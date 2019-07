Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 luglio.

In questa seconda metà dell’estate si apre una stagione spumeggiante e densa di grandi successi. Il vostro astro tutelare, Marte, è in splendido aspetto e inaugura una fase davvero positiva. In amore, la volontà di dare libero sfogo ai sentimenti prende il sopravvento, specie se appartenete alla seconda decade arietina. Ci sono insomma tutti gli ingredienti necessari per innamorarvi. Se siete single saranno Marte e Giove a regalarvi le occasioni uniche per incontri che creano unioni, addirittura per l’intera esistenza. Se, infine, fate un lavoro indipendente e in questa giornata siete costretti a darvi da fare, sappiate almeno che Giove vi aiuta a portare a termine gli impegni con la velocità di un treno in corsa.

Una domenica che continua a promettervi una felice atmosfera di vacanza e di allegro benessere, anche se magari non siete ancora andati in ferie. Venere e Plutone, infatti, si trovano in due punti dello Zodiaco che favoriscono l’armonia con l’ambiente che vi circonda. In amore, vi incuriosisce qualcuno che avete conosciuto da poco e in un contesto piuttosto insolito. Marte, in posizione dissonante dal Sagittario, vi rende esitanti, ma Venere vi stimola invece ad agire, perché il vostro intuito potrebbe non avervi ingannato. Operosi e attivi anche quest’oggi che è domenica, vi dedicate a concludere un impegno che vi aveva dato da fare nei giorni scorsi. Un bel Saturno, in ottimo aspetto, vi fa terminare prima del previsto.

Rotte planetarie che variano rapidamente i vostri orizzonti. Urano e Marte sono in ottimo aspetto per voi Gemelli, il primo nel segno buon vicino del Toro e il secondo nell’alleato Leone. Entrambi vi stimolano a realizzare voi stessi e ad esprimere la vostra personalità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, un legame amoroso, che è nato da poco, vi sta mostrando pian piano il suo valore. Con la vostra prudenza e cautela, lo state vedendo crescere, fiorire, prosperare. Se appartenete alla terza decade gemellina, un prodigioso Marte dà al vostro vissuto sentimentale una colorazione romantica non disgiunta da toni di accesa passione. Se, infine, fate una professione legata alla tutela della cosa pubblica, all’amministrazione politica, alla burocrazia, un saggio Mercurio vi consegna i risultati del vostro lavoro.

Quest’oggi vi assiste una splendida Venere, che garantisce l’apporto di una buona salute psicofisica. In amore, il pianeta vi regala emozioni che potrete conservare gelosamente nel vostro diario segreto. È sempre la dea a favorire, infatti, in questa domenica incontri che fanno scattare la scintilla del desiderio e combinano la magia dell’attrazione tra due persone. Saturno in orbita dissonante, invece, vi obbliga a scegliere e a essere più attivi, senza rifugiarvi nel vostro tipico gusto per il romanticismo e per le fughe spettacolari. Infine, svolgete una professione a contatto con il pubblico o che ha bisogno di intensi scambi con l’ambiente sociale anche oggi che è domenica? Urano in transito felice vi promette una capacità di persuasione ideale per realizzare i vostri intenti.

Un Marte esplosivo in congiunzione nel vostro segno decreta una voglia di vivere prepotente. In amore, un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore. Specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno, con ben tre pianeti che orbitano a vostro favore, sarà attuabile per voi la conquista di persone che ritenevate inaccessibili. Oggi, infine, sarete pensierosi per una questione lavorativa. Ma cercate di non curarvene, domani cercherete la via del dialogo piuttosto che quella del confronto diretto e della polemica in ufficio. I vostri superiori capiranno tutte le vostre ragioni e prometteranno di darvi una mano.

Con una Luna, ancora un’altra giornata in cui vi potreste sentire lievemente in difficoltà. Sarà la vostra provata saggezza e il cambiamento di prospettiva che saprete dimostrare, a indicarvi la strada giusta per riuscire a uscire da situazioni non troppo comode. In amore, l’intesa con la vostra anima gemella richiede da parte vostra un impegno sentimentale più deciso. È vero che le dimostrazioni esteriori di affetto non vi piacciono e il vostro segno, con la sua razionalità ve le fa sembrare infantili, ma, in questo momento potrebbero costituire un valido canale di comunicazione per rafforzare il legame di coppia. In questa domenica infine, buone indicazioni per tutti i Vergine che facciano una professione, anche autonoma, collegata con il denaro, le transazioni economiche, il rendimento finanziario. Plutone, in buon aspetto, vi garantisce un fiuto per le buone occasioni.

Continua il momento decisamente frizzante e fortunato. Marte è sempre in splendido rapporto e favorisce in modo particolare i nati dal 29 settembre al 5 di ottobre. Divertimento a volontà per i ragazzi e per chi è in vena di far movida e far nottata. In amore, questa domenica riuscite ad ottenere un fortunato mix di sentimento e ardore passionale, che vi consente di raggiungere meritati successi amorosi. Marte, infatti, continua il suo transito nel solare Leone, baciando soprattutto i destini affettivi di chi nasce nella prima e nella seconda decade. Se infine fate una professione legata alla cultura e alla diffusione dell’arte, i transiti planetari vi garantiscono successi a tutto campo.

La Luna, fautrice di sensibilità e intuito, vi promette una domenica da non dimenticare. Vi avvicinate a raggiungere quel che più vi sta a cuore e vi fa star bene. Specie se appartenete alla seconda decade scorpionica. In amore, una dissonanza di Urano può non farvi intendere bene con la vostra dolce metà e crearvi qualche lievissimo dissapore riguardo alle escursioni al mare o gli itinerari campagnoli da seguire o realizzare. Chi è in cerca dell’anima gemella, invece, non si rifugi nel suo guscio approfittando del ristoro totale che riserva, ma sappia uscire e muoversi verso nuovi lidi in cui mettersi in gioco. Se, infine, avete una professione autonoma, grazie al suggerimento di una persona amica, riuscirete a trovare l’escamotage per una collocazione diversa e più fruttuosa di un vostro prodotto.

Domenica d’estate che vede Marte dalla vostra, motivo per il quale il vostro carattere espansivo, vitale e generoso avrà campo libero. In amore, imparate che potete anche cominciare a chiedere un po’ di più e a tentare di mostrare il vostro lato debole: fa parte del gioco e rientra nel vostro diritto. La Luna dissonante in Pesci funziona come stimolo per stanarvi dal vostro temperamento a volte troppo orgoglioso, duro e puro, tutto d’un pezzo. Se, infine, avete abbracciato la libera professione, uno splendido Marte nel segno del Leone vi fa puntare la freccia verso l’alto e vi spinge ad allargare i vostri orizzonti, lanciandovi verso nuovi territori.

Quest’oggi trovate un’oasi di placido e totale relax nel comfort familiare. Il rapporto con i figli e le figlie, se ce ne sono, è all’insegna della complicità, dell’affetto e del rispetto. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi esaltano le relazioni che prevedano l’assenza totale di ansie. Oggi, con la persona che avete scelto di avere accanto, assaporate questo stato di cose, ben sapendo che la serenità e l’accordo si conquistano giorno per giorno. Nettuno e Luna, in posizione felice per il vostro segno, vi promettono atmosfere quasi da sogno: da non dimenticare facilmente. Se siete al lavoro pure di domenica, vi sorregge un grandioso Urano, che, dall’operoso Toro vi infonde le energie sufficienti per smaltire una buona quantità di impegni in esubero.

Il vostro spirito così sociale e il vostro estro caratteriale sempre versatile, vi fanno trovare le mosse giuste per imporvi e per ottenere discreti vantaggi. In amore, estroversi e brillanti in campo mondano, dovrete fare un po’ attenzione quest’oggi a non suscitare, del tutto involontariamente, le gelosie del partner. Marte nel segno di Fuoco a voi tecnicamente ostile del Leone, potrebbe esporvi a rischi di dissapori nella coppia, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade del vostro segno. Contate fino a 100 prima di esplodere. Se, infine, avete scelto di abbracciare una professione libera e continuate ancora a lavorare anche in questa domenica d’estate, vi ricompenserà l’aver ottenuto risultati che hanno concluso positivamente cicli lasciati aperti in precedenza.

Domenica in cui vi godete ancora una felicissima posizione della Luna. Un’intuizione quasi magica e una sensibilità di primordine, vi permettono di non farvi sfuggire nulla di quel che vi succede attorno. In amore, è in risalto la parte romanica della relazione affettiva, sia che vi troviate in un rapporto di coppia stabile oppure in un legame incominciato da poco o occasionale. Pianeti del calibro di Luna, Venere e Nettuno, vi favoriscono senza esitazione. Attenti e precisi, se avete abbracciato la libera professione, dirigete le vostre energie su un progetto di lungo respiro che avevate pianificato da tempo. Oggi, seppur sia domenica, trovate le persone che vi possono aiutare e date un impulso decisivo alla possibilità concreta di realizzare quanto vi siete messi in testa.