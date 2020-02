Un percorso biografico in musica, scandito in quindici tracce per raccontare il viaggio che lo ha portato oggi a essere un punto di riferimento del rap italiano. Questo è DNA, il nuovo album di Ghali, appena uscito. Nell'intervista a Sky TG24, l'artista (FOTO) spiega l'importanza di aver lavorato con tanti produttori, "tutti di genere diverso", e ricorda i momenti passati in giro per il mondo a lavorare alle tracce, tra aneddoti ed esperienze arricchenti. Ora Ghali vuole presentare il suo lavoro al pubblico ed "aumentare la realtà di ogni brano anche sul palco".

Il nuovo album

Oltre a Salmo in Boogieman, nell'album sono presenti altre tre collaborazioni: Jennifer è stata realizzata con il rapper algerino Soolking, Combo con il produttore nigeriano MrEazi (tra gli esponenti più importanti della nuova musica africana) e infine in Marymango c'è tha Supreme, tra i nuovi nomi della musica hip hop italiana. Le canzoni di DNA alternano elementi urban ed elettronici, con anche beat legati alla tradizione sonora araba. Il risultato è comunque un disco pop, dove Ghali vuole emergere in diverse sfaccettature. Produttore artistico del progetto è il beatmaker Mace. Il rapper porterà live per la prima volta il nuovo disco in tre date al Fabrique di Milano (8, 9 e 10 maggio).

La copertina di "Dna", il nuovo album di Ghali

Chi è Ghali

Tutto è cominciato fra il 2014 e il 2016, quando ha pubblicato su YouTube una serie di canzoni accompagnate da video con taglio cinematografico. Da lì, una continua crescita: oggi il suo canale supera le 600 milioni di visualizzazioni e il suo nome è tra i rapper di riferimento della scena musicale. Nato a Milano da genitori tunisini, Ghali ha sempre vissuto in Italia, nello specifico a Baggio, quartiere del capoluogo lombardo. Il 26enne si è fatto conoscere al pubblico con le hit Habibi, Ninna nanna, Pizza kebab e Ricchi dentro, tutte facenti parte del suo primo album, intitolato proprio Album (uscito nel 2017 e certificato triplo disco di platino).

Altra svolta nel gennaio 2018, quando Ghali ha pubblicato il singolo Cara Italia: il brano ha superato le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, venendo certificato triplo disco di platino nel giro di un mese. Nel novembre 2017 il rapper ha chiuso il suo primo tour "Dai palazzi ai palazzetti" con un concerto sold-out al Palalottomatica di Roma. Trampolino di lancio per il suo tour europeo (che lo ha portato in festival come Tomorrowland e Lollapalooza) il singolo I Love you, presentato a marzo 2019 all'interno del carcere di San Vittore. Dopo le collaborazioni con Ed Sheeran nel remake di Antisocial e con Stormzy, Ghali partecipa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di superospite, per presentare il suo nuovo album DNA.