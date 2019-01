Buon sangue non mente. Entrambi i figli di Fabrizio De André, il grande cantautore italiano di cui l'11 gennaio 2019 ricorre il ventennale della morte, sono musicisti. Il primo, Cristiano, è nato nel 1962 dalla prima moglie Enrica Rignon, ed è un polistrumentista e cantautore di successo, mentre Luisa Vittoria (detta Luvi), avuta nel 1977 da Dori Ghezzi, è una cantante e musicista. Tutti e due, prima che Faber morisse, si sono esibiti insieme al padre nei suoi ultimi concerti.

Cristiano

Figlio di "Puny" Rignon, Cristiano nasce a Genova il 29 dicembre 1962, quando gli viene dato il secondo nome del padre. Cresciuto nel capoluogo ligure, ha studiato per cinque anni al Conservatorio Paganini, dove ha imparato a suonare la chitarra, il violino e altri strumenti. Nel frattempo può beneficiare del prolifico ambiente che circonda Faber, nel quale fanno la loro comparsa artisti e cantanti che frequentano e collaborano con il padre. Il suo debutto arriva nei primi anni 80 grazie al gruppo musicale "i Tempi duri", con il quale incide "Chiamali Tempi Duri". La band, però, nel 1985 si scioglie e Cristiano intraprende la carriera da solista. Nello stesso anno partecipa a Sanremo, dove vince il premio della critica. Due anni più tardi incide il suo primo album, "Cristiano De André", al quale seguono "L'albero della cuccagna" del 1990, e "Canzoni con il naso lungo" nel 1992. L’anno successivo partecipa di nuovo al Festival di Sanremo, piazzandosi secondo con il brano "Dietro la porta", scritto insieme a Daniele Fossati. Nel 1999, muore il padre e nel 2004 la madre, eventi che, nonostante il rapporto con i genitori abbia vissuto momenti burrascosi, lo scuotono fortemente fino a portarlo sull'orlo della depressione. Nel frattempo il cantautore ha 4 figli da due diverse compagne, Fabrizia, i gemelli Francesca e Filippo, e Alice.

De André canta De André

Nel 2001, Cristiano incide l'album "Scaramante" e due anni più tardi partecipa a Sanremo con "Un giorno nuovo". Dopo questa esibizione il cantautore sparisce dalle scene per sei anni per poi ricomparire con uno spettacolo basato sulle canzoni del "Principe libero", che chiama "De André canta De André". Nel tour, come spiega lo stesso Cristiano, "rileggere il repertorio di Faber con gli occhi di figlio e di artista". L'operazione ha talmente successo che nel 2010 e nel 2017 escono il "Vol. 2", e il "Vol. 3" di "De André canta De André". Di questa serie di spettacoli fa parte anche "Storia di un impiegato", che al momento Cristiano sta portando in tour in tutta Italia. Riarrangiato in chiave rock l'esibizione è ispirata all'omonimo concept album del 1973 del padre, nel quale Faber racconta gli "anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore".

Luvi

Luvi, la seconda figlia di Faber è nata nel 1977 dalla relazione con Dori Ghezzi. Meno famosa del primogenito, tra il 1997 e il 1998, appena ventenne, ha partecipato insieme alla madre e a Cristiano all'ultimo splendido tour in giro per l'Italia di De André, "Mi innamoravo di tutto". Già due anni prima, però, aveva esordito come corista del padre in "Anime salve". Da solista ha debuttato nel 2006 con l’album "Io non sono innocente", scritto per lei da Claudio Fossati, figlio di Ivano Fossati, e da altri autori. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un figlio, Demetrio, dal compagno Robin.