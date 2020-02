Come Milano, anche Parma non si ferma di fronte al coronavirus e pubblica un video per rilanciare la città che quest’anno è Capitale della Cultura italiana 2020. Il video #ParmaNonSiFerma racconta le meraviglie di Parma diventata meta di viaggio di fama mondiale per le sue bellezze architettoniche e artistiche e per la sua gastronomia. Si tratta di un filmato realizzato dal comitato Parma 2020 e condiviso anche dal sindaco Federico Pizzarotti. Nelle ultime ore infatti, da Confcommercio ad Ascom, vengono segnalate le difficoltà che stanno attraversando le attività commerciali e turistiche per il calo delle prenotazioni e delle visite dovuto all'emergenza coronavirus.

La lettera ai sindaci del Presidente di Ascom Confcommercio Parma

Il Presidente di Ascom Confcommercio Parma, Vittorio Dall'Aglio, ha anche inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia in merito all'emergenza coronavirus per chiedere misure di sostegno per l'economia: "Riteniamo doveroso avanzare a tutte le amministrazioni comunali – si legge nella lettera - la richiesta di utilizzare tutte le leve a disposizione per procrastinare i pagamenti di tasse e tributi di loro competenza sino ad almeno il 30 giugno prossimo, valutando anche la possibilità di riduzione delle stesse imposte o rateizzazione dei pagamenti. In questo momento sono seriamente a rischio l’esistenza stessa delle imprese e dei relativi posti di lavoro”.