Un dentifricio, un libro di fiabe, un reggiseno e un pacco di caffè. Oggetti comuni, facilmente presenti nelle case di tutti, ma che hanno una cosa in comune: sono tra i più usati al mondo per il trasporto internazionale di cocaina, come denunciato dal libro di Roberto Saviano ZeroZeroZero, da cui è tratta l’omonima serie Sky Original, in arrivo dal 14 febbraio (LE PRIME IMMAGINI DELLA SERIE). E questo è solo uno dei segreti del narcotraffico che, l’8 e il 9 febbraio, si potranno scoprire a Milano nello “ZeroZeroZero Store”.

Il “temporary store” per capire il narcotraffico

A pochi giorni dal lancio della serie tv - creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz - chi passerà per largo Carrobbio a Milano potrà entrare nello “ZeroZeroZero Store”, uno speciale “temporary store” dove niente è in vendita e dove sarà possibile vedere con i propri occhi come questi semplici oggetti possano diventare strumenti per far viaggiare di nascosto la droga più costosa. Un’occasione imperdibile per conoscere uno dei traffici illeciti più grandi del mondo, il commercio internazionale di cocaina.