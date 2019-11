X Factor 2019. Cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO

Dopo l’eliminazione di Enrico di Lauro al secondo Live, i concorrenti di X Factor 13 sono rimasti in dieci. Ecco cosa è successo ieri sera sul palcoscenico dell’X Factor Dome di Monza.

L’opening del secondo Live di X Factor 2019

A dare il via allo show ieri sera è stato il super ospite Lewis Capaldi, che si è esibito insieme ai concorrenti del talent show di Sky sulle note della sua hit "Someone You Loved". L’opening della puntata di ieri sera è stato all’insegna dell’ambientalismo, con un palco che si è trasformato in un campo fiorito, per ricordare l’impegno di Sky nella tutela del pianeta.

X Factor 2019, secondo Live: la prima manche

La gara ha preso il via con l’elettro-pop dei Booda, che hanno interpretato il brano “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza, accolto con entusiasmo dal pubblico, nonostante alla performance mancasse “un po’ di erotismo”. Giordana Petralia delle Under Donne si è esibita senza la sua arpa, cantando "Summertime Sadness" di Lana Del Rey al pianoforte, mentre Enrico di Lauro con “Cieli immensi” di Patty Pravo e Lorenzo Rinaldi con “La notte” di Arisa hanno abbandonato momentaneamente la loro inseparabile chitarra. Nicola Cavallaro, con quell’aria da cowboy moderno, ha cantato “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyru, mentre il duo rap dei Sierra se l’è vista con “7 Rings” di Ariana Grande. Fra gli artisti che si sono esibiti nella prima manche di X Factor 13, il meno votato dal pubblico è stato Enrico: ballottaggio per il giovane degli Under Uomini.

X Factor 2019, secondo Live: la seconda manche

La seconda manche del Live di X Factor 13 ieri sera si è aperta con la 17enne Sofia Tornambene, che ha interpretato in maniera “delicata e piacevole” il brano “Fix You” dei Coldplay. Gli Over di Mara Maionchi hanno portato sul palco due vere chicche musicali: Marco Saltari ha cantato “My Sweet Lord” di George Harrison, mentre per Eugenio Campagna Lady Maionchi ha scelto un brano di Giovanni Truppi, “Scomparire”. E ancora, Davide Rossi degli Under Uomini, al pianoforte, ha dato nuova vita alla hit senza tempo “In alto Mare” di Loredana Bertè, mentre i Seawards hanno incantato con "Clocks Go Forwards” di James Bay. Il pubblico attraverso il televoto ha scelto il concorrente meno votato: Marco al ballottaggio contro Enrico.

Maneskin e Lewis Capaldi al secondo Live di X Factor 13

A smorzare la tensione della serata, due ospiti d’eccezione. Dopo l’apertura, Lewis Capaldi è tornato ad allietare il pubblico con “Hold Me While You Wait”, dispensando consigli ai concorrenti in gara. Fra gli ospiti del secondo Live di X Factor 13 anche i Maneskin: la band romana, classificatasi seconda all’11esima edizione di X Factor Italia, ha portato in scena “Le Parole Lontane”, ultimo grande successo.

X Factor 13, il ballottaggio del secondo Live

I meno votati della serata, Enrico di Lauro e Marco Saltari, si sono affrontati al ballottaggio. Per giocarsi l'ultima occasione di salvezza, i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia: Enrico ha optato per “Yesterday” dei Beatles, Marco ci ha provato con “Breaking the girls” dei Red Hot Chili Peppers. La giuria, chiamata a votare, ha scelto di salvare Marco: Enrico di Lauro è l’eliminato del secondo Live di X Factor 2019.

Prosegue la gara per Giordana, Nicola, Lorenzo, i Sierra, Sofia, Davide, i Booda, i Seawards, Eugenio e Marco: appuntamento giovedì 7 novembre alle 21.15 su Sky Uno con il terzo Live di X Factor 13.

