Dal 7 al 10 gennaio 2020 la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà Pitti Immagine Uomo, kermesse dedicata alla moda maschile autunno inverno 2020/2021. Attesi più di 36mila visitatori, che potranno godere delle creazioni di oltre 1.200 marchi (540 provenienti dall'estero), esposte in uno spazio di oltre 60mila metri quadrati di superficie.

Pitti Immagine Uomo 97: il tema della manifestazione

"Show your flags at Pitti" è il tema di Pitti Immagine Uomo 97 e di tutti i saloni targati Pitti Immagine. La manifestazione, dedicata alla moda uomo autunno-inverno 2020, è stata annunciata da una campagna di comunicazione realizzata dal fotografo reporter Franco Pagetti, con la collaborazione dell'art direction Angelo Figus. Sul rettangolo di stoffa si intrecciano linee, colori e disegni. Per Pitti Uomo 97 la bandiera perderà la sua dimensione geometrica, diventando scenario e tema degli spazi attraverso nuove prospettive. Sulla facciata del Padiglione Medici, le grafiche si animano, il colore predomina nell'insieme di tante bandiere e nella citazione dei loro tipici simboli. Nel Piazzale Centrale, infine, la bandiera di Pitti diventa una vera e propria scenografia: le geometrie piatte si riscoprono dinamiche e da esse scaturiscono nastri elastici che connettono le varie aree della Fortezza, abbracciando idealmente tutta la community di Pitti.

Pitti Uomo 97: guest designer, special guest e special project

Jil Sander sarà il Guest Designer di Pitti Immagine Uomo 97. Alla nuova collezione menswear della maison sarà dedicato un evento speciale l'8 gennaio, cui parteciperanno anche Lucie e Luke Meier, co-direttori creativi del brand dal 2017. Pitti Uomo 97avrà anche uno Special Guest: si tratta del disegner Stefano Pilati che presenterà Random Identities, il primo progetto indipendente ispirato all'era digitale. La presentazione avverrà alla Stazione Leopolda giovedì 9 gennaio. Lo Special Project di Pitti Uomo 97 sarà guidato da Telfar Clemens e il suo omonimo brand, nato a New York nel 2005. Il concetto di moda fluida e "simplex" (simple and complex), sarà protagonista in passerella il 9 gennaio.

Pitti Immagine Uomo 97: eco-progetti

Fiskars, brand finalndese famoso per i suoi oggetti di alta qualità per giardino e ambiente domestico, presenterà a Firenze la sua prima collezione di moda, realizzata con la stilista Maria Korkeila. Al centro della passerella ci saranno capi di abbigliamento unisex e workwear, realizzati con materiali riciclati e organici, pensati per il giardinaggio e l'esplorazione urbana. La definizione che sintetizza questa collezione è urban gardenwear.

Pitti Immagine Uomo 97: eventi speciali

Tra gli eventi in programma Pitti Uomo presenta una retrospettiva firmata Sergio Tacchini, per celebrare l'incredibile patrimonio artistico del brand e puntare l'attenzione sull'ultima collezione, che nasce sotto la guida del nuovo global creative director Dao-Yi Chow. L'evento si terrà l'8 gennaio alle 18:30 al Tepidarium del Roster. Nella stessa giornata, al Palazzo Borsa Valori, alle 20, K-Way organizza un evento che celebrererà la storia del brand attraverso i suoi prodotti iconici.

Nuovi progetti e brand famosi

Anche Sseinse, tra i brand di moda maschile più apprezzati, sarà presente al Pitti di Firenze. Il suo successo deriva dall'abbinamento tra la sapienza stilistica tipicamente partenopea e una ricerca di design volta sempre in chiave internazionale. Focus sulla maglieria, con torni caldi e lavorazioni uniche. Il film rouge della nuova collezione sarà il tartan. Presente anche Wushu con la sua collezione di fashion sneaker. Ma Pitti Immagine Uomo sarà anche il trampolino di lancio per molti brand di street wear provenienti da diversi paesi. Tra questi ci saranno Scandinavian Manifesto, Tokyo Knit e Tokyo Knit x ANREALAGE, Tokyo Fashion Award, The White Leather Project e China Energy.

Gli anniversari di Brioni e Woolrich

Il 7 gennaio 2020, nel giorno di apertura della manifestazione, si terrà una speciale presentazione di Brioni. Il brand sarà protagonista di un evento curato da Olivier Saillard, in cui verrà mostrata la collezione autunno-inverno 2020/2021 attraverso un'installazione dedicata alla tradizione sartoriale. La sfilata è anche un ritorno a casa per Brioni, che 75 anni fa, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti ha presentato per la prima volta una sua collezione. Pitti Immagine Uomo offrirà poi l'occasione per celebrare i 190 anni di Woolrich. Un'installazione su tre ambienti regalerà agli ospiti un'esperienza immersiva nell'universo multisfaccettato del brand, che presenterà per la prima volta la Woolrich Arctic Capsule, un tributo all'evoluzione dell’iconico Arctic Parka. L'evento "The Ultimate Woolrich Experience" si terrà presso La Dogana di Firenze.

Arte a Pitti Immagine Uomo 97

Mercoledì 8 gennaio alle ore 15:30, al Museo Novecento ci sarà la presentazione di "Fashion & Art: A timeless contamination". Ospiti del talk di inaugurazione: la curatrice Caroline Corbetta, il Direttore e Curatore del Museo 900 di Firenze Sergio Risaliti, lo Stylist e Art director Simone Guidarelli e Federico Poletti Direttore di Man in Town. L'8 gennaio alle 18, presso l'Istituto Marangoni verrà presentata l'installazione luminosa della facciata della sede di Firenze della scuola di moda, nata dalla creatività dei suoi migliori studenti. FGF Industry celebra vent'anni di collaborazione con Pitti Immagine Uomo, presentando una mostra immersiva del marchio Blauer presso la Dogana di Firenze. Il fotografo inglese James Mollison firma una narrazione visiva di paesaggi e personaggi autentici di un viaggio on the road negli Stati Uniti. La mostra sarà inaugurata il 7 gennaio.