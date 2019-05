Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 maggio

Si prospetta una giornata all’insegna dell’entusiasmo per i nati sotto il segno dell’Ariete. In amore, vi ritagliate il tempo che serve da dedicare alla vostra metà accogliendo la sua richiesta di una romantica serata tête-à-tête. Se siete single, invece, potreste scoprire, con molta sorpresa, da una confidenza di una persona amica, di essere contesi senza saperlo e di trovarvi nella delicata posizione di dover scegliere. Sul lavoro, infine, sulla scia di recenti mete raggiunte, con l’azione congiunta di Mercurio e del Sole, vi ponete obiettivi di ampio respiro che impegnano le vostre risorse mentali. Ma non preoccupatevi, avrete una visione prospettica e di ampio respiro che vi condurrà al successo.

La giornata di oggi, nati sotto il segno del Toro, si presenta ricca di impegni gravosi. La Luna è entrata nell’Aquario e provoca lievi contrattempi in famiglia. Saturno nel Capricorno, però, vi induce ad essere scattanti e sempre pronti per qualsiasi incombenza, quindi non preoccupatevi troppo. In amore, quest’oggi, date libero sfogo alla parte affettiva, a maggior ragione perché di solito tendete a non farla vedere molto all’esterno. Inoltre Plutone vi fornirà carburante necessario per far muovere la macchina dei desideri, garantendovi il meritato arrivo alla destinazione da voi voluta. Infine, un Urano stimolato anche dalla Luna vi impone di seppellire l’ascia di guerra in ufficio anche se il vostro spirito battagliero vorrebbe vedervi in azione diretta a difendere le vostre prerogative.

Nati sotto il segno dei Gemelli, oggi muovetevi con passo misurato ed elegante per evitare problemi. All’orizzonte infatti è in arrivo una questione famigliare con la quale dovrete fare i conti. In amore, se la vostra vita sentimentale è solida, sarà il Sole nel vostro segno a porre le basi di un progetto di coppia molto desiderato. Sia esso una convivenza, l’acquisto di una casa insieme o la decisione di convolare a giuste nozze. Sul lavoro, infine, un Marte positivo vi spinge a prendere il toro per le corna al fine di risolvere una questione professionale delicata, specie se siete Gemelli nati nella prima decade.

Quadro dei transiti abbastanza sereno per i nati sotto il segno del Cancro. Il vostro umore, infatti, si mantiene allegro e così anche il vostro tono. La forma fisica è strepitosa, specie se festeggiate il compleanno in luglio. In amore, se cercate l’anima gemella, quest’oggi potreste avere l’occasione di incontrarla negli sguardi e nei sorrisi complici di chi mai avreste sospettato. Sul lavoro, invece, un perspicace Nettuno vi aiuta in campo finanziario dove si delineano interessanti possibilità di impiegare il vostro denaro: dimostrate tutta la vostra maestria nel suddividere i rischi e gli investimenti nel modo più conveniente.

L’odierno quadro dei transiti vi porta in dono una notevole sicurezza nei vostri mezzi. Attenzione però a non sopravvalutarvi, è opportuno infatti non tentare troppo la sorte e cercare di muovervi secondo quelle che sono le vostre possibilità, proprio per evitare imprevedibili effetti boomerang. In amore, Giove dal segno amico del Sagittario fa scoccare la scintilla, illuminando di pura freschezza la vostra primavera. Vi abbandonate così alla musica dei sentimenti senza esitazioni. E gli impegni quotidiani vengono messi da parte, anche perché possono sempre aspettare. Sul lavoro, i successi ottenuti a costo di grosse fatiche vi hanno un po’ stancato ma non mollate: non ve ne pentirete.

Quadro di questa nuova giornata di primavera gratificato da transiti benefici. Urano continua la sua sosta nel segno amico del Toro e innalza il livello della vostra intelligenza, che vi consente di risolvere delle situazioni piuttosto ingarbugliate. In amore, la primavera vi rende attivi, ragione per la quale siete obbligati a uscire dai vostri rassicuranti recinti di placidità quotidiana. Non vi tirate indietro di fronte al richiamo del desiderio e, con naturalezza, offritevi all’eros. In ufficio c’è una particolare e decisa sinergia nel gruppo di lavoro e voi ne siete l’elemento catalizzatore. Collaboratori, colleghi e superiori vi ascoltano e tengono in grande considerazione le vostre opinioni, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 7 e il 13 settembre.

In questa giornata, nati sotto il segno della Bilancia, il protagonista è il Sole, che vi regala equilibrio tra la parte sensibile e recettiva e la parte attiva, più vitale, dell’Io. Ragione per la quale riuscirete a scansare con agilità potenziali ostacoli. In amore, vedrete, in modo del tutto fortuito, materializzarsi una persona che può felicemente farvi perdere il controllo: alla fine sarà Mercurio a convincere il vostro cuore a volare in alto. Sul lavoro il radioso Sole sarà vostro consigliere e vi condurrà al successo con facilità, in un ambito dove altri devono fare più fatica.

Quadro dei transiti di questa giornata in linea di massima positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Anche se sulla pista dei sentimenti avete Luna e Urano contrari. I due astri, infatti, saranno pronti a sfidarvi, ma non preoccupatevi perché riuscirete a reagire nel migliore dei modi. Sul lavoro, invece, saprete dimostrare di essere un segno diverso dalla norma, poiché possedete una particolare capacità di interagire con la realtà che prescinde da tutti i pregiudizi e, soprattutto, dalle strade battute. Quindi fatevi coraggio e prendete di petto la questione che vi preoccupa da qualche tempo.

Gioco dei transiti che vi predispone il terreno fertile per un resto della settimana dove poter coltivare le vostre ambizioni. La Luna nutre la vostra focosa euforia per imprese a lunga gittata, dove poter saggiare audacia, intuito fulmineo e capacità di anticipare le mosse degli avversari. In amore, il cielo valorizza la vostra bellezza e vi favorisce: ora potrete avvicinare con successo chi vi sfuggiva da tempo, specie se siete nati dal 27 novembre al 4 dicembre. In ufficio, invece, date prova che avete imparato la lezione della diplomazia: non ve ne pentirete, specie se appartenete alla terza decade del Sagittario.

Nati sotto il segno del Capricorno, affrontate la giornata senza prendervi troppo sul serio e vedrete che tutto andrà per il meglio. In amore, un’angolatura astrale dissonante può darvi qualche piccolo problema di comunicazione con la vostra dolce metà. Provate a recuperare con un dialogo aperto, sincero, affettuoso: sicuramente qualcosa di positivo accadrà. Sul lavoro, invece, liberate la vostra intensa voglia di produrre, realizzare e dimostrare chi siete. Plutone e Saturno quest’oggi avvalorano le vostre legittime aspirazioni e vi avvicinano ad un passo dal poterle realizzare.

Quadro dei transiti odierni abbastanza buono per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore non vi lasciate sfuggire un’occasione che, in campo affettivo o semplicemente anche soltanto erotico, può essere unica. Il vostro charme oggi è davvero alle stelle e colpisce al cuore chi non sospettavate. Potrebbe essere, se siete single, proprio l’occasione che aspettavate. Sul lavoro, invece, la Luna vi apre a un’attività lavorativa instancabile, che vi vedrà impegnati anima e corpo in ufficio. Stanchi, ma felici, sarete nel pieno di una febbre produttiva che non vi mollerà neppure un secondo.

Quest’oggi cielo nuvoloso per i nati sotto il segno dei Pesci. Giove nel segno del Sagittario potrebbe infatti ritardare alcuni piani che avevate messo in cantiere e costringervi ad attendere pazientemente. In amore, Nettuno è l’ispiratore del vostro romanticismo e della ricerca di relazioni che siano per la vita. Quindi oggi, con il suo aiuto, andate dove vi porta il cuore ma tenete ben fermo il timone della moderazione. Sul lavoro, invece, vi dedicherete anima e corpo ad un progetto che vi donerà ancor più voglia di vivere.