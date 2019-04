Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 aprile.

Venere scaccia alcuni malumori dei giorni scorsi, mentre Mercurio vi fa splendere in società. Infatti sarete invitati a feste e a ricevimenti con amici e familiari. Se siete ancora single, Giove vi regalerà molti colpi di fulmine, ma attenti a sottovalutare il reale interesse per la persona incontrata. Brutte notizie per chi è in coppia: polemiche all'orizzonte. Per accogliere l'inizio del weekend, si consiglia la visione di "Un'arida stagione bianca" del regista Euzhan Palcy girato nel 1989 e interpretato da un sempre verde Marlon Brando, nato proprio sotto il segno dell’Ariete.

Piovono soddisfazioni da amici e parenti. Sarete prodighi di slanci altruistici. In più la salute sarà uno dei vostri punti di forza, anche per chi non è più giovanissimo. Per le donne l'elemento più splendente saranno le chiome. Col weekend alle porte avrete successo anche nel bricolage, cucina e giardinaggio. Il vostro cuore ha un nuovo padrone e voi vi lasciate andare a gesti di generosità totale. Gli amici però vi riportano con i piedi per terra. Saturno aiuta la vostra concentrazione: in questa giornata sarete molto produttivi.

Riuscirete a gestire situazioni familiari impreviste, intervenendo al momento giusto e rasserenando gli animi. Diventerete leader bonari della vostra cerchia relazionale e avrete tempo per dedicarvi a lunghe e proficue passeggiate. Nonostante siete tra i segni più fedeli e razionali, avrete un piccolo sbandamento: governate gli istinti e riprendete la strada maestra. Se siete sotto esame o in fase di studio per concorsi pubblici, la Luna in Bilancia in buona posizione con Marte nel vostro segno vi donerà una memoria eccezionale.

Intuito, emozioni e slancio vitale caratterizzeranno la giornata del Cancro. Ad oscurare questo quadro positivo qualche acciacco: Saturno, in aspetto di tensione col vostro segno, può non proteggere ossa, schiena e denti. Passione erotica e sentimento domineranno i Cancro in coppia. Per coloro che sono sotto stress per esami o lavoro, avranno sollievo dal segno amico dei Pesci: saprete gestire in modo organizzato materie e argomenti complessi.

Sorriso, coerenza, e sicurezza nelle vostre scelte e possibilità: il bilancio della giornata odierna si preannuncia positivo, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Godete di ottima salute ma attenti ai raffreddori da fieno, alle allergie primaverili e ai malanni di stagione. Occhio agli incontri imprevisti, quelli cui magari non avevate dato peso: sarà lì che le frecce di Cupido avranno buon gioco. Mercurio vi dona concentrazione intellettuale.

Figlioletti e nipoti vi sorprendono e voi siete piendi di energia. Comprendete appieno le esigenze più intime della vostra dolce metà. Saturno vi assiste nel trovare un’intesa profonda, che tenga conto degli interessi e del bene reale del vostro partner. Plutone e Urano vi rendono capaci di trovare una rara sintonia sessuale e sentimentale con la persona che vi è accanto. Sul lavoro riuscirete ad afferrare i concetti più astratti e difficili con spirito razionale e combattivo, specie se dovete preparare un concorso o un esame.

Sarete quieti, sereni e comprensivi, capaci di una ricca visione spirituale della vita. Darete aiuto generosamente, dando consigli preziosi o intervenendo in modo pragmatico. In amore sarete per lo più emotivi, ma state attenti a non trascurare alcun tassello della sfera sentimentale: vi aiuterà a rafforzare il legame, specie se si è creato da poco. Se siete single, potreste vivere frizzanti e svolazzanti flirt. Sarete un po' distratti, ma continuate a programmare con pazienza e riuscirete a riprendere il filo, soprattutto dello studio.

Fate affidamento alla fantasia per ogni settore della vostra vita: oggi sarà particolarmente vivace. Sarete il centro della vita familiare: sistemerete molte situazioni lasciate in sospeso. In amore la passione sarà in primo piano: Plutone e Mercurio vi renderanno attentissimi con la persona che vi sta accanto. Giove vi aiuterà a ritrovare l'armonia di coppia. Farete fatica nel portare a termine i vostri programmi. Siate sereni: recupererete tra qualche giorno, portandovi più avanti del previsto.

Una forma fisica abbastanza buona – salvo che per i nati nella seconda decade del vostro segno – caratterizzerà il weekend. La gelosia è una caratteristica del vostro segno e oggi potrebbe aumentare, insieme a una maggiore possessività. I single possono invece lanciarsi in piacevoli avventure. Se state preparando un esame, potrete contare su una buona memoria. La Luna nel segno della Bilancia, vostro fedele alleato, vi assiste nell'elaborazione di materie linguistiche e umanistiche.

Siate razionali e logici: potrete così risolvere una questione pratica che riguarda un vostro familiare temporaneamente in difficoltà. Non sarete molto comprensivi con il vostro partner: vi sentite rigidi, forse a causa di sue mancanze. Cercate di sciogliervi con un colloquio sereno, valutando le sfaccettature del vostro amore. Spazierete su vari argomenti senza perdere di vista la struttura d’insieme della materia, specie per chi si occupa di matematica, fisica e lingue straniere.

Gli astri vi sorridono: siete socievoli e mondani, la salute è ottima, ma attenti agli eccessi alimentari. Se siete single Giove vi porterà fortuna e farà scattare la passione. Avrete dalla vostra grandi capacità di concentrazione. Saturno in Capricorno vi aiuta a organizzare gli argomenti e a sistematizzarli.

Sarete sereni in casa, sensibili e capaci di esprimere le vostre emozioni sia con i familiari che con gli amici. Il vostro tono vitale è abbastanza alto e Venere in aspetto favorevole protegge la salute delle vie respiratorie. Se il partner vi sembra un po' distante, lasciatelo alla sua solitudine: tornerà da solo. La vostra dolcezza e il fascino che saprete emanare oggi ha il potere di attirarlo anche quando è isolato. Avrete una buona energia psicofisica per dedicarvi allo studio: favorite le materie biologiche e scienze naturali.