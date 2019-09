L’ultimo caso noto è quello della casa de “La Signora In Giallo”: il cottage dove sono ambientate le avventure della serie, che vede protagonista la celebre detective Jessica Fletcher, si può da qualche tempo prenotare sulla piattaforma Airbnb. Dormire nei luoghi diventati cult grazie a serie tv e film è il sogno di molti appassionati spettatori. Che oggi può trasformarsi in realtà. Ecco un elenco delle ville e degli appartamenti che, dopo essere entrati nel cuore dei fan, sono ora a disposizione come bed and breakfast. Da “Sherlock” a “Shakespeare in Love”, da “Twilight” a “Downtown Abbey”, ce n'è per tutti i gusti.

La casa di Sherlock, per gli amanti del mistero

Siete amanti del mistero? Non vi resta che soggiornare nella casa dove è stato girato un'episodio dell’ultima serie tv dedicata al più famoso degli investigatori, Sherlock Holmes, interpretato da Benedict Cumberbatch. La magnifica residenza vittoriana, che nella storia si trova al 221b di Baker Street, a Londra, è in realtà a Newport, sempre in Inghilterra. Ben dieci stanze e quattro bagni, per la villa dove è stato girato anche un episodio di Dr. Who.

Dormire nel letto di Bella Swan, protagonista di Twilight

Per gli amanti dei vampiri, invece, su Airbnb si trova la casa di Bella Swan, la protagonista femminile interpretata da Kristen Stewart della saga cinematografica Twilight. La casa si trova nell'Oregon, a Saint Helens: si può affittare per una cifra che si aggira intorno a 330 dollari a notte (circa 300€), con un minimo di due notti; cento dollari in più nel weekend.

Shakespeare in Love e lo splendido letto a baldacchino

Per i più romantici, è possibile dormire nello splendido letto a baldacchino utilizzato da Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes nel film premio Oscar “Shakespeare in Love”. Secondo i proprietari si tratta "probabilmente del letto più famoso della storia del cinema”. Situato nel pittoresco borgo di Eye, nell'Inghilterra orientale, l’edificio è in realtà un'antica canonica restaurata, classificata come monumento protetto per il suo valore storico.

A Tokyo la casa di “Girls”

A 35 minuti dalla stazione di Tokyo, gli appassionati della serie tv Hbo “Girls” possono soggiornare nel coloratissimo appartamento dove per un periodo si trasferisce Shoshanna, interpretata da Zosia Mamet. Due stanze per un massimo di quattro ospiti, al costo medio di 137 dollari per notte.

La casa dove è stato girato “Solitary Man”

Sono ben due i film ambientati in una pittoresca casa bianca e marrone dall’atmosfera vintage, situata a Brooklyn, New York. Qui infatti sono stati girati “Certamente, Forse” con Ryan Reynolds e “Solitary Man” con Michael Douglas e Danny De Vito. L’edificio è anche il set della serie tv “Damages”. Il costo a notte parte dai 105 dollari.

La dimora di “Downton Abbey”, per una vacanza da lord

Per chi ha sempre sognato una vacanza da lord, su Airbnb compare una location a dir poco esclusiva. Si tratta della dimora del conte e della contessa di Carnarvon, che è stata il set della serie tv di successo "Downton Abbey". I nobili apriranno le porte del castello di Highclere, nell’Hampshire, di cui selezioneranno accuratamente gli ospiti. L'annuncio è aperto a due ospiti, per un soggiorno in una delle 300 stanze della casa. C’è già una data fissata, il 26 novembre, e la promessa di essere "trattati da re". Per 150 sterline si potrà poi partecipare a un cocktail serale con il conte e la contessa, seguito da una cena tradizionale nella sala da pranzo serviti dal maggiordomo del castello.

Risolvere misteri tra le pareti della casa de “La signora in giallo”

Se volete invece risolvere casi misteriosi, ecco che in California, sull’oceano, potete aggirarvi tra le stanze della casa dove era ambientata “La signora in giallo”: qui Angela Lansbury, nei panni di Jessica Fletcher, si ritirava a battere a macchina e rifletteva su crimini e omicidi irrisolti. Il costo, se si prenota in più persone per minimo due notti, si aggira intorno ai 150 euro a testa.

Non è più disponibile l’immobile di “American Horror Story”

Non è più invece disponibile sul sito la casa da 3,2 milioni di dollari, dove era stata girata la serie “American Horror Story”. Per un periodo il magnifico palazzo con sei camere da letto e cinque bagni, che poteva ospitare fino a 16 ospiti, era disponibile su Airbnb per 1.450 dollari a notte.

Indisponibile anche il cottage di Tony Stark

Risulta ora indisponibile anche il mitico cottage di Tony Stark. La tranquilla baita di legno sul lago in cui Iron Man (interpretato da Robert Downey Jr.) si era ritirato a vivere con la moglie e la figlia Morgan nel film “Avengers: Endgame” si poteva affittare online a partire da 335 dollari a notte (circa 295 euro). Il link, però, risulta essere stato disattivato.