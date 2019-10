Fatboy Slim ha remixato dal vivo, sulle note del suo celebre successo "Right here, right now", il discorso alle Nazioni Unite di Greta Thunberg (CHI È - FOTOSTORIA). Il video della performance, andata in scena nel corso di un evento musicale a Gateshead, in Inghilterra, è stato condiviso sulla piattaforma Storyful da Scott Jackson. (TUTTI I DISCORSI DI GRETA THUNBERG - IL VIDEO DEL DISCORSO ALL'ONU - FOTOSTORIA DELL'ATTIVISTA)

Right here, right now

Nel corso di uno dei passaggi del suo discorso alle Nazioni Unite, Greta Thunberg aveva dichiarato: "Stiamo tracciando la linea del cambiamento, proprio qui proprio ora" ("right here, right now"). Quest'ultima affermazione non è sfuggita a Norman Cook (vero nome del dj e produttore di Brighton), in quanto coincide esattamente con il titolo di uno dei suoi pezzi più celebri, "Right here, right now", del 1998. Il remix delle parole della giovane attivista svedese è diventato subito virale. L'artista si è quindi ripetuto nel corso di un live in Inghilterra facendo esaltare i fan presenti all'evento musicale.