Venezia 2019, tutti pazzi per Lily-Rose Depp

Alla Mostra del Cinema di Venezia gli sguardi e i flash sono tutti per Lily-Rose Depp. L'attrice, figlia d'arte (nata dalla lunga relazione fra Johnny Depp e Vanessa Paradis), ha sfilato sul red carpet del film fuori concorso "The King", di cui è protagonista. Accanto a lei il nuovo amore Timothée Chalamet e gli altri compagni di set.

Incantevole figlia d'arte

Lily-Rose Depp ha incantato il pubblico e i fotografi, avvolta in un morbido abito Chanel color malva, tra i look migliori sfilati durante la settantaseiesima edizione della kermesse. Con classe ed eleganza ha salutato il pubblico accorso per applaudire i protagonisti di "The King", film fuori concorso girato da David Michod. Non si tratta della prima esperienza cinematografica per la figlia di Depp, che ha già recitato in "L'uomo fedele", "La danseuse" e "Yoga Horses".

L'amore sul set

A catturare l'attenzione della folla e dei fotografi è anche la presenza dell'attore Timothée Chalamet, tra gli ospiti della Mostra del Cinema di Venezia. Noto per il suo ruolo nel successo mondiale "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, è tra i protagonisti di "The King". Ma è soprattutto il nuovo amore di Lily-Rose Depp. I due attori si sarebbero innamorati proprio durante le riprese. Il film è ispirato da "Enrico V" di William Shakespeare.