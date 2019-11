Stormzy è pronto per il debutto del suo secondo album: si intitola “Heavy is the Head” ed è in uscita ufficiale il prossimo 13 dicembre. Il cantante di origini ghanesi ha compiuto 26 anni e ad appena 24 aveva già vinto due Brit Awards. Con oltre 7 milioni di singoli venduti, e più di 900 milioni di stream globali, si è già affermato come uno dei grandi nomi della scena rap mondiale.

Tante le partecipazioni straordinarie nel nuovo album

“Heavy Is The Head” è un album prodotto dallo stesso Stormzy. Nel disco sono tante anche le partecipazioni straordinarie di artisti scelti direttamente dal rapper. A cantare insieme a lui ci saranno: Aitch, Burna Boy, Ed Sheeran, Headie One, H.E.R., Tiana Major9 e YEBBA. Ad affiancarlo nella produzione, invece, Fred Gibson, Fraser T Smith, T-Minus e altri ancora.

I brani già usciti in anteprima

Stormzy ha già pubblicato tre delle 16 tracce del nuovo disco. Con il brano “Vossi Bop”, in aprile, aveva interrotto un silenzio lungo due anni e in una settimana aveva già toccato numeri da record con oltre 12.7 milioni di vendite e la vetta della classifica inglese per ben due settimane consecutive. Lo stesso brano è uscito in Italia in una nuova versione registrata insieme a Ghali facendo molto parlare anche per i contenuti politici. Poco dopo, sono usciti anche i pezzi “Crown” e “Wiley Flo”.

L'impegno politico e sociale

Il rapper è recentemente apparso anche sulla copertina del Time magazine, scelto come uno dei dieci “Next Generation Leaders”, lo scorso mese. È noto anche per il suo impegno politico e sociale che si concentra soprattutto sulla battaglia contro le ingiustizie e le discriminazioni razziste. Nel 2018 ha anche lanciato “The Stormzy Scholarship”, una borsa di studio per due studenti di colore all’anno presso la Cambridge University, rinnovata per la seconda volta la scorsa estate. Ma ha ideato anche “Writers’ Prize”, un’iniziativa che raccoglie i migliori autori della prossima generazione.

Un musicista da record

Già considerato musicista dei record, Stormzy è stato il primo rapper britannico ad aver guadagnato uno show da headliner al famoso Festival di Glastonbury. Il suo palmarès è già ricco di premi: due Brit Awards, un Ivor Novello Award, sei Mobo Awards, un Q Award, un Mtv Ema, un Bbc Music Award, un Teen Choice Award, tre Aim Awards, due Bet Awards, due British Gq Awards e due Global Awards. Poi è arrivata anche l’apertura della sua personale etichetta discografica, la #Merky Records, che ha l’intento di scoprire gli artisti emergenti di maggior talento.