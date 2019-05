Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 maggio.

Grazie alla presenza della Luna nessuna impresa sarà preclusa quest’oggi ai nati sotto il segno dell’Ariete. In amore c’è aria di ristrutturazione nella vostra vita di coppia: è necessario impegnarsi per ridefinire i ruoli e infondere nuova linfa al feeling esistente tra i due partner. Saturno vi obbliga a venire incontro nel modo giusto alla persona amata; quest’ultima vi accoglie con tutto il suo calore e così l’alchimia tra corpo, mente e anima è ristabilita in modo perfetto. Sul lavoro, Sole e Mercurio vi lanciano un guanto di sfida positiva per aggiudicarvi un’ambita committenza in ambito professionale. Giocate così un’avvincente battaglia, affrontando ostacoli e avversari imprevisti, con mosse audaci e vincenti.

Giornata primaverile di transiti abbastanza positivi, con alcuni pianeti pronti a darvi manforte in varie circostanze. In amore, Plutone smuove le energie che abitano dentro di voi facendo cadere le resistenze razionali per dare spazio agli impulsi di eros e a un pizzico di emotività. Malgrado la fama di essere un segno razionale, sembra proprio che siate sul punto di abbandonarvi all’amore. Volenterosi e pragmatici, grazie al felice transito di Saturno, se dovete affrontare cambiamenti in ufficio, equipaggiatevi per trovare degni miglioramenti alla vostra condizione professionale. Con il debito impegno tutto andrà a buon fine.

Quadro sereno variabile per i nati sotto il segno dei Gemelli. La maggioranza di pianeti vi è propizia ad eccezione di Giove, che transita in un segno non congeniale. In amore, il vostro fascino ha colpito ancora. Sole, Mercurio, Venere e Marte hanno irretito colei o colui che sperate di far innamorare. Ora, però, fate le scelte giuste. Sul lavoro, Sole e Mercurio vi vogliono combattivi in ufficio, anche se voi tendete sempre ad essere amabili e a evitare gli urti di qualsiasi tipo. Mantenendo il classico aplomb, sosterrete l’attacco diretto di qualcuno che vi vuole provocare. Per il momento incassate, ma riflettete meglio sulla tattica da seguire nel prossimo round.

Profilo dei transiti di fine maggio che vi vede in uno stato di quasi totale grazia astrologica. Nettuno benefico nel segno amico dei Pesci, vi consente di giocare su più tavoli, riuscendo a vincere le puntate più ricche. In amore vi ponete in delicato ascolto delle richieste che la vostra dolce metà vi fa e le accogliete con il vostro spirito buono e generoso. Quest’oggi Venere è la stella polare della vostra fortuna in amore. In ufficio Plutone vi impone di andare più adagio, sia che facciate un’attività indipendente o che abbiate abbracciato la libera professione. Allenatore superbo, Urano, perfeziona le vostre performance, infondendovi la forza d’animo per reggere ai passaggi più difficili.

Gioco dei transiti planetari abbastanza positivo per i nati sotto il segno del Leone. Diversi pianeti legati soprattutto all’aerea sensibile e femminile dell’Io sono infatti in angolo astrologico stimolante e favorevole. In amore, Marte vi allieta vivacizzando l’atmosfera familiare. Lo stato d’animo che vi attraversa oggi è quello di chi vuole espandere la parte emotiva di sé, sia che si tratti di viverla in una dimensione consolidata nel rapporto di coppia stabile, che in un rapporto occasionale e fugace. Sul lavoro, invece, il vostro pianeta guida, il Sole, in angolo armonico dal pimpante segno dei Gemelli, vi sprona a puntare in alto per migliorare i vostri risultati pratici. A tal proposito, oggi in ufficio, c’è una piccola battaglia tra chi è più bravo, efficiente e meritevole. Una competizione che non può non stimolarvi. Del resto "chi non combatte, non ha corona". Ma questa battaglia la vincete soprattutto con le sottigliezze mentali, l’astuzia, le virtù strategiche di cui siete dotati.

Mercurio, vostro nume tutelare, oggi si è disposto in angolo contrario per il vostro segno, ma nulla di così grave: avrete soltanto da fronteggiare maggiori impegni familiari o blandamente legati alla vostra sfera privata. Cercate di risolvere in casa alcuni blocchi e resistenze che i conviventi potranno oggi mettere in atto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ricordatevi invece che avete sempre un cuore da saziare, quindi ritagliatevi lo spazio necessario per vivere i sentimenti e calate il sipario sulle incombenze che vi assillano. Sul lavoro, infine, studiate una lucida tattica di attacco per neutralizzare avversari cavillosi e poco sensibili. Un potente Plutone vi invita saggiamente a non scoprire tutte le vostre carte e a provare a indovinare con arguzia le mosse dei concorrenti.

Quadro dei transiti abbastanza variegato ma tutto sommato positivo per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore, l’insistente richiamo alla realtà, che Saturno vi fa sentire, ha l’effetto di tenervi come se foste di fronte ad un bivio in campo affettivo. Ragione o sentimento? L’appoggio fermo e costante di Giove in Sagittario vi offrirà una lucida visione di quel che può tornarvi utile fare, i rami secchi da tagliare, le persone giuste da far entrare nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la vostra condizione professionale si svolge in maniera tutto sommato tranquilla, avvertite un bisogno di realizzazione che vi faccia agire in prima persona. In questa giornata infatti percepirete tutta la vostra grinta, in maggior grado se svolgete un’attività autonoma o se siete dei creativi.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza in sintonia con il vostro segno. Giove vi propone discrete soddisfazioni inerenti la sfera familiare, amicale ed emotiva in generale. In amore la parola chiave sarà "metamorfosi" e coinvolgerà il legame di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 novembre. Avrete infatti l’occasione di far prendere una nuova direzione al rapporto, di farlo andare verso una fase più evoluta. Sul lavoro Plutone spazza via alcune comodità cui vi eravate abituati fino a poco tempo fa. Per questo sarete pungolati a dare il meglio di voi stessi, sia che siate in un’attività dipendente oppure godiate di una professione in autonomia. Se farete il vostro dovere con il consueto senso di responsabilità avrete presto tutto da guadagnare.

Situazione dei transiti planetari abbastanza positiva per i nati sotto il segno del Sagittario. A vostra disposizione c’è un parterre di pianeti che è pronto a creare le condizioni migliori. In amore, ad esempio, Giove vi rende solari, coinvolgenti, dotati di un magnetico sex-appeal, specie se siete nati nella terza decade. Avete solo l’imbarazzo della scelta, se siete ancora single tra i tanti corteggiatori e corteggiatrici che vi ruotano adesso attorno. Necessaria però una raccomandazione: fate attenzione a non confondere amicizia e amore. Può rivelarsi un rischio che è bene non correre. Per quanto riguarda il lavoro, oggi, la vostra professione riceve un impulso consistente ad espandersi e a migliorare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 dicembre. Un cielo radioso vi vuole proiettare verso il successo: cogliete l’occasione.

Cielo di questo giorno di fine primavera abbastanza discreto per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore una nuova passione vi scalda il cuore in questa stagione in cui ogni creatura cerca l’unione con un suo simile. Impegnatevi a dare il meglio di voi stessi, di qualsiasi fascia di età facciate parte e vivete con gioia il presente, ricordando che: "chi vuol esser lieto sia, del domani non v’è certezza!". Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo un premio alla vostra intraprendenza: Plutone e Saturno vi fanno ottenere infatti ottimi risultati in campo professionale che avranno un risvolto concreto sul piano finanziario.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, quest’oggi, il quadro celeste da grigio si trasforma in sereno. La Luna è passata infatti in una posizione particolarmente felice dal segno vostro fidato alleato dell’Ariete. In amore, se il vostro cuore è solitario, avrete la possibilità di entrare in contatto con persone, soprattutto nella tarda mattinate, che saranno in grado di stimolarvi. In ambito professionale, invece, farete fruttare una delle vostre migliori capacità: l’abilità nel lavorare in team. Ne date prova quando il vostro capo vi propone di interagire con altri in un importante progetto professionale.

Pianeti in larga parte benevoli per il vostro segno vi propongono una giornata speciale, durante la quale metterete in campo tutto il vostro estro e il gusto per l’avventura. In amore, Nettuno e Plutone vi tengono per mano, portandovi, quasi del tutto casualmente, in profumati giardini di delizie amorose dove si misura la vostra capacità di non cedere alle tentazioni. Le occasioni, che i due corpi celesti creano nei vostri destini zodiacali, sono a vostra disposizione in questo periodo. A voi la scelta di abbandonarvi alle emozioni un po’ brucianti, oppure di riscoprire il tesoro prezioso che un’unione pressoché perfetta continua a regalarvi. Sul lavoro, Mercurio in angolo disarmonico sfida le vostre doti di acume in campo professionale, proponendovi una mansione nuova in ufficio. Voi sarete però armati delle vostre qualità migliori: una resistenza psicofisica da spia dell’Intelligence, seguita da un’accorta visione degli eventi; e così procederete spediti, come su un treno in corsa.