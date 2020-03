Monologhi teatrali scritti e interpretati in 24 ore su Instagram. 'The 24 Hour Plays', una comunità creativa che promuove questo tipo di attività dal 1995 per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, in questi giorni di isolamento dovuto alla pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) ha lanciato i 'Viral Monologues'. A queste speciali esibizioni in rete hanno già partecipato diversi volti noti del mondo dello spettacolo statunitense, come: Daveed Diggs, Nicholas Braun e Michael Shannon, due volte candidato all'Oscar per i film 'Revolutionary Road' e 'Animali notturni', ma anche Christopher Mintz-Plasse e Josh Hamilton.

Il format è diventato interamente digitale

Gli autori e gli attori, prima dell’introduzione delle limitazioni anche negli Stati Uniti, erano soliti incontrarsi per preparare gli spettacoli che poi venivano interpretati davanti a un pubblico. Il periodo di isolamento ha spinto però il format a diventare interamente digitale con una versione online. "Abbiamo sempre lavorato sui momenti più difficili della nostra vita, dall'11 settembre all'uragano Sandy, fino alle elezioni del 2016, ed è stata una sfida singolare quella di scrivere e rappresentare in 24 ore senza incontrarsi", ha spiegato il direttore artistico Mark Armstrong. "Il mondo è cambiato questa settimana, e anche 'The 24 Hour Plays'".

Centinaia di migliaia le visualizzazioni

Ogni giorno vengono scelti gli accoppiamenti degli attori agli autori che si rendono disponibili. Dopo una breve presentazione i drammaturghi preparano la parte per il proprio interprete. Così il giorno successivo gli attori recitano la parte e si va online. Finora i monologhi, disponibili anche sul sito 24hourplays.com, hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il 24 marzo all’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Hugh Dancy, Rachel Dratch, Andre Royo, Denis O'Hare, Tavi Gevinson, Marin Ireland e Patrick Wilson.