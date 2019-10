Hbo ha annunciato “House of the dragon”, prequel di Game of Thrones ambientato circa 300 anni prima degli eventi della serie principale (TUTTI I PROTAGONISTI DALLA 1 ALL'ULTIMA STAGIONE: FOTO). L’annuncio è arrivato da Casey Bloys, presidente dei programmi di Hbo, durante un evento a Los Angeles, ed è stato confermato dalle pagine social ufficiali di Game of Thrones. La serie sarà co-prodotta dall’autore della saga George R.R. Martin e dallo sceneggiatore e produttore Ryan Condal, e che il regista Miguel Sapochnik dirigerà alcuni episodi. Il prequel sarà incentrato sulla storia della casa dei Targaryen. L’annuncio è arrivato poche ore dopo la notizia della cancellazione di un altro prequel di Game of Thrones, di cui era già stato girato l'episodio pilota.

Il nuovo prequel basato sul libro “Fuoco e sangue”

Il nuovo prequel – come si può leggere nel tweet del profilo ufficiale di Game of Thrones - dovrebbe essere basato su “Fuoco e sangue”, il libro di George R.R. Martin che precede i volumi su cui si è basata la storia principale e che racconta la storia della casata dei Targaryen e del suo declino prima degli eventi di Game of Thrones.

La cancellazione dell’altro prequel

Il prequel cancellato era ambientato invece circa 5000 anni prima della serie principale e vedeva nel cast anche Naomi Watts. Secondo quanto riporta Forbes, i dirigenti non sarebbero rimasti soddisfatti dal pilot e avrebbe deciso di cestinare il progetto. La serie avrebbe dovuto raccontare alcuni fatti chiave della mitologia di Game of Thrones, come la prima battaglia tra gli uomini e gli Estranei e la costruzione della Barriera.