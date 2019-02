Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri!

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 febbraio.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la settimana si apre con una giornata in cui dovrete essere bravi a sfruttare il vostro intuito. In famiglia, ad esempio, mettete da parte la vostra razionalità e per trovare una soluzione a situazioni complesse affidatevi al vostro radar istintivo. In amore sarete portati a un maggior romanticismo, anche grazie a Mercurio che vi porta in dono uno squisito senso di gentilezza e attenzione nei confronti del partner, lui o lei. Con il messaggero alato la vostra giornata sarà nel segno del mistero e di una visione gotico - surreale della realtà, quindi il film che si può adattare meglio a questo mood può essere "Dracula untold" del 2014.

Nuova settimana, nuova vita. Questo lunedì per coloro che sono nati sotto il segno del Toro cambia radicalmente l’aria. Durante la giornata, infatti, si placheranno alcune incertezze e i modi di muoversi diventeranno più agili efficienti e funzionali. In amore potrete godere dell’appoggio, oltreché del Sole e di Mercurio, anche in quello di Nettuno. Una situazione di cui potrete beneficiare specialmente se avete una storia stabile. Infine nella fase del relax serale quale film potreste oggi godervi? Gli influssi degli astri consigliano "Il bacio della pantera" dell’anno 1982.

In questo lunedì i Gemelli si dovranno abituare ad una fase più meditativa. Decisivo sarà riuscire ad adattarsi a nuovi scenari dove poter dar libero sfogo alle proprie attitudini. Per quanto riguarda l’amore, la Luna si trova nel segno amico del Leone e vi rende particolarmente amabili e passionali. Grazie a queste propensioni riuscirete a raccogliere consensi e conferme del vostro fascino. Per la giornata di oggi gli astri suggeriscono il film "Intervista col vampiro" dell’anno 1994.

Il cielo di inizio settimana inaugura un periodo abbastanza positivo per i nati sotto il segno del Cancro. In primo piano ci sarà la vita affettiva familiare, che trova veri momenti di condivisione e di partecipazione corale di tutti i componenti del clan parentale. In amore sarà una giornata pacata, soprattutto se riuscirete a tenere sotto controllo gli scatti e le variazioni d’umore incontrollate. Per i single del segno troviamo un desiderio di avventure e di flirt che può trovare appagamento in situazioni insolite. Essendo entrati pienamente nel segno del mistero, i Pesci, per questa giornata il film suggerito dagli astri è "Nosferatu, il principe della notte" del 1979.

Per leonesse e leoni questo lunedì ha in serbo sorprese gradite che sgombreranno dalla strada alcuni degli ostacoli più difficili da superare. In amore, ad esempio, con la Luna nel vostro segno troviamo un momento di letizia e di intesa emotiva con la vostra dolce metà. Nella giornata di oggi, abitano tutti il segno dei Pesci, segno del mistero, del gotico, quindi anche per i Leoni il film che gli astri suggeriscono è "Dracula" di Bram Stoker del 1992.

Per i nati sotto il segno della Vergine il lunedì sarà foriero di qualche contrattempo che però saprete affrontare con la razionalità, il buon senso, il distacco critico e l’autoironia che vi contraddistingue. In amore, trovate il modo più equilibrato e intelligente di farvi avanti con una persona che vi interessa, lasciando da parte le paure. Per quanto riguarda il relax, gli astri suggeriscono di optare per il film "Per favore non mordermi sul collo", girato nell’ormai lontano 1967.

Variazioni d’umore. Questo lunedì i nati sotto il segno della Bilancia, di solito stabili ed equilibrati, potrebbero dover far fronte ad emozioni forti in grado di condizionarvi un po’. Per questo fate attenzione: si possono creare screzi, magari dal nulla. La vostra capacità di mediazione sarà fondamentale. In amore provate con la vostra cortesia e gentilezza, cercate di persuadere il vostro partener ad abbandonare gli atteggiamenti che vi infastidiscono. Con un gruppo di pianeti adesso nel segno dei Pesci, che esaltano il senso del mistero e la possibilità di una vita oltre la vita, il suggerimento del film classico da vedere (o rivedere), è il bellissimo "Miriam si sveglia a mezzanotte" del 1983.

In arrivo una bella giornata. Vitalità, una lucida attenzione al mondo circostante, simpatia e autoironia, non mancheranno a chi è nato sotto il segno dello Scorpione. Anche in amore continua una fase abbastanza positiva, sia che abbiate una relazione fissa e stabile oppure che se siate coltivando l’inizio di una nuova storia. Nel segno dei Pesci segno del mistero e dell’al di là si affollano diversi pianeti quest’oggi. Per questa ragione può essere l’occasione per vedere un film cult della cinematografia di tutti i tempi, sempre che riusciate a trovarlo. È il "Dracula" interpretato dal mitico Bela Lugosi, girato quasi un secolo fa, nel lontanissimo 1931.

Un lunedì di tempo sereno - variabile per nati sotto il segno del Sagittario. La vostra sicurezza e il carisma che possedete, non sono certo scalfiti e vengono valorizzati da un possente Urano, che continua a sorridervi dal segno fidato alleato dell’Ariete, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 21 del mese di dicembre. In amore gli astri consigliano di non fare mosse azzardate o avventurarvi troppo in spericolatezze. Mentre il clima instaurato dai valori Pesci, segno che è connesso col mistero, col gotico, con la vita oltre la vita, favorisce la visione di film che abbiano tali contenuti. Uno dei questi può essere, "Dracula: Reborn", girato nel 2012.

La vita familiare sarà un punto di eccellenza della giornata dei Capricorno. In casa, infatti, si respirerà un’aria di armonia, e anche la vostra salute non desterà per nulla preoccupazioni. Per quanto riguarda l’amore, se siete nati dal giorno 22 al 29 del mese di dicembre, e siete single, potrete sperimentare lanciandovi in entusiasmanti avventure, sapendo di poter fare centro. Infine, con il particolare clima di mistero, di gotico e di attrazione per l’aldilà instaurato dai valori Pesci, il consiglio del film da vedere o rivedere è: "Il conte Dracula", con Christopher Lee del 1969.

Lunedì positivo per i nati sotto il segno dell’Aquario. Gli astri faranno aumentare la vostra percettività e acuire l’intuito, che diventerà abbastanza spiccato. Inoltre per tutta la giornata sarete assistiti dalla buona sorte e anche la componente emotiva passionale vivrà una fase decisamente positiva. Nel clima di attrazione per il mistero, per la dimensione soprannaturale dell’esistenza creato dai forti valori Pesci, gli astri suggeriscono un film dal gusto ironico e curioso del 1995: "Dracula morto e contento".

Si prospetta un’ottima giornata per tutti i Pesci! Unica raccomandazione, in modo particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 di febbraio al 7 di marzo: non vi strapazzate troppo in palestra, in piscina o se frequentate adesso le piste da sci. Giove nel segno del Sagittario, segno della mobilità, potrebbe infatti in questo momento non assistervi. In amore, invece, sfruttate la forza che vi assiste per esprimere al meglio la vostra personalità affettiva. Infine, in questa giornata in cui ben 4 pianeti dalla notte inoltrata abitano il vostro segno, così legato al mistero, gli astri suggeriscono di vedere o rivedere "L’ombra del vampiro" del 2000 con John Malkovich e Willem Dafoe.