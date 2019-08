Dopo aver venduto 75 milioni di dischi, Ginger Spice (chiamata così per i suoi capelli rossi) lascia il gruppo nel 1998 per intraprendere la carriera da solista. L'anno dopo pubblica il suo album di debutto "Schizophonic", al quale seguiranno "Scream If You Wanna Go Faster" (2001) e "Passion" (2005). Da solista venderà altri 15 milioni di dischi in tutto il mondo -