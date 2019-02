Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 febbraio.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, questo martedì sarà una giornata completamente favorevole. Ben sette corpi celesti su dodici, infatti, sono a vostro favore. Nello specifico, avrà un ruolo centrale la vita familiare, nella quale sarete in grado di trovare un’efficace mediazione per risolvere le tensioni accumulate. In amore, invece, è giunto il momento di aprire un dialogo costruttivo con la persona amata, a maggior ragione se siete nati nel mese di aprile. Le indicazioni astrologiche positive avranno effetto anche a livello professionale, dove riuscirete a primeggiare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 17 aprile.

Oggi sarà una giornata senz’altro positiva, specie da un punto di vista affettivo e familiare, anche se sarà necessario fare attenzione ad alcune concessioni gastronomiche: proprio non ce la fate a portare a termine una dieta. Per quanto riguarda la vita sentimentale, oggi è la giornata giusta per coronare alcuni piccoli (o grandi) sogni d’amore. Sul lavoro, invece, riceverete un nuovo impegno: non fate una piega, anzi pensate immediatamente a come organizzarvi. Vi muovete, in men che non si dica, per non restare impreparati.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la combinazione astrale darà vita a una giornata un po’ discordante. Da una parte, infatti, ci potrebbero essere miracolose svolte in diversi campi, principalmente in quello pratico, dall’altra però, specialmente in amore, rischiate di essere un po’ sbilanciati. Il consiglio è di vivere il vostro rapporto con i piedi ben piantati sempre per terra e con la mano sul cuore. Nell’ambito professionale, invece, siete alla vigilia di una rivoluzione professionale che investirà senz’altro i vostri progetti e le vostre prospettive future. Per il momento organizzatevi a dovere e attendete con serenità.

La disposizione dei pianeti renderà questo martedì una delle giornate più positive e felici del mese, per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Gli astri infatti vi porteranno in dono empatia, capacità di essere ricettivi, sensibilità e intuito che vi permetteranno, ad esempio a livello sentimentale, di esaltare un sentimento d’amore che diventa oggi lirico e per certi versi anche un po’ struggente. Attenzione però perché siete nella condizione di poter naufragare in un mare di emozioni. Sul lavoro, invece, riuscirete a immettere un tocco di genialità, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio.

Giornata densa di suggestioni emotive e di generale volontà di cambiamento per i Leoni. Il vostro, che è un segno di Fuoco, potrà avvertire infatti un mutare di stati d’animo, che verranno incentivati da un desiderio di metamorfosi. In famiglia in particolare vi trovate a gestire una situazione delicata con i vostri figli, risolvendola con la consueta capacità di dialogo. In amore, invece, se avete da poco conosciuto una persona che vi sta coinvolgendo e entusiasmando giorno dopo giorno, lasciate che questo sentimento diventi il vostro carburante da utilizzare in tutti gli ambiti della vostra vita. Infine, per quanto riguarda la giornata lavorativa, affrontatela con la grinta di sempre, in questo modo riuscirete a primeggiare nella vostra attività ricevendo l’apprezzamento dei superiori.

Oggi è il giorno giusto per uscire allo scoperto. Per i nati sotto il segno della Vergine, questo martedì sarà infatti la giornata più indicata per fare delle scelte di cambiamento che, se colte, miglioreranno la situazione attuale. In amore, se state dando avvio a una nuova storia, non perdete di vista i vostri punti di riferimento: ricerca di accordo fisico e corrispondenza mentale. Senza questi due elementi la relazione è destinata a fallire. Per quanto riguarda il lavoro, oggi la vostra immagine migliorerà e, dall’esterno, apparirete ancora più vincenti, in particolare se appartenete alla prima e alla terza decade.

Una giornata all’insegna della sensibilità. Nonostante il faro della vostra vita sia la razionalità, oggi voi Bilancia dovrete fare i conti con una tempesta di percezioni nella quale dovrete essere bravi a non perdere il controllo. In famiglia, ad esempio, dovrete gestire con fermezza le questioni più urgenti, conciliandole con l’ambiente circostante. In amore, invece, un sentimento nato da poco apparirà ampiamente ricambiato e vi cambierà lentamente ma inesorabilmente la vita. Infine, se svolgete una professione connessa con la comunicazione, il commercio e la vendita, oggi avrete la possibilità di ottenere buoni affari e rientrare a casa con un bell’attivo.

Per i Scorpione, questo giorno di fine mese sarà tra i migliori di febbraio. Ad influire una vita familiare emotivamente ricca, che porterà concordia tra tutti i vari componenti, e una situazione sentimentale particolarmente positiva. Oggi, infatti, potrete viaggiare all’unisono con la vostra dolce metà, che sia con un partner di lungo corso o anche semplicemente con una compagnia occasionale o, ancora, un nuovo amore appena nato. Sul lavoro, infine, il vostro piglio dinamico vi permetterà di fare strada in un progetto che vi vede agire in prima persona.

Per i nati sotto il segno del Sagittario sarà una giornata da sfruttare al meglio. Dalla vostra parte, infatti, avrete la buona sorte che vi aiuterà in ogni campo, specialmente nel settore attivo e concreto del lavoro. In famiglia, invece, fate attenzione a non mostrare gesti bruschi e atteggiamenti eccessivamente sbrigativi. Potrebbero essere fraintesi. Oggi, inoltre, gli astri esalteranno una visione sentimentale dell’amore che esalterà il vostro lato cavalleresco e romantico. Infine, sul lavoro, concordate quest’oggi una committenza prestigiosa con un cliente importante e date il meglio: andrà alla grande.

Per i nati sotto il segno del Capricorno, il cielo oggi mostra una bella combinazione di forze planetarie che, da un lato vi favorisce e vi arricchisce, dall’altro è un po’ estranea alla vostra natura. In amore, ad esempio, un eccesso di sentimento che il partner vi dimostra non vi aggraderà tanto, ma non vi attaccate a questioni passeggere, che lasciano il tempo che trovano. Sul lavoro, invece, la carriera procederà spedita compiendo balzi in avanti che stupiranno prima di tutto voi.

Siete un segno anticonvenzionale, scanzonato, poco portato ai sentimentalismi, ma oggi, voi nati sotto il segno dell’Aquario, vivrete una giornata ricca di passioni. In amore, ad esempio, il cielo vi sorride consentendovi di mettere a segno colpi da veri maestri nell’ars amandi. Mentre sul lavoro, se svolgete una professione indipendente collegata con l’arte, la comunicazione, la lingua e la parola potreste trovare delle difficoltà a sintonizzarvi con le persone con cui entrerete in contatto. Niente paura, però: il vostro tipico carattere camaleontico vi aiuta a minimizzare i danni e a voltare le situazioni a vostro completo vantaggio in un secondo momento.

Pesci, oggi sarà una delle giornate più positive e fortunate dell’intero mese di febbraio! Questo martedì infatti sarà un fiorire di sensibilità, di intuito, di stati d’animo che vi riporteranno alle atmosfere di tempi passati. In amore è il momento ideale per dichiararvi, per vivere appieno le vostre storie sentimentali così liriche, per dedicarvi a chi ha colpito da tempo il vostro cuore. Sul lavoro, invece, per avere successo inserite quel tocco di estro geniale che tanto vi caratterizza anche nelle situazioni lavorative più normalizzanti.