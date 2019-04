Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 aprile.

LEGGI ANCHE Oroscopo del 25 aprile

Siete in pole position e dotati di smagliante energia che potete usare per cominciare a praticare sport all’aria aperta. Marte vi dona verve e capacità di essere seducenti. Chi ha relazioni di lunga data le vive e se le gode nella costanza dei sentimenti e nella volontà di tenere saldo il legame. Un nuovo assestamento di posti e di mansioni rivoluzionerà un po' la vostra vita professionale. I cambiamenti non vi piacciono molto, però riuscite ad adattarvi.

Una giornata variabile. In famiglia ci saranno da aggiustare alcune questioni concrete, specie se riguardano figli o sorelle e fratelli. In tarda serata dovrebbe migliorare considerevolmente la situazione. Avete bisogno di sentire la vostra metà più vicina a voi da un punto di vista emotivo: nei giorni scorsi potreste avere avuto piccoli contrasti o semplicemente una sensazione di assenza. Riprendete in serata tutta la vostra appartenenza alla storia d’amore. Non vi fate trascinare in ufficio oggi in polemiche su questioni di principio.

Giornata colorata da tante novità piccole e grandi. In famiglia trovate soddisfazioni da figli che crescono floridi e si instradano su prospettive di vita promettenti. Anche le amicizie vi riservano sorprese: una persona che non vedevate e non sentivate da tempo si riaffaccia nella vostra vita. Se siete in coppia curate la componente passionale-erotica dell’amore. Attivate le vostre energie per risolvere un problema che sorge in modo imprevisto.

Vi attende una giornata lievemente faticosa. A soffrire di più è senz’altro il campo familiare. È opportuno lasciar decantare adesso alcune situazioni e affidarsi alla riflessione che ne consegue. La vostra forma fisica non desta preoccupazioni, ma fate attenzione a non eccedere nei piaceri della buona tavola. Realizzate oggi una consonanza d’intenti con la vostra dolce metà nell’organizzazione concreta del vostro viaggio per le vacanze estive. Sul lavoro, riuscite a trovare la quadratura del cerchio in una delicata mansione che vi era stata assegnata.

Giornata piena di energie e di salute psicofisica sempre smagliante, con cui fronteggerete diversi imprevisti e incombenze quotidiane. La famiglia in particolare, vi pone di fronte ad alcune scelte, specie se siete obbligati al difficile mestiere di genitori. Se siete single il connubio planetario vi fa particolarmente attraenti e spumeggianti. Non vi imbarcate in investimenti che promettano facili guadagni.

Cielo dei transiti planetari lievemente capriccioso per voi quest’oggi. Non vi lasciate frastornare dall’emotività in famiglia. La vostra razionalità vi porterà a moderare ogni eccesso e a minimizzare ogni eventuale disagio. Siete in un mood di coinvolgimento emotivo che riattiva le corde della vostra sensibilità. Gli astri vi suggeriscono di non chiedere però troppo al rapporto e soprattutto di non chiedere quello che non può dare. Vi trovate a gestire in ufficio confronti e concorrenti che mettono alla prova la vostra abilità, il vostro essere leali e a volte anche la vostra pazienza.

La forma fisica è decisamente buona. Per chi ha ancora il cuore libero, si prepari a ricevere novità che arrivano dalle conoscenze avvenute da poco tempo. È da quel settore infatti che partirà la possibilità di sentirsi attratti da una persona che vi farà rinunciare alla vostra condizione di single. Astri positivi vi stimolano ad agire, ma accontentatevi di quel che avete: non fate il passo più lungo della gamba e mantenetevi entro i vostri limiti.

Panorama dei transiti planetari discreto. Vi sarà concesso frequentare nuovi ambienti. Non si esclude la possibilità di venire a contatto con persone prestigiose intellettualmente e socialmente. Il fuoco della passione si impossessa di voi, sia che abbiate un legame fisso o siate in una relazione occasionale. Le vostre capacità di lavorare saranno messe in luce al massimo in questo mercoledì. Dimostrerete ai vostri colleghi e capi quanto prezioso è il contributo che voi date, a volte veramente senza risparmiarvi.

Un vento di primavera riscalda il vostro animo, infondendovi un ottimismo contagioso: vi commuovete per nulla, riuscite a vedere sempre il buono di ogni situazione e lo trasmettete agli altri. In famiglia, vi attendono momenti di armonia con i conviventi. Se avete figli, però attenzione a non fargli mancare tutte le cure, anche di tipo morale, che meritano. Sia che siate in una coppia stabile che in relazioni aperte e libere, avrete oggi la possibilità di arricchirle di contenuti affettivi. Organizzate la vostra agenda in modo impeccabile e fate rientrare dentro ogni impegno.

Quadro planetario discreto in cui si avvicendano transiti perlopiù positivi. Cambi di look, pettinature, modo di vestire saranno all’orizzonte di questa piena primavera. Riuscite a mettere a posto alcune questioni di ordine pratico che vi hanno creato non pochi problemi in campo familiare. Il vostro sex appeal è alle stelle, ma oggi, chissà perché, avvertite un’inguaribile voglia di tenerezza dal vostro partner. Vi distinguete con il vostro carattere individualista e pragmatico in ufficio. Non vi curate se c’è chi dei vostri colleghi non sembra apprezzare le vostre scelte, ma voi incassate l’apprezzamento dei capi.

Avrete modo di mettere in evidenza la vostra gentilezza d’animo e, se siete nati nella prima decade, la vostra indiscussa generosità. Nella cerchia delle amicizie che frequentate avrete modo di conoscere una persona che si rivelerà preziosa. Siete nello stato d’animo migliore per amare. Sappiate uscire dal vostro guscio e mettetevi in piazza se siete single. Avete un’agenda fitta di impegni da rispettare, ma riuscite a correre e giocare d’anticipo sui vostri colleghi di lavoro.

Avrete una giornata calma e senza particolari preoccupazioni. Ci sarà da brigare un po’ di più in famiglia. Siete un segno sentimentale e romantico. Trovate gioco facile nel vostro partner che vuole da voi in serata effusioni e dichiarazioni verbali di affetto. Pragmatici e volitivi, sarete un vero carro armato nello svolgere tutti i vostri compiti in ufficio. Non vi farete distrarre da nulla.