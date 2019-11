X Factor 2019. Cosa è successo ieri sera in 3 minuti VIDEO

Nessuna eliminazione ieri sera ad X Factor 2019: tutti gli occhi sono stati puntati sui sette concorrenti in gara, che hanno esordito sul palco dell’X Factor Dome come dei veri professionisti, portando in scena i loro inediti, da oggi disponibili per il download e lo streaming.

X Factor 2019, il quinto Live: gli inediti

Il sound “veramente cool” dell’inedito dei Booda, intitolato “Elefante”, ha dato il via allo show di X Factor 13 ieri sera: a mantenere alto l’entusiasmo ci ha pensato, poi, una Giordana Petralia in grande spolvero, con il suo inedito in inglese, scritto da Sia. I La Sierra hanno portato sul palco dell’X Factor Dome, ieri, la versione definitiva di “Enfasi”, brano con cui il duo rap si era presentato alle Audizioni, conquistando il favore di pubblico e giuria, mentre Nicola Cavallaro, con una hit firmata (anche) da Tom Walker, ha fatto ballare il pubblico.

Sofia Tornambene delle Under Donne ieri sera ha portato in scena la giusta dose di magia cantando “una canzone da adolescente per gli adolescenti” scritta da lei all’età di 14 anni, mentre Davide Rossi ha colorato la gara con un tocco soul, esibendosi in lingua inglese con l’inedito “Glum”. A chiudere le esibizioni è stato il cantautore Eugenio Campagna, in arte Comete, con la storia d’amore narrata in "Cornflakes", un brano che è risultato “migliorato dal nuovo arrangiamento”, secondo Sfera Ebbasta.

X Factor 2019, quinto Live: Giordana al ballottaggio

Il pubblico a casa ha scelto il suo preferito: il concorrente meno votato del quinto Live di X Factor 2019 è stato, ancora una volta, Giordana. La cantante delle Under Donne sfiderà l’artista che durante la settimana, con il suo inedito, avrà collezionato meno streaming e download. La sfida finale si terrà all’inizio della prossima puntata Live, giovedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno.

La musica italiana a X Factor 2019

Durante la puntata di X Factor 13 di ieri, Samuel ha sottolineato l’importanza di promuovere la musica italiana, in un mercato sempre in lotta con le grandi hit internazionali. Non a caso sono saliti sul palco dell’X Factor Dome, a sorpresa, due mostri sacri del cantautorato di casa nostra: Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno incantato con due grandi successi, "Bomba o non bomba" e "La storia siamo noi".

Mahmood e Gemitaiz & MadMan a X Factor 13

L’opening della serata è stato all’insegna della voce di Mahmood. Il cantante e interprete 27enne è tornato sul palco di X Factor Italia da vincitore, dopo aver conquistato l’Europa con un tour da tutto esaurito. Fra gli ospiti del quinto Live anche Gemitaiz & MadMan, il duo rap più in voga della scena urban contemporanea in Italia, che hanno proposto un mashup di due brani estratti dal loro ultimo album, “Scatola Nera”.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale