prima decade del Toro. Plutone vi fornisce la carica passionale per sciogliere le eventuali tensioni esistenti tra voi, in particolar modo se appartenete alla terza decade. Se fate un lavoro che richiede grinta e decisione, senza far mancare la tattica intelligente, questa giornata è per voi risolutiva. Urano, Sole, Luna, Plutone e Nettuno vi inviano il loro supporto garantendovi una riuscita brillante.

Pianeti volitivi e ottimistici compongono un quadro abbastanza fortunato in questa giornata di settembre. Una configurazione astrale benefica, specie se appartenete alla terza decade, vi fa capire che quel che conta nei rapporti è la costruzione razionale, il legame che funziona giorno per giorno. Non trascurate tuttavia la parte emotiva dell’amore, sapete l'importanza che assume nel successo di una relazione. In ogni caso, ancora un po' di pazienza e il cielo si schiarirà del tutto consentendovi di dedicarvi, con la vostra dolce metà, ai piaceri e agli interessi che più vi fanno sentire bene. In particolare la passione per il cinema e per il teatro. La bella combinazione celeste vi rende capaci di affrontare l'attività lavorativa con dinamismo e un pizzico di divertimento, a maggior ragione se siete nati nella prima decade. Non disdegnate di coltivare le vostre amicizie tra i colleghi d'ufficio.

Un martedì che manifesta alti e bassi nel tono e nell’umore. Una buona posizione celeste dalla Luna, dal Toro, vi permette di circondare la persona amata col vostro calore e la vostra spontaneità facendovi donare in maniera incondizionata, specie se appartenete alla prima decade. Vedrete che nel rapporto di coppia si instaurerà un perfetto equilibrio. Siete il segno che più di ogni altro si intenerisce di fronte alle richieste di soccorso di chiunque. Anche dall’ambiente di lavoro, come oggi vi capita. Mostrerete il buon cuore per cui andate famosi con un collega in difficoltà, aiutandolo con la vostra competenza. E avrete così aggiunto un altro fidato amico alla vostra nutrita cerchia.

Ci sono molte probabilità che la vostra personalità vivace, solare ed espansiva venga alla ribalta in questa giornata in cui vi piacerà divertirvi e sorridere insieme alla vostra dolce metà, se siete felicemente accasati. Venere e Mercurio, dal segno della Bilancia, vi preparano un'atmosfera di svaghi e di piaceri che, se vi andrà, riuscirete a condividere anche con i vostri amici. Se siete single vi attendono conferme del vostro fascino sempre indiscutibile. In ufficio riuscite a sbrigare, con efficienza e rapidità, enormi quantità di lavoro, portandovi avanti nell'attività concreta di tutti i giorni. Non badate alle provocazioni di qualcuno, che mira solo a farvi stancare.

Quadro planetario discreto. La Luna, in questa giornata in ottimo aspetto, è la vostra alleata nel dipingere di tonalità romantiche la vostra vita di coppia. Se siete freschi di una nuova storia e se nascete in settembre, ciò può contribuire a intenerire ancor di più il vostro cuore. Fortune inaspettate, invece, nelle conquiste dei cuori solitari. Mercurio, astro del business, è in ottima posizione dalla Bilancia e vi favorisce in generale e a maggior ragione se svolgete un lavoro di comunicazione o nel commercio. Se siete liberi professionisti vedrete aumentare considerevolmente i vostri affari.

Giove, in buon aspetto dal segno del Sagittario, è pronto a rallegrarvi lo spirito. Il pianeta della ragione Saturno, dissonante, non vi fa invece sintonizzare nel giusto modo col partner e, specie se appartenete alla seconda decade, vi rende distratti. Saprete però come riparare: colmatelo di attenzioni e rimanete in ascolto delle sue esigenze. Mostrate il vostro indubitabile altruismo e la questione è risolta. Ci state mettendo tanto impegno nella vostra attività professionale e, presto, gli astri vi premieranno. Giove vi farà giungere infatti quegli agognati introiti che da tempo aspettate e meritate.

Si delinea un martedì mediamente positivo. Stupite il partner con la vostra inventiva, il tocco di estro che riesce a creare magicamente l'intesa di coppia. Se siete single sono molto favoriti gli incontri occasionali che vi portano un’intima soddisfazione. Marte e Nettuno in ottimo aspetto, se siete nati nella seconda e terza decade, vi danno energie fisiche e mentali per tenere testa a situazioni professionali complesse. Mettete in campo la vostra astuzia e vincete con le armi dell'intelletto.

Si uniscono pianeti lenti e rapidi in segni amici e fanno sì che il vostro calore umano e la vostra indubitabile bontà si dispieghino in tutta la loro intensità. I rapporti consolidati ricevono l'incondizionata approvazione celeste. E si tratta in particolare di Venere che dà la sua benedizione più autorevole. Sono prevedibili convivenze, matrimoni e figli che coronano le unioni stabili. I single vivono invece sorprese con incontri insperati che riaccendono in loro l’eros. Alcune incognite pongono la necessità di una maggiore organizzazione del vostro lavoro. E voi con il vostro senso pratico e la capacità di semplificare riuscite a trovare la soluzione più opportuna.

Si prospetta un cielo luminoso per questa nuova giornata di settembre, intervallata qua e là da qualche nube passeggera. La Luna in Toro è benefica al vostro fianco e, specie se appartenete alla seconda decade, vi donerà la possibilità di rinforzare il vostro ménage di coppia e poter fare, in prospettiva, progetti di vita come convivenze e matrimoni. I single vedono volare l’intesa sessuale con una persona conosciuta occasionalmente. E non è escluso che presto questo flirt si trasformi in una storia solida. Nella vostra professione siete in gran spolvero, la competenza e il senso di responsabilità che dimostrate sono invidiabili. Plutone e Saturno mettono in luce i vostri meriti e vi promettono importanti avanzamenti.

I vostri pianeti governatori, Nettuno e Saturno, vi sono entrambi alleati e promettono una giornata in cui riuscite ad armonizzare la parte fredda e razionale di voi stessi con quella sensibile e affettiva. Ispirate calma e serenità alla persona amata, che rende merito al vostro equilibrio. Giove, in aspetto favorevole dal Sagittario, se siete nati nella seconda decade vi fa desiderare di stare in compagnia di amici e parenti e non nel classico "nido" della coppia. I cambiamenti in corso non vi spaventano: riuscite, con Saturno positivo, a gestire al meglio le rivoluzioni in atto nel vostro ambiente di lavoro. E a trarne vantaggi considerevoli, da verificare tra non molto.

Il quadro generale si presenta ancora positivo. Giove continua (ancora per poco, per la verità), la sua ostilità, mentre la Luna (insieme a Urano), quest’oggi vi regala i suoi favori. Come risultato avrete la necessità di capire con sensibilità chi avete accanto, impegnandovi con rigore, specie se siete della prima e terza decade. Novità e ritorni di fiamma per chi è single. I tempi di lavoro scorrono questo martedì per voi molto rapidi. Riuscite a risolvere ogni incombenza con ammirevole efficienza. Saturno benefico vi farà adattare a qualche piccolo imprevisto.