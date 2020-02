Negli ultimi video postati sui social appare sempre con la mascherina. Sui social Heather Parisi racconta che la sua vita a Hong Kong, dove risiede, non è stata stravolta dall'emergenza Coronavirus. "Io ho sempre amato stare a casa - fa sapere l'ex showgirl attraverso Instagram - a leggere, a cucinare ad insegnare ai miei gemelli. E per questa ragione le nostre abitudini non sono assolutamente cambiate. In compenso, è lo stile di vita della gran parte dei cittadini di Hong Kong ad essere cambiato diventando molto più simile al mio" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I PAESI DEL MONDO DOVE CI SONO STATI CONTAGI - DOMANDE E RISPOSTE SUL CORONAVIRUS - I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI SOCIAL - TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE).

Heather Parisi e i figli con la mascherina

Heather Parisi vive nell'ex colonia britannica da qualche anno con il marito e i suoi due figli minori, due gemelli, un maschio e una femmina. Nei video appare abbracciata ai suoi ragazzi, anche loro con la mascherina, poi la si vede insieme al marito in un supermarket mentre fa la spesa e controllano gli alimenti uno alla volta.

"La gente esce pochissimo e lavora da casa"

"La gente - dice ancora Heather Parisi - esce pochissimo e in gran parte lavora da casa. Questo accade per tutti gli impiegati pubblici, per la quasi totalità delle società finanziarie, per gli studi legali, per i commercialisti e per gli uffici amministrativi. Per coloro che sono costretti a lavorare in ufficio, è previsto il controllo della temperatura ogni volta che entrano dall'esterno. Gli studenti svolgono le loro lezioni da casa collegati via computer con gli insegnanti e i loro compagni in una sorta di classe virtuale".

"Hong Kong pronta ad affrontare questa situazione"

Niente isteria collettiva, però, racconta l'ex ballerina: "Gli ascensori e le scale mobili vengono sterilizzate ogni due ore. Non c'è panico, né isteria, ma la consapevolezza che solo con il contributo di tutti questa epidemia può essere sconfitta. Se c'è una città che è preparata ad affrontare una simile situazione questa è senz'altro Hong Kong, e il numero circoscritto di malati, nonostante la vicinanza con la Cina, è lì a dimostrarlo".