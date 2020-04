Giochi con me? 9 modi per passare il tempo e tenere i bambini occupati

LIBRI

VOCI DELLA NATURA di Gianumberto Accinelli, ed. Battello a vapore

Età consigliata: da 10 anni

“Esiste un mondo delle meraviglie vicinissimo a noi, anche se quasi invisibile, abitato da piccoli esseri capaci di fare grandi cose: cambiare l’esito di importanti battaglie, proteggere il verde del pianeta, uccidere con il più potente dei veleni… e per scoprirlo basta fare una passeggiata in un prato. La sentite? La natura vi sta già raccontando le sue storie”. La natura parla. Ronza, sussurra, striscia, schiocca, frinisce, soffia. Lancia messaggi d’amore e sfide terribili. Si trasforma, si evolve e si difende, e in questo modo ci mostra la sua straordinaria complessità. Un libro popolato di racconti, riportati dalla voce di un vero e proprio cantastorie della natura, ci accompagna dal giardino di casa agli inverni gelidi della Siberia, dalle celle di un alveare alle grandi foreste pluviali. Ci rivela la vita che si nasconde nel bocciolo di una rosa, dove creature microscopiche combattono una guerra per la sopravvivenza, o il motivo apparentemente misterioso che ha indotto migliaia di api del Centrafrica ad attaccare l’esercito britannico durante una famosa battaglia. Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, trasmette la sua passione per la natura attraverso l’econarrazione, la voce narrante della natura.

COME IN UNA FAVOLA, di Barbara Franco ed. Gribaudo - Collana Primissime letture

Età consigliata: da 5 anni

Una collana di libri per imparare a leggere con le avventure di Pietro, della sua grande famiglia, e del buffo elefantino Quid! Grazie alla sua struttura che si sviluppa su 9 diversi livelli di difficoltà, la collana Primissime letture è adatta a tutti: al bambino anche molto piccolo che ha imparato le sue prime parole, a chi ha iniziato il percorso della lettura a scuola ai lettori di ogni età che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana.

LA VOCE DI CARTA di Lodovica Cima, ed. Mondadori

Eta consigliata: 10 anni

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte, parole viene annunciato che dovrà lasciare la dura vita di campagna per andare a lavorare in una cartiera a Lecco. Non è la prima della famiglia a rompere il ritmo dei giorni spesi a ripetere gli stessi gesti: già la zia Ada si era avventurata nel mondo, ma non per obbedire alla volontà paterna, al contrario, per seguire sogni e ideali incomprensibili a un mondo fortemente legato alle tradizioni. Tenendo a mente proprio quell'esempio di donna battagliera e coraggiosa, tra stracci e nuvole di carta, Marianna si lancia nella sua nuova vita, affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e incoraggiata da donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di conoscere e che condividono con lei il loro sapere, Marianna s'impadronisce dell'unico vero strumento che la renderà una ragazza libera: la parola. Lottando con determinazione, impara a leggere a scrivere e a sognare, sempre più in grande, per diventare la persona che vuole essere.

GIOCHI

STORIE DA ASCOLTARE

Il primo gioco di questa settimana ha a che fare con i libri… si tratta infatti di storie da ascoltare. Come si faceva una volta, quando le audiocassette trasportavano grandi e piccoli in mondi misteriosi e fantastici. Babalibri ha messo a disposizione alcune delle sue storie più divertenti per trasformarle in nuove storie musicali. Le prime cinque storie del progetto sono disponibili al linK: http://www.babalibri.it/storie-da-ascoltare. La voce narrante è dell’attrice Alessia Canducci, i brani sono stati scelti in base al tema, al ritmo, alle caratteristiche delle singole storie da Maria Cannata, curatrice musicale del progetto. Le musiche sono eseguite dal vivo dai docenti del Centro di Formazione Musicale di Barasso. Dieci storie disponibili a primavera e dieci in autunno.

Gli Gnomi si sono trasferiti in questo luogo tanto tempo fa, dopo essere scappati da boschi e foreste, minacciati dall’inquinamento e dal disboscamento. Gli Gnomi custodiscono i segreti della salvaguardia della natura. Insieme alle Fate, aspettano i bambini per trasmettergli le loro conoscenze e infine nominarli Guardiani dei Boschi. In questo suggestivo querceto, accadono magie e incantesimi, anche se si sta a casa….. Come è possibile? Con i tanti giochi interattivi proposti da questo bosco didattico in attesa di poterlo visitare davvero!

ATTIVITA’

POETRY CHALLENGE, Una sfida a colpi di poesia

Matteo Corradini sfida Chiara Lorenzoni, interpretando "Per cominciare", una poesia di Alessandro Riccioni tratta dal libro "Fenomenale. Filastrocche a tempo", Lapis Edizioni. La sfida però è aperta a tutti gli amanti della poesia, seguendo gli # della casa editrice Lapis.

A CASA CON GERONIMO STILTON!

Geronimo Stilton, mette a disposizione online, libri, video letture e tante attività gioco per i suoi giovani amici. In questi giorni particolari, per rallegrare i ragazzi e aiutare i genitori a trovare idee sempre nuove per passare del tempo in modo istruttivo e divertente insieme ai loro figli, ha deciso di rendere disponibili online gratuitamente libri, activities, giochi e materiali didattici per gli insegnanti da fare insieme durante la quarantena. Ogni martedì poi, Geronimo Stilton “in pelliccia e baffi” leggerà per i suoi giovani amici “Il piccolo libro della gentilezza”.