È morto Terry O'Neill, fotografo britannico che contribuì con i suoi scatti a costruire il mito della Swinging London negli anni ’60. O’Neill aveva 81 anni e si è spento ieri nella sua casa dopo una lunga malattia. Rimangono celebri i suoi ritratti dei Beatles, dei Rolling Stones, di David Bowie, ma anche di Brigitte Bardot e Sean Connery per citarne alcuni. Del suo lavoro negli ultimi anni si ricordano le immagini di Amy Winehouse, Nicole Kidman, Nelson Mandela e della regina Elisabetta II. Nel corso della sua carriera è stato nominato Commander of the Order of the British Empire, tra le onorificenze più importanti del Regno Unito, proprio dalla regina.

Il ritrattista delle celebrità

O'Neill è uno dei più apprezzati fotografi ritrattisti del Novecento. Nei suoi cinquant’anni di carriera fotografo tantissime celebrità: da Frank Sinatra (fotografato nell’arco di trent'anni) a Elvis Presley, da Elton John a Bono Vox, da Elizabeth Taylor a Audrey Hepburn, da Ava Gadner a Marlene Dietrich. Ma anche icone dello sport come Muhammad Alì.