Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 aprile.

Sarete lucidi e svelti, capaci di valutare i pro e i contro di ogni situazioni e fare la scelta giusta. Il vostro lavoro sarà apprezzato, alcuni lo ostacoleranno. La vostra moderazione di vita, l’equilibrio e la volontà di non entrare in contese inutili, vi eviteranno incidenti diplomatici. Tonici e riposati, godrete di un'ottima forma fisica. Mente e sensi saranno perfettamente in simbiosi, regalandovi un'intesa unica con il partner. Grandi sinergie professionali: scoprirete che il lavoro di team vi si addice.

La settimana inizia con un po' di nervosismo verso gli altri. La vostra proverbiale pazienza non basterà né in ambito familiare né sociale. Vi sarà richiesto di occuparvi di varie situazioni, mettendo a disposizione la vostra competenza, il buon senso e la sempre preziosa praticità. Il dialogo in famiglia sarà buono: se siete genitori mostrate comunque polso fermo nell’autorevolezza, senza diventare autoritari con i figli. Nutrite la vostra storia d'amore in corso. Successi amorosi consistenti per i single della seconda decade. Sarete burberi con i colleghi: provate a distendere i nervi e ad armarvi di sorrisi. Riuscirete a far fronte a ogni imprevisto con grinta, creatività e un pizzico di inventiva.

Settimana gioiosa e leggera all'orizzonte, specie se siete nati in maggio. Benessere e serenità in famiglia. Marte guiderà le vostre stelle pratiche, smuovendo pantani. La vita di coppia vi appaga: lo scambio comunicativo in famiglia è fertile. Se siete single, sarete chiamati ad uscire allo scoperto con chi vi ha colpito al cuore. In ufficio sarete i primi della classe e porterete a termine ogni operazione con successo.

Riuscirete ad adattarvi in modo intelligente a ogni situazione della vostra vita. Dal campo familiare a quello lavorativo, dal settore amichevole a quello affettivo: tutto sa di rivoluzione e di rimessa in gioco. Salute di ferro, ma occhio alle vie respiratorie e l’apparato gastrointestinale. Siete travolti da un flusso di erotismo e passione, ma attenti a valutare ciò che davvero fa per voi. All'orizzonte ci sono cambiamenti molto allettanti in ambito professionale, specie se siete nati in giugno. Non fatevi scappare l'occasione e, se avete dubbi, lasciatevi consigliare da una persona fidata ed esperta.

Disporrete del vostro completo e proverbiale talento. Spargerete ovunque brio, allegria e socievolezza. Non vi manca quella fermezza di polso, quando ci vuole, per affrontare con piglio deciso ogni situazione difficile, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio. Qualche ambizione sarà bloccata, ma con un po' di pazienza recupererete le occasioni perdute. La Luna nel segno amico fidato del Sagittario, vi dona l’intesa che cercavate con il vostro partner oggi. Entusiasti, vi troverete a progettare nuove vacanze. Mentre i vostri colleghi saranno lenti e pigri, voi inizierete la settimana con efficienza e perfetta capacità organizzativa. Non siate troppo prepotenti.

In questo inizio settimana di fine aprile tutte le vostre energie sono proiettate sul lavoro. La buona salute è confermata. Supererete ogni sfida a pieni voti. Sarete così appassionati che vi sentirete spinti a dichiarare il vostro amore, sempre più coinvolti sia da un’intesa erotica che da quella sentimentale. Per gli uomini: limitate la possessività. Vi verrà affidato un nuovo importante incarico o mansione di responsabilità. Avrete grinta e ottimismo dalla vostra.

Sarà una settimana discreta per i nati della Bilancia. Attenti e lungimiranti, avete l’occasione di portare avanti le vostre iniziative, nonostante i limiti di cui siete consapevoli. Se siete stanchi di essere single, sappiate che gli astri sono dalla vostra. È opportuno aprirsi all’esterno favorendo un contatto con il mondo e non chiudersi in casa. Avete bisogno di fare nuove amicizie. Impegno, razionalità e sangue freddo vi permetteranno di ottenere il vostro successo lavorativo. Aggiustate un rapporto tra colleghi che sembrava essersi deteriorato completamente e a cui molti avevano rinunciato. Avrete la stima di tutto l’ufficio.

Sarete sotto pressione, privati della vostra proverbiale e folgorante intuizione, specie se siete nati in ottobre. Farete scelte poco gradevoli in famiglia. Potreste diventare nervosi e caotici, soprattutto nella vita sociale, ma godrete di una discreta forma fisica. I rapporti stabili vivono una serena quotidianità. Chi è in fase di riconciliazione sappia usare molto tatto e maneggi i sentimenti con cautela, specie se è nato a novembre. Sarete un po' apatici sul lavoro.

Sarete generosi, ricettivi agli stimoli esterni, accoglienti con gli altri. La vita familiare scorrerà serena, e i rapporti con la componente femminile (moglie, madre, sorella, figlia, amica) saranno all’insegna dell’armonia. Un intenso scambio emotivo caratterizza la vostra giornata sentimentale, ma potreste essere accusati di essere un po' assenti. Venere nel segno fidato alleato dell’Ariete è favorevole alla fioritura di progetti di vita, come matrimoni, convivenze, cambiamenti di casa. Al lavoro vi attenderà una fitta serie di impegni che non vi daranno tregua. Li affronterete con senso del dovere e voglia di crescere.

Cominciate la nuova settimana con spirito lieve e sereno. Sarete interessati al mondo esterno e coltiverete nuovi rapporti. In famiglia comunicherete in modo pacato, razionale, amabile. Se avete avuto urti con qualcuno, sarete chiamati a risolverli. È tempo di organizzare una vacanza con il vostro amore, in un posto lontano che volevate visitare da tempo. Il vostro intervento in ufficio si rivela essenziale per risolvere un problema lavorativo.

Un po' di nervosismo e scarsa concentrazione si uniranno a problemi da risolvere in famiglia, seccature di tipo tecnico come elettrodomestici che smettono di fare il loro lavoro. Pazienza e attenzione ai rapporti familiari. In coppia ci sarà grande complicità, ma occhio a non apparire superficiali. Coltivate l'intimità di coppia. Attenzione a non soccombere alla competizione in ufficio.

Estro e creatività, capacità di entrare nei mutamenti, anzi di provocarli, adattamento alle situazioni che di volta in volta il momento presente vi apre. Sono queste le carte con cui potete giocare e vincere la vostra partita con il destino. Curate i rapporti con la famiglia. Il tono muscolare sarà perfetto. In amore ci saranno rivoluzionarie novità e sul lavoro rispettate la tabella di marcia.