“Mi prendo una pausa, di nuovo". Con queste parole Ed Sheeran il 24 dicembre ha deciso di condividere con i suoi fan e follower di instagram la decisione di interrompere gli eventi pubblici nei prossimi mesi. Solo il giorno prima aveva lanciato un singolo con Ghali (LE FOTO). Non è la prima volta che il cantante inglese fa un passo indietro dalle apparizioni pubbliche: già nel 2015 aveva deciso di stare lontano dai riflettori per qualche tempo. "Ora è tempo di andare in giro a scoprire il mondo. Non mi sono fermato un attimo dal 2017: quello che farò è prendermi una boccata d'aria per viaggiare, scrivere e leggere", ha scritto ancora Ed Sheeran.

La promessa: "Tornerò"

Il cantante inglese ha terminato il suo post con una nota positiva che avrà fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan: "Prometto di tornare con nuova musica, quando sarà il momento e quando avrò vissuto un po' di più su cui scrivere". I comenti sul suo account traboccano di amore: "Ti aspettiamo", scrive un utente, "Ci mancherai ma saremo sempre qui per te", commenta un altro. "Se passi per Melbourne fatti sentire", un fan australiano.