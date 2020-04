LIBRI



L'UOMO DEL KAMISHIBAI di Allen Say, ed. Artebimbi

Età consigliata 6-12

Per anni l’uomo del kamishibai ha percorso la stessa strada verso la città per vendere dolciumi e raccontare le sue storie. Oggi, dopo un periodo di riposo, ormai anziano decide di riprovare quell’emozione ancora una volta. Tuttavia, si accorge che non solo la città è cambiata, ma anche i bambini, e si chiede: c’è ancora bisogno di storie e, soprattutto, di qualcuno che le racconti?

Il Kamishibai è il “teatro di carta giapponese”, il nostro cantastorie. Questa storia dolcissima, si riporta indietro enl tempo per farci scoprire come il desiderio di ascoltare una storia non tempo e non ha età.

IL SEGRETO DELLA ROCCIA NERA, Joe Todd-Stanton ed. Babalibri

Età consigliata: 4 anni

Erin Pike vive con la mamma e il cane Archie vicino a un villaggio di pescatori. Desidera tanto uscire in mare, ma è troppo pericoloso per via… della leggenda della Roccia Nera… Questo scoglio enorme si sposta continuamente e distrugge qualsiasi nave gli passi accanto. Erin però non ha paura e un giorno si nasconde nel peschereccio della mamma. Una fitta nebbia cala bruscamente e, quando la barca vira improvvisamente, Erin viene sbalzata fuori e cade in mare. È proprio allora che scopre quel che nessuno aveva capito: Roccia Nera è un gigante gentile, casa accogliente di mille pesci e alghe colorate. Erin decide allora di fare di tutto per salvarla dagli adulti che hanno deciso di distruggerla per sempre. Una fiaba avventurosa adatta anche ai più piccoli.

Età consigliata: da 2 anni

Quali sono le emozioni, magari nascoste e segrete, dei nostri bambini in un momento così inconsueto e complicato come quello che stiamo vivendo? Senza la routine, senza gli amici, la scuola. Lontano anche dagli affetti di sempre. Questo libro cerca di dare al nostro bambino gli strumenti necessari per decifrare le sue emozioni e imparare a condividere ciò che prova in modo consapevole, il che significa anche aiutarlo a costruire relazioni sane ed equilibrate. E soprattutto ha l’obiettivo di insegnare al bambino che ci sono innumerevoli modi di esprimere quello che sente. A metà strada fra un vocabolario e una raccolta di narrativa, il volume è corredato del libro guida per adulti.



Giochi

Età 3-6 anni

In questo gioco ci sono cinque sezioni corrispondenti a cinque aree dell'ambiente lessicale La Casa: La Cucina, Il Soggiorno, Il Bagno, La Camera, Il Garage. Per ogni sezione ci sono vari sotto giochi che consentono al bambino di potenziare il lessico, svolgere attività di associazione, logica, primi calcoli e memoria. In ciascuno spazio vano posizionati gli oggetti corrispondenti.



LA MIA PRIMA CANZONE – HEADU

Età consigliata: 7-12

Come si scrive una canzone? Come si uniscono parole e note? Ecco un gioco che aiuta proprio a sviluppare la creatività e la fantasia musicale. Nella confezione ci sono anche una guida didattica con tanti suggerimenti.

ATTIVITA’

AUDIO FIABE PER BIMBI

Amazon ha cancellato l'abbonamento a libri e storie audio per bambini e studenti di tutte le età. I bimbi possono immediatamente ascoltare in streaming un'incredibile collezione di storie in sei lingue diverse.

Tutte le storie possono essere trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul tablet utilizzando il seguente link

ORIGAMI

L’arte dell’origami oltre ad essere molto antica è anche estremamente affascinante. Per i bambini è un modo muovo di scoprire gli oggetti, oltre ad essere un modo creativo e coinvolgente di veder nascere animaletti o personaggi dalle proprie mani.

Vi proponiamo oggi alcuni tutorial per creare semplici origami o vere e proprie opere d’arte più complesse. Un modo creativo per trascorrere qualche ora con i propri bimbi.