Ad Halloween, si sa, le feste in maschera vanno per la maggiore, ma trovare un costume originale e, possibilmente poco costoso, non è sempre semplice. Chi è a corto di idee potrebbe trovare in Instagram un prezioso alleato: sono infatti moltissimi gli influencer ed esperti del settore che sulla piattaforma condividono video tutorial ed immagini dei loro look per la notte delle streghe.

Il clown assassino

Con l’uscita di "It" nelle sale, i pagliacci sono tornati di moda. Trasformarsi nel diabolico Pennywise non è così difficile come potrebbe sembrare: sono sufficienti cerone bianco, naso e labbra rosse, ombretto scuro ad intensificare lo sguardo. Qualora non si voglia completare l’outfit con una parrucca, si potrà ovviare raccogliendo i capelli in due chigon in cima alla nuca.

Gli Umpa Lumpa

Un’idea non terrificante ma di sicuro originale. Per diventare uno dei fedeli collaboratori di Willy Wonka bisognerà giocare tutto, o quasi, sul trucco. E’ necessario un fondotinta scuro, possibilmente nelle tonalità dell’ambra, a cui andrà abbinato un rossetto color mandarino. Per il contorno occhi, invece, affidatevi ad un verde intenso, ed accentuate lo sguardo con delle extension alle ciglia. Le sopracciglia, infine, andranno colorate di bianco.

David Bowie

Il Duca Bianco è uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi, e vestire i suoi panni per una notte potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Tra i suoi look merita una menzione speciale quello sfoggiato sulla copertina dell’album “Aladdin Sane”. Per realizzarlo, basterà disegnare un fulmine rosse e celeste sul lato destro del volto ed usare un ombretto fucsia per il controno occhi.

Beetlejuice

Esiste occasione migliore della notte di Halloween per rendere omaggio ai 30 anni del film "Beetlejuice"? Lo “spiritello porcello” si contraddistingue grazie ad una fluente chioma verde ed incarnato pallido. Per il make-up affidatevi alle tonalità del viola e del nero, valorizzando lo sguardo con una matita occhi di colore giallo. Per l’outfit basterà una giacca a righe bianche e nere.

Pin-up zombie

Un crossover di successo quello che vede da un lato la femminilità delle pin up anni ’50, e dall’altro la mostruosità degli zombie. A labbra scarlatte, pelle di porcellana e trucco cat-eye basterà abbinare tagli e cicatrici, giocando sull’effetto livido con ombretto viola.

Mostro della laguna nera

Abbondante uso di glitter ed ombretti di colore verde e azzurro: tanto basterà per trasformarsi in un affascinante mostro della laguna nera. Per rendere il travestimento ancora più efficace sarebbe consigliabile tingere i capelli dello stesso colore con un’apposita bomboletta spray.