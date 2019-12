Ritorno di fiamma o ritrovata amicizia? Sta facendo clamore la notizia della presenza di Brad Pitt al party di Natale organizzato da Jennifer Aniston lo scorso 14 dicembre. I fan dei due, tra gli attori più amati e pagati di Hollywood, sperano da anni di rivederli insieme.

Il Christmas Party di Jennifer Aniston

La star di The Morning Show ha organizzato un Christmas Party al quale hanno partecipato molti amici dello star system, da Kate Hudson a Gwyneth Paltrow e Courteney Cox. L’ospite, però, sul quale si è concentrata l’attenzione dei più è stato Brad Pitt.

“Questa è la festa preferita di Jen. Adora il Natale”, ha detto una fonte al magazine People. “E, come al solito, ha partecipato un gruppo di amici”. Amici tra i quali è compreso anche l’ex marito. “Sono in contatto dal suo compleanno e hanno un rapporto amichevole” ha puntualizzato la fonte.

Brad Pitt anche alla festa per i 50 anni della Aniston

Lo scorso febbraio, infatti Brad Pitt ha partecipato alla festa per i 50 anni della Aniston a Los Angeles. “Le persone importanti della sua vita si sono riunite per festeggiare con lei. Brad è fra queste ed è naturale che sia venuto”, ha detto l’entourage dell’attrice.

La ex Rachel di Friends ha mantenuto un rapporto di amicizia anche con Justin Theroux con il quale è stata sposata dal 2015 al 2017. L’uomo era tra gli invitati a casa Aniston il giorno del Ringraziamento. Era stato lo stesso Theroux a pubblicare su Instagram alcuni video della festa.