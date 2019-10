Un’Europa spaccata in due, che 30 anni fa vide cadere il muro che la separava ideologicamente, politicamente ed economicamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino, il simbolo della “cortina di ferro”, che per 28 anni ha diviso a metà una città e, metaforicamente, anche una nazione e un continente. Per celebrare i 30 anni dallo storico avvenimento, Sky propone approfondimenti e speciali, ma anche un podcast in collaborazione con Radio24, serie tv e contenuti dedicati allo sport, all’arte e alla musica.

Su Sky tg24 reportage, interviste e testimonianze

Su Sky tg24, da lunedì 4 novembre fino a sabato 9 novembre, andrà in onda lo speciale “Berlino89”. Tanti i contenuti della programmazione: ogni giorno saranno proposte interviste, come quella a Lech Walesa, capo di Solidarnosc, ex presidente della Polonia e premio Nobel per la pace, e reportage dai luoghi simbolo della divisione tra Ovest e Est. Tra questi un itinerario in autobus tra ricordi e presente, a cura di Nino Spampinato, nelle città della cortina di ferro, il racconto di Lilliana Faccioli Pintozzi degli altri “muri caduti”, come gli scioperi nei cantieri navali e gli accordi di Danzica e il picnic della libertà in Ungheria, e un viaggio di Marzio Mian lungo L’Elba, il fiume che attraversa la Germania e scorre anche sull’ex confine, dove è possibile vedere ancora grandi differenze tra i due territori. Per tutta la settimana, inoltre, la giornalista di Sky tg24 Tiziana Prezzo sarà inviata in Germania per raccogliere le testimonianze dei tedeschi tra cui anche quelle sulla “ostalgie”, il sentimento nostalgico sviluppatosi nei primi anni ‘90 nella Germania orientale a seguito della scomparsa della DDR e in alcuni casi ancora presente nei cittadini di quella parte di Germania.

Lo speciale con la realtà aumentata, il sito e il podcast

Venerdì 8 novembre alle 19.15 andrà in onda “Berlino 89 - Oltre il muro”, uno speciale a cura di Renato Coen che, con un suggestivo racconto attraverso la realtà aumentata, ricostruirà la storia del giorno della caduta del muro di Berlino. Sabato 9 novembre, dalle 18 alle 20, la testata all news dedicherà al giorno dell’anniversario dell’evento uno speciale, condotto da Luigi Casillo, con ospiti, collegamenti e approfondimenti. In campo anche il sito skytg24.it - con uno speciale ricco di contenuti dedicati, fotogallery e approfondimenti - e i canali social di Sky TG24. Tra gli approfondimenti digital anche un podcast di Nicola Ghittoni sulla musica di quegli anni, realizzato con Radio24.

La programmazione di Sky Sport

Da lunedì 4 novembre appuntamenti quotidiani legati all’anniversario del Muro di Berlino anche su Sky Sport. Alcuni dei volti e delle voci più conosciute di Sky Sport racconteranno cosa ha significato per lo sport il muro: dall’atletica al ciclismo al calcio. Da giovedì sarà in onda su Sky Sport Giorgio Porrà con una puntata speciale de “L’Uomo della domenica”, dal titolo “Berlino 1989”, che prende spunto dal primo derby di Berlino in Bundesliga per raccontare l’evoluzione della città a livello sportivo, sociale a culturale a trent’anni dalla caduta del muro.

Su Sky Arte un documentario con Manuel Agnelli

Sky Arte realizzerà, nella giornata del trentennale, una programmazione dedicata: il 9 novembre alle 21.15 sarà in onda “Berlino Est Ovest”, un documentario in due parti con Manuel Agnelli. La regista Enza Negroni scopre a Bologna, dopo decenni, 50 ore di video inediti e originali filmati a Berlino negli anni 80’. Le cassette sono state girate da un bolognese manager musicale e organizzatore di concerti, Maurizio Stanzani, durante un viaggio con un operatore e una giornalista. Lo stesso viaggio viene ripercorso oggi, a trent’anni dalla caduta del Muro, da Manuel Agnelli, che cercherà un filo rosso fra questo sorprendente archivio degli anni ‘80 e la Berlino di oggi, erede di quella strana e ormai dimenticata città chiamata Berlino Ovest. Alle 18.45 sarà proposto “Hansa Studios, Da Bowie agli U2 – La musica ai tempi del Muro”, la storia dei leggendari studi di registrazione di Berlino. Alle 20.15 andrà in onda “Free to Rock”, in cui il regista Jim Brown indaga come il rock ‘n’ roll abbia decretato la fine della guerra fredda, abbattendo anche con la musica la cortina di ferro. Tra gli intervistati, Bruce Springsteen, Billy Joel e i Metallica. Alle 23.55 infine sarà la volta di “Soundtracks – Canzoni che hanno fatto la storia – Il muro di Berlino”, un viaggio nella musica che ha accompagnato gli anni della costruzione e dell'abbattimento del muro di Berlino.

Su Sky Atlantic le serie tv Deutschland 83 e Deutschland 86

Nella programmazione dedicata al Muro di Berlino non mancheranno le serie tv. In campo anche Sky Atlantic con le maratone delle serie "Deutschland 83" e "Deutschland 86". "Deutschland 83" sarà in onda domenica 3 novembre dalle ore 12:00, mentre domenica 10 novembre dalle 12 sarà la volta di "Deutschland 86". Le due serie hanno saputo ricostruire gli anni immediatamente precedenti il crollo del muro, quando la Guerra Fredda raggiunse il suo culmine, descrivendone non solo gli aspetti politico-militari ma anche lo spirito di quei tempi, compreso il senso di spaesamento che coglieva chi riusciva ad attraversare la cortina di ferro ed entrava nel mondo occidentale.

Su History dalla costruzione del Muro alla Guerra Fredda

Su History infine la programmazione speciale “Berlino, oltre il muro”, in onda da venerdì 8 a domenica 10 novembre alle 21.00. Tra i documentari proposti: “La notte più lunga”, in onda venerdì 8 alle 21.00, la storia di come venne costruito nell’estate del ’61 il muro, lasciando di sasso non solo i cittadini di Berlino, ma tutto il mondo. Poi “Berlino: fuga per la libertà”, sabato 9 alle 21.00, un racconto di come fosse possibile e quanto fosse difficile superare il Muro di Berlino, con il racconto di testimoni, ex-membri della Stasi e ufficiali della sicurezza; “In fuga dal muro di Berlino”, domenica 10 alle 21.00, con le storie di chi ha cercato di attraversarlo per fuggire; “Guerra Fredda”, domenica 10 alle 21.50, uno speciale che spazia dal gigantesco ponte aereo alleato del 1948 per contrastare il blocco sovietico della città tedesca alla riunificazione della Germania, ricostruendo nel dettaglio il conflitto tra le superpotenze USA e URSS che ha segnato la seconda metà dello scorso secolo.