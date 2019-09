Gianni Brera, su Sky Arte documentario a 100 anni dalla nascita: VIDEO

L’8 settembre ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Brera, considerato il più grande giornalista sportivo italiano di tutti i tempi. Sky Arte lo omaggia trasmettendo domenica alle 21.15 (canale 120 e 400 di Sky) in esclusiva e in prima tv il documentario “C'era Una Volta Gioânn - 100 anni di Gianni Brera”, diretto da Angelo Carotenuto e Malina De Carlo. Si tratta di una pellicola che racconta la parabola irripetibile del giornalista, innovatore nella lingua e nel metodo, colui che ha cambiato il modo di raccontare lo sport: dal calcio, al ciclismo fino all’atletica leggera.

Chi era Gianni Brera

Polemista instancabile, creatore di neologismi dal successo internazionale e di soprannomi passati alla storia, Brera è stato giornalista, scrittore, poeta e artista. Tra i suoi neologismi più celebri ci sono termini ormai entrati nel lessico comune come “centrocampista”, “rifinitura”, “goleador”, “melina”, “atipico”, “pretattica”, anche se quello del quale Brera andava più fiero è “intramontabile”, un termine inventato usando il concessivo di un verbo intransitivo e finito nei vocabolari. Quanto ai soprannomi, quello più noto fu “abatino” - coniato per Livio Berruti -, e associato per tutta la vita a Gianni Rivera; ma a Brera si devono anche “Rombo di tuono” per Gigi Riva, “Bonimba” per Roberto Boninsegna e tanti altri.

Il documentario sulla sua vita

Il documentario di Carotenuto e De Carlo racconta la vita, la carriera, le amicizie e gli amori di un rivoluzionario del lessico che ha saputo attingere a tante forme linguistiche differenti, mescolando la cultura alta alla cronaca sportiva, facendo dello sport un evento epico e segnando uno spartiacque nella storia del giornalismo. Il documentario restituisce un ritratto autentico di Brera e del suo lavoro con i tanti articoli scritti per testate giornalistiche come il Guerin Sportivo, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e La Repubblica.

Interviste e materiale inedito

Il documentario è una celebrazione di Brera attraverso interviste a colleghi e parenti, tra cui il figlio Franco, ai calciatori che ha reso immortali con i suoi soprannomi e agli accademici che ancora oggi lo studiano. Un ricordo del suo genio, senza dimenticare di citare le sue passioni per le donne e per la gastronomia. Ad arricchire il documentario, l’utilizzo di raro materiale di archivio e tante immagini di repertorio. Presenti tra gli altri Giancarlo Antognoni, Roberto Boninsegna, Bruno Conti, Bobo Craxi, Giovanni Lodetti, Paolo Pulici.