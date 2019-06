Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 giugno

Le amicizie autentiche, per voi così fondamentali, richiedono una partecipazione che in questa giornata riuscite a inserire con classica delicatezza e garbo. La vostra personalità si mostra a volte timida e schiva: è quello che fa venire fuori oggi un aspetto di Venere nel segno della socialità, i Gemelli. In realtà il vostro Io nasconde uno spirito indomabile. Lo fate vedere per l’appunto nella sfera amorosa, esprimendo con ardore la forza dei vostri sentimenti, con chi ha centrato il nucleo delle vostre emozioni. Siete uno dei segni che è più capace di far espandere le risorse economiche. Giove, pianeta delle transazioni finanziarie, consolida questa vostra qualità promettendovi l’esito fortunato di un recente acquisto.

Riunite in felice compagnia i vostri affetti più cari. Sapete ascoltare quest’oggi il richiamo dei sensi, pur conservando un solido autocontrollo, peraltro così caratteristico del vostro segno natale. Un incontro occasionale ha il merito di mandarvi tuttavia in tilt, liberando una genuina volontà di amare. Nettuno, dal segno vostro alleato dei Pesci, vi costringe a prendere atto dei mutamenti affettivi e non solo erotici che possono intervenire anche nel vostro ritmo di esistenza così ordinato e pacato. Il vostro capo vi tartassa oggi in ufficio? Grazie alla lucidità e al garbo di un lucido autocontrollo, che sapete dimostrare gli rispondente a tono! Un ottimo Saturno nel segno dell’autonomia, il Capricorno, vi aiuta a farvi rispettare. E queste prepotenze non si ripeteranno più!

Lunedì in cui vi viene in soccorso il vostro splendido sense of humor. Non vi mancheranno il sorriso e la battuta pronta. Riuscirete nell’impresa di stemperare alcune turbolenze che nella settimana precedente.La vostra capacità di farvi avanti e dichiararvi vi torna utile per conquistare una persona che vi piace moltissimo, anzi vi fa proprio andare in tilt. I buoni aspetti di Plutone, vostro governatore principale nella ruota dello Zodiaco, vi donano la tattica per abbordarla con un tempismo da maestri. Venere in aspetto benefico non vi da preoccupazioni economiche, ma tenete sotto controllo il vostro gusto per le costanti, piccole spese frivole che potrebbero mangiarvi oggi un po’ dei vostri introiti.

Mettete a posto alcune relazioni sociali in cui si richiedono un’esposizione brillante, battute pronte e un fresco senso dell’umorismo. Il sex-appeal di Magic Mike si impadronisce di voi! Se il vostro cuore è libero come l’aria, svolazzate su fiori ambiti da tempo e, gentili, li raccogliete con vero piacere. Marte vi permette di approcciare con molta facilità specie se appartenete al sesso maschile, ma riuscire ad ammaliare e tenere testa, è un altro paio di maniche. Plutone continua ad esservi infatti ostile e vi invita a tattiche studiate e a comportamenti sicuramente meno diretti. Veri geni dell’arte di maneggiare il denaro, lo dimostrate anche questa giornata con una capacità di spendere che si rivela sempre oculata per voi e per chi vi sta accanto.

Di quanto coraggio disponete? Lo esibite questa giornata con invidiabile audacia e su diversi scenari dove vi ritroverete ad essere protagonisti. Una passione che vi prende nell’anima e nel corpo sta nascendo e ne sentite tutto il suo potente influsso. Venere transita in posizione benefica dal segno dei Gemelli, vostro alleato fondamentale e vi aiuta a gestire i bollenti spiriti cercando di non farvi portare troppo fuori dalla realtà. Il pianeta del maneggio del denaro, Giove, è in posizione benefica per voi, dal segno che corrisponde alle risorse, il Sagittario. Tuttavia cercate di mantenere un’oculata prudenza nelle manovre economiche di quest’oggi.

Giornata di inizio estate piuttosto variegata con transiti “misti”. Non siete certo come l’edera che “dove s’attacca muore”, quando è il caso fate vedere e conoscere la vostra indomabile forza di carattere. È quel che succede oggi quando vorrete esprimere tutta la carica di grinta con la persona che avete accanto, dimostrando che l’affiatamento si conquista giorno per giorno, non dandolo mai per scontato. Chi è invece nella condizione di leggerezza del single vive in maniera disimpegnata un incontro amoroso che si configurerà come molto appagante. Una promettente occasione di investimento immobiliare si profila oggi a casa di parenti stretti. Siete la persona ideale per capire quanto possano fruttare alcune manovre che vi occupate di gestire e sostenere. Non a caso siete il segno appunto collegato con i beni materiali e la loro possibile moltiplicazione!

Quadro dei transiti abbastanza positivo. Le amicizie che riuscite a intrecciare oggi avvengono in maniera spontanea, senza particolari diffidenze e sono destinate a giocare ruoli futuri importanti nella vostra vita. Il vostro fitness è smagliante e garantito da una prontezza di scatto e da un buon tono muscolare. Volete davvero piacere a tutti e rendervi sempre simpatici? Marte è in posiziona contraria e sembra volervi voltare momentaneamente le spalle nelle situazioni di flirt e di relazioni con i vostri simili. Credete che i vostri figli sono particolarmente scialacquatori delle sostanze di famiglia? Mettete limiti più ferrei alle loro richieste. Il Sole, nel segno dell’adolescenza, i Gemelli, in angolo benefico vi rende troppo di manica larga.

Avete bisogno di relax assoluto. Vi vivificate, nella mente e nello spirito, con l’appassionante vicenda che un libro, vostro fedele compagno, vi sta oggi raccontando. Fascino e bellezza fisica sono alle stelle, non si discute: Nettuno vi regala un carisma capace di risvegliare e attrarre anche i caratteri più assonnati dal letargo invernale, specie se appartenete al gentil sesso: ora potete conquistare chi in passato vi aveva resistito. Se siete in un rapporto stabile, assaporate il clima di totale concordia nel ménage eventualmente coniugale. Pensate a un investimento su una casa di abitazione che da tempo avete in mente di realizzare. Il consiglio di un conoscente stretto amico di famiglia, vi aiuta su come muovervi.

Saturno e Plutone sono disposti in moderato aspetto dal Capricorno e vi danno manforte in ogni campo questa giornata. Chi di voi ha la possibilità di raggiungere il mare, ne prende i benefici anche con una semplice sosta ad ammirarlo. L’espansione gioiosa che saprete dimostrare nel vostro rapporto di coppia rende radioso all’esterno lo stare insieme alla vostra dolce metà. Plutone colma i vostri cuori di voglia di amare. Giove, in aspetto benefico, vi rende lucidi, attivi e capaci di intavolare trattative che risolvono situazioni patrimoniali significative. Si sciolgono così nodi che, per questioni economiche, vi avevano un po’ preoccupato in famiglia. Avete avuto ragione su tutto: ora meritate maggiore rispetto.

Il vostro motto prediletto è "chi vuole andar sano, cammini per il piano". Oggi lo mettete in pratica non avventurandovi in imprese troppo ardue e pericolose. La vostra forma fisica è eccellente. Vi abbandonate al caldo abbraccio dell’estate, ormai entrata a pieno ritmo e, se ancora siete cuori solitari, a trovare la persona che fa per voi. Nettuno, in angolo armonico, è il pianeta che crea in voi un magico sex-appeal; sappiate non sprecarlo e concedetevi al richiamo del desiderio. Ci sono astri che vi creano ansietà economiche facendovi un attimo esagerare, specie se siete nati nella seconda e terza decade capricornina. Fidatevi dell’attitudine alla conservazione di ogni vostro bene, superiore a quella di tutti gli astri segni dello Zodiaco e dormite sonni tranquilli.

Saper sfumare i contorni è il vostro forte e questa domenica lo dimostrate alla grande, facendo riconciliare due vostri vecchi amici con “tocchi diplomatici” da artista. La gentilezza d’animo di cui sapete dare prova è il biglietto da visita con cui si afferma la vostra autentica classe. Non sempre è apprezzata? Ma voi non volete piacere di certo a tutti! Se appartenete alle prime due decadi del vostro segno, vari incroci planetari rendono vivace, anzi molto trafficata la vostra vita sentimentale. Viceversa, se invece appartenete alla terza decade, un’eventuale condizione di solitudine risulterà una scelta voluta e potrà servire per ricaricarvi. Gestite una intricata questione patrimoniale con la grinta che vi contraddistingue malgrado abbiate Urano in posizione ostile, specie se appartenete alla prima decade. L’ambiente familiare saprà apprezzare il vostro operato rendendovene infine merito.

Molti pianeti sono a vostro favore tra cui il vigoroso Marte che è trionfalmente nel segno vostro alleato del Cancro e vi sta trasformando in “cavalieri senza macchia e senza paura”. Una bella posizione di Plutone nel segno vostro alleato del Capricorno vi porta a intrecciare vivaci flirt con una certa disinvoltura, per voi piuttosto insolita. Mercurio, in concomitante buona posizione dal segno vostro amico del Cancro, vi rende frizzanti e dinamici: l’ideale per combinare incontri molto soddisfacenti sul piano dell’eros. Discretamente gratificati sul piano morale e materiale, è tempo di una riflessione spirituale che Nettuno vi stimola, con il motto: “Quel che non puoi tenere, dona”, in special modo se siete nati dal 5 al 13 marzo.