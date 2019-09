Per chi ha sempre sognato una vacanza da lord, su Airbnb compare una location a dir poco esclusiva. Si tratta della dimora del conte e della contessa di Carnarvon, che è stata il set della serie tv di successo Downtown Abbey. I nobili apriranno le porte del castello di Highclere, nell’Hampshire, di cui selezioneranno accuratamente gli ospiti.

L’annuncio in occasione del film Downtown Abbey

Da adesso gli utenti del sito per prenotazioni di alloggi, Airbnb, avranno l’opportunità di "vivere come un lord o una lady in una casa signorile". Ma l’annuncio è rivolto direttamente ai fan di Downton Abbey, che potranno entrare nel castello dove è stata girata la serie. Il conte e la contessa di Carnarvon hanno pubblicato la particolare inserzione su Airbnb proprio per celebrare l’uscita del film Downtown Abbey.

Appuntamento al 26 novembre

L'annuncio è aperto a due ospiti, per un soggiorno in una delle 300 stanze della casa. C’è già una data fissata, il 26 novembre, e la promessa di essere "trattati da re". Per 150 sterline si potrà poi partecipare a un cocktail serale con il conte e la contessa, seguito da una cena tradizionale nella sala da pranzo serviti dal maggiordomo del castello.

Niente wi-fi in camera

Dopo la cena, il caffè verrà servito nella biblioteca. Poi gli ospiti potranno ritirarsi in una delle camere da letto principali con bagno privato e una vista su 400 ettari di parco. Ma attenzione, la camera, dotata di asciugacapelli e shampoo, sarà sprovvista di wi-fi.

Prenotazioni aperte dal primo ottobre

Le prenotazioni apriranno a mezzogiorno del primo ottobre e i candidati saranno selezionati tra quelli che hanno ottenuto un record di buone recensioni dalle loro precedenti prenotazioni Airbnb. I partecipanti dovranno inoltre dimostrare di essere "appassionati di Downton Abbey" nel messaggio con cui effettueranno la prenotazione. Tra questi verrà selezionato il più creativo che si aggiudicherà il soggiorno.

Lady Carnarvon: "non vedo l'ora di accogliere i nostri futuri ospiti"

"È un privilegio e un piacere assoluto chiamare Highclere Castle la mia casa e sono lieta di poterlo condividere su Airbnb per un soggiorno davvero unico - ha detto Lady Carnarvon -. Highclere Castle appartiene alla famiglia Carnarvon dal 1679 e ha una storia incredibilmente ricca. Sono appassionata delle storie e dell'eredità di Highclere Castle e non vedo l'ora di accogliere i nostri futuri ospiti".