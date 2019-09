Centomila persone, Jovanotti che celebra il rito e la marcia nuziale suonata con la chitarra elettrica. Un matrimonio che Andrea e Susanna non dimenticheranno facilmente. Davanti al pubblico del Jova Beach Party a Linate (FOTO) e alle telecamere di Sky Tg24, il re della festa racconta di aver in realtà già sancito l'unione di alcuni suoi fan. “Ho sposato 15 coppie, credo…ho perso il conto” dice.

Cappello da capitano in testa e fascia zebrata, in questa incredibile giornata Lorenzo Cherubini ha reso possibile anche che i propri fan potessero sposarsi sul suo palco. “Loro si sono sposati adesso per colpa mia (scherza), avrebbero voluto aspettare ancora un anno ma vista l’occasione mi hanno chiesto di farlo ora” annuncia Jovanotti subito prima del rito. Oltre al tour, il cantante aveva infatti lanciato il Jova Beach Wedding Party: le coppie desiderose di farsi sposare da lui potevano far richiesta per partecipare alll’estrazione finale.

“Nel nome del rock ‘n’ roll e del ritmo, benedetti dal cielo, dal mare, dalla forza della natura e dal vostro amore, vi dichiaro marito e moglie” è la formula con cui Jova ha celebrato il fatidico “sì” dei suoi fan. Fuori dagli schemi, ovviamente, anche il lancio del bouquet: a farlo, il cantante stesso verso il suo pubblico.