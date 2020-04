Guido Maria Brera, romano classe 1969, è l’autore del best seller I Diavoli, da cui è tratta l’omonima serie tv Sky in onda dal 17 aprile su Sky Atlantic (VIAGGIO NEL BACK STAGE - DOVE VEDERE LA SERIE - IL TEASER). Una carriera, la sua, che va dal mondo della finanza alla scrittura: è co-fondatore e amministratore del gruppo Kairos che si occupa di private banking e asset management e, dal 2014, ha pubblicato tre libri.

La carriera nel mondo della finanza

Dopo la laurea all’università “La Sapienza” di Roma, Brera si trasferisce a Milano e poi a Londra. Nel 1994 muove i primi passi nel mondo della finanza entrando nel Gruppo Fineco come gestore del fondo Cisalpino Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice. Il percorso professionale prosegue in Giubergia Warburg dove è responsabile del proprietary trading per poi diventare, nel 1999, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos.

Dalla finanza al best seller I Diavoli

Nel 2014 inizia la carriera letteraria di Guido Maria Brera, con la pubblicazione del primo romanzo: I Diavoli. Il libro, parzialmente autobiografico, racconta la finanza contemporanea e l’autore chiarisce che non è contro quel mondo ma “sulla vita di questi monaci guerrieri”. Il testo è un successo e l’anno seguente lo scrittore è tra i promotori, con Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco, della fondazione della casa editrice “La nave di Teseo”. Il 2017 è l’anno del secondo libro, scritto in collaborazione con Edoardo Nesi, Tutto è in frantumi e danza, in cui si ripercorrono i principali eventi del XXI secolo dall’avvento della globalizzazione alla crisi finanziaria del 2008 fino alle elezioni americane 2016 e alla Brexit. Nel 2020, infine, esce il terzo romanzo La fine del tempo, ritenuto uno spin-off di I Diavoli.

La passione per la scrittura e la vita privata

Sulla passione per la scrittura Brera ha raccontato di considerarla “una autoanalisi. Senza sarei già impazzito”. Per l’autore solo la letteratura “ti può dare il giusto spazio per illuminare i coni d’ombra”. È sposato dal 2014 con la conduttrice tv Caterina, con cui ha due figli. Brera è padre di altri due ragazzi avuti da un precedente matrimonio.