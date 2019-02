La vulcanica energia dei nati sotto il segno dell'Ariete esploderà in tutte le direzioni, a beneficio della vita sociale e familiare. Occhio ai vostri cari però: anche se con loro sarete instancabili, cercate di tenere a freno la lingua, prima che qualche parola fuori posto danneggi i rapporti. In amore saprete mostrare la vostra dolcezza. Sul lavoro sarete fermi, ligi al dovere e rispetterete gli impegni presi. Vi appassionerà un progetto di lavoro che maturerete nel pomeriggio: non rinunciateci e iniziate a pensare a come realizzarlo.

Sole e Mercurio creano le condizioni giuste per una giornata estremamente positiva per i nati sotto il segno del Toro. Creatività e un'atmosfera di cambiamento vi avvolgono in tutto ciò che fate, mentre restano solide le fondamenta della famiglia d'origine, indispensabile supporto nell'attuale percorso. In amore, vivrete una felice espansione del rapporto esclusivo di coppia, capace di diffondere buonumore. Sarete in splendida forma, cosa che vi aiuterà anche con i colleghi: creerete alleanze, fronteggerete con successo delle crisi con i superiori e movimenterete i rapporti con i colleghi esterni.

Nel segno dei Gemelli c'è tanta voglia di cambiamento: dal lavoro ai rapporti personali. Ma bisogna andarci piano: l'astro principe dei cambiamenti, Nettuno, è in angolo contrario, specie se appartenete alla seconda decade. Quindi siete coscienti di dover attendere per sovvertire l'ordine attuale. In amore sentirete la necessità di mettere solide basi al vostro rapporto di coppia o di chiarire una storia sentimentale ed erotica che non ha ancora un suo posto nella vostra vita. Grazie alla vostra razionalità, vincerete su tutta la linea. Sul lavoro vi affiderete all'intuito: così riuscirete a risolvere una situazione economica a vostro vantaggio. Siete il segno più socievole e collaborativo: i colleghi vi ameranno come sempre.

Nuovi amici vi inonderanno di stimoli inediti, spirituali e politici, con cui arricchirete le vostre esperienze intellettuali. La Luna in Leone potrebbe provocarvi reazioni nette e inequivocabili, a tratti rigidi. Ottima la salute. In amore dovrete saper aspettare, se avete da poco iniziato una relazione. Sul lavoro dovrete affrontare grandi e piccole prove, che riuscirete a superare con facilità.

La settimana inizia un po' in salita per i nati sotto il segno del Leone, ma sarete animati da una bella leggerezza, senso dell'umorismo, agilità nei rapporti, amabilità. Insomma, sarà una giornata fortunata. In amore, farete scintille a letto: sarete trasgressivi e disinibiti. Sul lavoro, la creatività scorrerà potente in voi. Genererete nuovi progetti di lavoro e sarete instancabili.

Sarete chiamati a dare una svolta alla vostra vita: Nettuno, Mercurio e Sole vi incoraggeranno in un processo di trasformazione che attraverseranno ogni aspetto della vostra esistenza. Lasciata alle spalle la vostra proverbiale cautela, vi renderete protagonisti in tutto: famiglia, coppia, lavoro, amicizie. Vorrete primeggiare e lo farete: occhio a non pestare i piedi a nessuno. Prendetevi maggiore cura della vostra coppia, riservate un po' delle energie che state riversando quasi interamente nell'ambito lavorativo.

La giornata sarà positiva. Giove vi aiuterà a canalizzare l'entusiasmo nella direzione giusta, rendendovi una persona ancora più stimata e più in vista di prima. Troverete stabilità e certezze in famiglia, mentre avvertirete un po' di incertezza nell'ambito mondano. Se siete single, sappiate che dai vostri gruppi sempre mutevoli potrebbe emergere un nuovo amore: accoglietelo con passione e disponibilità. A remarvi contro potrebbe essere l'esitazione. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti. Potreste essere chiamati a investire le vostre competenze in un ambito nuovo oppure a iniziare una collaborazione con l'estero.

I pianeti vi sono favorevoli nell'iniziare una nuova fase tutta positiva. Vi adatterete a una nuova situazione nata nel gruppo familiare. Sarete diplomatici e riuscirete a risolvere una contesa spinosa tra amici. Se siete ancora single, la vostra personalità non passerà inosservata. Sarete al centro di flirt, legami condivisi sportivamente, nuove amicizie: tutto vissuto in totale libertà. Sebbene volete lanciarvi in nuove avventure, il vostro forte senso di responsabilità vi tiene legati con i piedi per terra. Ma in questo momento investirete in modo molto intenso sul lavoro.

I pianeti sono favorevoli per farvi emergere sul lavoro, ma potreste avere dei toni troppo veementi in famiglia e con gli amici, quindi fate attenzione. Giove attiverà le vostre energie passionali: chi è in coppia lavorerà la costruzione del legami in vista di felici traguardi di vita, sia esso un figlio o un matrimonio. Sul lavoro sarete un po' oberati di impegni.

Saturno vi sorride, vi ridona saggezza e razionalità, voglia di coltivare gli affetti familiari con buonumore. In amore sarete baciati da Venere, che accenderà il vostro sex-appeal. Non fuggirete da avventure irrinunciabili. Sarete creativi e vivrete in modo vivace amore ed eros. Sul lavoro avrete la strada spianata verso il successo, ma non dimenticate chi vi ha permesso di arrivare dove sarete tra poco.

Sarete socievoli, il vostro senso dell'umorismo sarà in gran forma, sarete giocosi: sarete in grande forma, nati in Acquario. Nessuno riuscirà a resistere alla vostra simpatia. Riuscirete a ravvivare un ambiente familiare non sempre in perfetto accordo, con i conviventi che richiederanno la vostra presenza e il vostro conforto. In amore sarete esplosivi. Sul lavoro sarete entusiasti, contagiando tutti, dai capi ai collaboratori più stretti.

Venere ravviva lo spirito e la forma fisica: avrete salute, resistenza ai virus e ai malanni di stagione. In famiglia tutto procederà a gonfie vele. L'amore sarà in primo piano proprio grazie alla luminosa Venere, che alimenterà il vento della passione. Sul lavoro vi si aprirà una strada che porta dritto al successo professionale, ma dovrete pianificare una strategia vincente.