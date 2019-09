Arriva in bici all'aeroporto di Linate per l'ultima tappa del Jova Beach Party. Un cappello di paglia in testa, una giacca colorata, sorridente, Jovanotti scherza ai microfoni di Sky Tg24 con Alessio Viola. "Il prossimo anno? Faremo anche tappa a Ciampino" ironizza. Poi manda un saluto ai fan e corre sul palco davanti ai 100mila che sono lì per lui. Per queste 8 ore di musica tra dj set tutti da ballare, ospiti e ovviamente il suo concerto di Jovanotti.

È lo stesso Lorenzo a spiegare l’idea di fondo della scelta di Linate dal suo profilo Facebook: "Mi piace molto l’idea di avere un aeroporto intero a disposizione, per quel piacere ribelle di cambiare l’uso delle cose, come quando si adopera una spazzola come microfono davanti allo specchio o si balla il moonwalk nel corridoio della scuola".