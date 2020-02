Sarà 'Giovane stupida' il secondo singolo estratto dal Cremonini 2c2c, l’album che celebra i vent’anni di carriera dell’ex frontman dei Lunapop. È stato lo stesso cantante bolognese a rivelarlo attraverso i propri profili social, annunciando che il brano uscirà in radio il prossimo 28 febbraio. La canzone, ha spiegato Cesare Cremonini, è dedicata alla fidanzata Martina Maggiore: "è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale".

La cover è una 'vendetta' della fidanzata

Nel post in cui annuncia l’uscita del singolo, Cremonini ha anche rivelato che la copertina del singolo è opera della fidanzata: "Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per 'vendicarsi'. Mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così!". La copertina consiste infatti in una foto sorridente del cantautore bolognese deturpata simpaticamente da Martina Maggiore. Cremonini fa coppia con la giovane studentessa romagnola ormai da qualche tempo.

L’importanza delle parole

Lanciando l’uscita del brano, Cremonini ha spiegato che questa canzone "poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale". Allo stesso tempo ha voluto sottolineare l’importanza delle parole e il senso che gli attribuisce: "'stupido' nel mio vocabolario dell’amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupēre, stupìre. Oggi – ha scritto su Instagram - è una “Giovane Stupida” a ricordarmi che con l’esperienza si imparano molte cose, chi siano Mick Jagger ed Elton John ad esempio, ma che a volte crescendo ci si dimentica semplicemente per strada la felicità, che è fatta anche di disordine, leggerezza e spontaneità". Online già dallo scorso novembre, la canzone fa parte di uno dei sei cd che compongono il 'Cremonini 2C2C The Best of'. Il cofanetto prevede, infatti, tra le altre una raccolta di inediti, i migliori successi dei vent'anni della carriera del cantautore, le versioni Piano e Voce (in studio e dal vivo) di 17 canzoni e 15 brani strumentali.