James Van Der Beek e la moglie perdono il sesto figlio per un aborto

Un lungo e commovente post su Instagram per annunciare a tutti i suoi follower la triste notizia. James Van Der Beek ha così deciso di condividere il proprio dolore per la perdita del sesto figlio. La moglie Kimberly Brooks ha infatti avuto un aborto spontaneo ed ha perso il bambino che portava in grembo. Non è la prima volta che la coppia ha dovuto convivere con un simile dramma: per Kimberly e James è il quarto aborto spontaneo affrontato nel corso degli anni di relazione.



Temuto per la salute di Kimberly



"Spezzati. Devastati. Sotto shock. È come ci sentiamo dopo che l'anima a cui pensavamo di dare il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile ha preso una scorciatoia verso qualsiasi luogo si trovi oltre questa vita", si legge nel lungo post condiviso dall'attore sul suo profilo. "Non è la prima volta che viviamo un'esperienza simile, ma mai era accaduto in uno stato così avanzato della gravidanza. E mai avevamo così tanto temuto per Kimberly e la sua salute. Sono grato che ora si stia riprendendo, ma abbiamo solo iniziato a fare i conti con questa situazione". Nel post, accompagnato, da una tenera foto della moglie con una delle sue cinque figlie, l'attore ha anche voluto ringraziare l'equipe medica per essere stata al fianco suo e della famiglia in questi giorni difficili.



L'annuncio a Ballando con le Stelle



L'attore ha poi annunciato l'aborto della moglie anche durante le semifinali della trasmissione "Ballando con le stelle", cui sta partecipando come concorrente. "In questo weekend, io e Kimberly abbiamo vissuto quello che è il peggior incubo di ogni genitore. Abbiamo perso il nostro bambino", ha spiegato nel video introduttivo che solitamente precede l'esibizione. "Queste tragedie ti colgono sempre impreparato. Questo è quello che ho detto ai miei figli". Lo stesso James Van Der Beek ha poi ammesso di esser sopreso lui stesso della sua presenza alla trasmissione. "Non pensavo che avrei ballato stasera, ma Kimberly mi ha incoraggiato a farlo".